„Anne Will“ im Live-Ticker: Hat Scholz mit Tank-Zögern das Vertrauen verloren?

22:46 Uhr: Mit einer schlechten Transition beendet Anne Will die hitzige Debatte. Vielen Dank fürs Lesen. FOCUS online wünscht Ihnen einen schönen Abend.

22:44 Uhr: „Die Russen bereiten eine neue Offensive vor“, antwortet er. „Es gibt keine direkte Logik, es liegt nicht in unserer Hand, wenn Putin eskaliert“, sagte Masala. „Wenn Putin eskalieren wollte, hätte er es getan, als wir mehrere Raketenwerfer geliefert hätten“, entkräftet Masala die Argumente des Linkspolitikers. Der bekannte Militärexperte ist empört über die Aussage des Linken-Chefs. Kühnert wirft ein, dass es keine „egal jetzt“-Haltung geben dürfe. Janine Wissler will antworten, aber Anne Will unterbricht sie.

Als der Führer der Linken vor Putins Provokation warnt, wird Militärexperte Masala laut

22:43 Uhr: Bei den Panzerlieferungen kritisiert Wissler, dass einige Grünen-Politiker die Leopard-Panzer herunterspielen. „Das sind Panzer, die dazu dienen, Menschen zu töten.“ Als Wissler weiter hinterfragte, ob die Panzer geliefert werden müssten und Russland nicht zu sehr provoziert würde, wurde Masala laut. Er kritisiert das Argument des Atomschlags. Es hat schon Atommächte gegeben, die Kriege verloren haben, ohne auf eine nukleare Ebene zu eskalieren.

22:40 Uhr: Die wichtigsten Aufgaben von Pistorius seien nun die nachhaltige Militärhilfe für die Ukraine und der Erhalt der militärischen Fähigkeiten der Bundeswehr, erklärt Masala.

22:37 Uhr: Diskutiert werden müsse laut Kühnert auch, wie die Verteidigungsmöglichkeiten in Deutschland seien. Masala intervenierte sofort: „Es ist absolut legitim, dass die Ukraine als unterlegener Staat alles verlangt, was sie kann“, sagte Masala. Die Auswirkungen der Kampfjet-Auslieferung sind eine bündnispolitische Diskussion.

22:35 Uhr: Anne Will wechselt das Thema. Jetzt geht es darum, wie die deutsche Bevölkerung zu den Panzerlieferungen der Bundesregierung steht. Kühnert findet es richtig, dass die Verunsicherung auch öffentlich diskutiert wird. Allerdings würde die Regierung ihre Politik nicht auf Umfragen stützen.

22:31 Uhr: Der SZ-Journalist findet auch, dass die Ampelkoalition das unter sich ausmacht. Seiner Meinung nach hilft Deutschland der Ukraine aber schon lange nicht mehr. Er fordert, auch andere westliche Länder, die deutlich weniger helfen, in den Blick zu nehmen.

22:28 Uhr: „Vielleicht wäre es eine Idee der SPD, die Koalitionspartner mit Informationen zu füttern, damit sie nicht medienwirksam an die Öffentlichkeit gehen“, sagte Masala. Die Grünen und die FDP waren offensichtlich nicht Teil der Entscheidung.

Militärexperte Masala kritisiert die Kommunikation von Scholz: Auch Koalitionspartner brauchen Informationen

22:26 Uhr: Kevin Kühnert wehrt sich erneut: „Entscheidungen brauchen Zeit.“ Er findet es nicht verwerflich, dass Politiker stehen bleiben und die Situation analysieren. Carlo Masala hat eine einfache Lösung für das Problem.

22:24 Uhr: Kevin Kühnert greift die Vorwürfe von Wissler und Weisband auf – und fällt wieder in den Verteidigungsmodus von Scholz. Er kritisiert, dass Scholz für sein politisches Verhalten aus allen Ecken kritisiert werde und es zu lange für jede Entscheidung dauere. Kühnert ärgert sich über die „Aufregung“. Anne Will mischt sich ein: „Sie nennen es Aufregung, andere sagen, es ist mangelnde Reaktion.“

22:20 Uhr: Weiter kritisierte Weisband, dass Biden vor Beginn des Angriffskrieges gesagt haben soll, die Nato werde nicht eingreifen, wenn Russland die Ukraine angreift. „Die Geopolitik, Russland auszubluten“, ist für Weisband keine Option, wenn „die Ukrainer dafür ihr Leben lassen“. Der SPD-Politiker Kevin Kühnert schaltete sich ein.

22:18 Uhr: Als Wissler weiterhin eine Lösung des Konflikts fordert, wird sie von Marina Weissband unterbrochen. „Ich kann Ihnen sagen, wie das aussehen wird: Erinnern Sie sich an Minsk 2? Wenn der Konflikt einfriert, wird es beim nächsten Mal nur noch schlimmer“, sagte Weisband.

22:16 Uhr: Linken-Chef Wissler will nun noch einmal deutlich machen, wie hoch die Zahl der Toten auf ukrainischer Seite ist, solange ein solcher Zermürbungskrieg herrscht. Jede Seite versucht derzeit, sich militärisch einen Vorteil zu verschaffen. Über politische Sanktionen oder Verhandlungsbemühungen werde ihrer Meinung nach zu wenig gesprochen. „Es wird mehr über das Militär geredet“, kritisiert Wissler.

22:14 Uhr: „Aus meiner Sicht hat Wladimir Putin erneut versagt“, sagte Mascolo mit Blick auf die Entwicklung des Krieges innerhalb eines Jahres. Mascolo befürchtet, dass Putin sein Scheitern leider nicht so schnell erkennen, sondern noch länger durchhalten wird.

22:10 Uhr: Für Carlo Masala ist klar, dass der Westen der Ukraine mit Qualitätswaffen hilft – auch wenn es zu wenige sind. Der SZ-Journalist Mascolo wirft ein, dass er Wisslers Haltung einfach nicht verstehe. „Wie soll man Putin sonst an den Tisch zwingen?“ er fragt sich.

22:08 Uhr: „Ja, natürlich, diesen Krieg verlängern“, argumentiert Masala. Wenn die Waffen jedoch nicht geliefert würden, wäre der Krieg vorbei. Dann hätte Russland den Krieg gewonnen. Der Westen würde also mit den Lieferungen ukrainischen Leben retten.

Weissband hinterfragt deutsche Strategie: Soll der Krieg enden – oder verlängert werden?

22:07 Uhr: „Ich will das Programm sprengen und stimme Frau Wissler zu“, sagt Marina Weisband. Der Rest der Gäste hört ein leises Kichern von Anne Will. Weisband erklärt, die USA und Deutschland seien derweil nicht auf dem Weg, den Ukrainern helfen zu wollen, den Krieg schnell zu gewinnen, sondern ihn womöglich verlängern zu wollen, erklärt Weisband. „Vielleicht tun sie es, um Russland zu schwächen, aber ich weiß es nicht“, sagte Weisband.

22:05 Uhr: Kühnert versteht die Notwendigkeit, Regierungsentscheidungen zu verstehen. Es ist jedoch nicht realistisch, dass jeder Entscheidungsprozess offen dargestellt wird. Publizistin Weisband antwortet derweil direkt: Sie wolle keinen Wasserstandsbericht, sie wolle nur die Strategie verstehen.



22:03 Uhr: Auch Kühnert will seiner Kanzlerin grundsätzlich nicht „blind vertrauen“. Allerdings hat Scholz immer wieder erklärt, dass er bei Waffenlieferungen keinen Alleingang machen will. Kühnert widerspricht auch Weisbands Aussage, dass Scholz jemals von roten Linien gesprochen habe – geschweige denn sie damals „Jetzt gibt es den Wunsch, dass Scholz immer wieder Wasserstandsmeldungen abgibt, damit man ihm in den Kopf schauen kann“, sagte Kühnert.

21:58 Uhr: Wenig überraschend erklärt Linke-Chefin Janine Wissler, dass sie die Entscheidung von Scholz für falsch halte. Wie üblich argumentiert sie, dass sie diplomatische Lösungen und Bestrebungen verlange. Anne Will erteilt nun SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert das Wort.

21:54 Uhr: Er verteidigt Scholz weiter: „Er ist derjenige, der die letzte Verantwortung für die Fragen trägt.“ Allerdings würde der Militärexperte Carlo Masala nicht so weit gehen, Scholz jetzt zu loben. „Ich glaube nicht, dass es einen großen Masterplan gab“, sagt Masala. Er könne verstehen, dass die Kanzlerin die USA als politisches Symbol an seiner Seite habe. Aber Deutschland hätte nicht zögern sollen, andere Partner zur Lieferung von Panzern zuzulassen.

Bei „Anne Will“ sind sich die Gäste uneins, wenn es um Scholz‘ Panzer-Zögern geht

21:52 Uhr: Der Journalist der „Süddeutschen Zeitung“, Georg Mascolo, erklärt, dass derzeit nicht jede Kritik an Scholz gerechtfertigt sei. „Er wollte, dass die Vereinigten Staaten gemeinsam Kampfpanzer liefern“, sagte Scholz, sagte Mascolo. Einen Riss mit den USA sieht er nicht. Der SZ-Journalist kritisiert derweil die Panzer-Entscheidung von Scholz als zu spät gekommen. Gleiches gilt für die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf den Panzern.

21:48 Uhr: Zunächst kritisierte die deutsch-ukrainische Publizistin Marina Weisband die mangelnde Kommunikation von Bundeskanzler Scholz. „Wir erklären immer, warum wir etwas nicht liefern können. Und dann liefern wir“, sagt Weisband. Sie verstehen die Strategie dahinter nicht. „Die Ukraine bekommt zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben“, fasst sie ihr Unverständnis zusammen.

21.45 Uhr: Beginnen wir nun mit der Panzerdebatte bei Anne Will. Zunächst fasst die ARD die gesamte Situation rund um die zögerlichen Panzerlieferungen Deutschlands an die Ukraine zusammen. Kritik aus dem Ausland und von der Opposition inklusive.

20 Uhr: Willkommen zum Live-Ticker von FOCUS online.

Thema bei Anne Will: Deutschland liefert Leopard-2-Panzer an die Ukraine – ist das die richtige Entscheidung?

Am Sonntagabend widmen sich ARD-Moderatorin Anne Will und ihre Gäste ganz der Debatte um die Lieferungen der Leopard-2-Panzer. Verfolgen Sie die Talkshow ab 21.45 Uhr auf FOCUS online im Liveticker.

Diese Fragen will die TV-Moderatorin ihren Gästen stellen: Wie wird sich der Einsatz von Kampfpanzern auf den Kriegsverlauf auswirken? Stellt die Lieferung auch eine Gefahr für die Verbündeten dar? Die Ukraine fordert bereits mehr Waffen, darunter auch Kampfflugzeuge. Wo sind jetzt die „roten Linien“ in der militärischen Unterstützung? Und: Hat Bundeskanzler Olaf Scholz in den vergangenen Wochen internationales Vertrauen verloren oder – im Gegenteil – diplomatisches Geschick bewiesen?

Zu Gast bei „Anne Will“ am Sonntagabend:

Kevin Kühnert (SPD), Generalsekretär

Janine Wissler (DIE LINKE), Parteivorsitzende

Marina Weisband, deutsch-ukrainische Publizistin

Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München

Georg Mascolo, Journalist und Autor der „Süddeutschen Zeitung“

Nach langem Zögern hat die Bundesregierung der von Russland angegriffenen Ukraine am Mittwoch 14 Leopard-2-Panzer aus Beständen der Bundeswehr zugesagt. Andere Länder wie die USA wollen nun auch Kampfpanzer nach Kiew liefern. Wochenlang wurde in Deutschland darüber debattiert, ob Scholz zu zögerlich agiere oder ob Deutschland Gefahr laufe, mit der Lieferung von Kampfpanzern Kriegspartei zu werden.