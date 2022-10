Anonym und ohne Anmeldung: Die besten Tools zur Terminvereinbarung

Ob mit Freunden oder der Familie, manchmal ist es etwas schwierig, einen Zeitpunkt zu finden, an dem alle Zeit haben, sich zu treffen. Diese Tools helfen bei der Suche.

Ein Date mit Freunden und Bekannten zu finden ist nicht immer einfach. Dies gilt insbesondere, wenn die Gruppe groß ist und viele Termine zur Auswahl stehen. Weil vielen die Kommunikation über Chatgruppen zu umständlich ist, gibt es einige Tools, die die Organisation erleichtern. Diese Programme sind kostenlos und erfordern keine Registrierung:

Gekritzel

Das größte und bekannteste Tool unter den Terminplanern ist Doodle. Es ist seit 2007 online und die Art und Weise, wie es verwendet wird, hat sich seitdem kaum verändert. Gehen Sie einfach auf die Startseite von Doodle, klicken Sie auf „Doodle erstellen“ und füllen Sie das untenstehende Formular aus. Weitere Optionen wie eine Frist zur Abstimmung oder der automatische Versand von Erinnerungen verbergen sich hinter der Pro-Version, die monatlich 6,95 Euro für eine Person und 8,95 Euro monatlich für maximal fünf Personen kostet. Eine Registrierung ist nicht erforderlich, aber Doodle benötigt eine E-Mail-Adresse, um die Umfrage zu erstellen. Gleichzeitig ist dies einer der größten Kritikpunkte an der Plattform, denn alternative Angebote verlangen solche Daten von ihren Nutzern nicht.

dudel

Eine beliebte Alternative zu Doodle trägt die funktionale Ähnlichkeit bereits im Namen: Dudle wurde von der Technischen Universität Dresden entwickelt und erfreut sich besonders an Hochschulen großer Beliebtheit. Die TU Dresden selbst hat das Tool jedoch Ende Oktober von ihrer Website entfernt, weil es „den Anforderungen an die Barrierefreiheit“ nicht entspreche. Laut der Website wird daran gearbeitet, die Mängel zu beheben und das Tool dann wieder online zu stellen. Dudle ist aber noch auf den Webseiten anderer Universitäten zu finden, zum Beispiel an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Funktionsweise ist einfach, mit dem Unterschied, dass Sie auch ohne Registrierung einen Link zur Umfrage erhalten. Als Ersteller der Umfrage erhalten Sie außerdem einen Admin-Link, über den Sie die Umfrage im Nachhinein verwalten können.

Pasta

Auch das Tool Nuudel, das vom gemeinnützigen Verein Digitalcourage angeboten wird, wirbt mit der Sicherheit seiner Daten. Ausgehend von der Startseite können Nutzer wählen, ob sie sich für eine klassische oder eine Terminbefragung entscheiden möchten. Beim Erstellen der Umfrage fragt Nuudel nach einer E-Mail-Adresse, weist die Benutzer jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es in Ordnung ist, eine ungültige E-Mail-Adresse einzugeben. Im zweiten Schritt wählt der Ersteller der Umfrage die in Frage kommenden Daten aus, ggf. mit genauer Uhrzeit. Standardmäßig wird die Umfrage automatisch nach 180 Tagen gelöscht. Wem das zu früh ist, der kann im dritten Schritt den Löschtermin verschieben. Du erhältst dann auch einen regulären Link zur Umfrage und einen Administrator-Link auf Nuudel.

Xoyondo

Die Funktionalität von Xoyondo ist vergleichbar mit den anderen Programmen, aber die Macher der Seite führen die Nutzer Schritt für Schritt zur Umfrage. Zuerst fragt die Seite nach einem Namen der Veranstaltung, dann öffnet sich eine Maske für eine zusätzliche Beschreibung, den Namen des Erstellers der Umfrage und optional eine E-Mail-Adresse. Dann klicke einfach auf die vorgeschlagenen Termine im Kalender und wähle aus, ob ein bestimmtes Zeitfenster auch verfügbar sein soll. Nach einem Klick auf „Weiter“ können Sie festlegen, ob es sich um eine „Ja/Nein“- oder „Ja/Nein/Vielleicht“-Umfrage handeln soll, ob es sich um eine vertrauliche Umfrage handelt (dann sieht nur der Ersteller die Antworten) oder ob es eine geben darf maximale Teilnehmerzahl für Antwortmöglichkeiten. Nach einem weiteren „Weiter“-Klick landen Sie in einem Fenster mit zwei Links in Xoyondo: einen für die Umfrage und einen für den Administrator.