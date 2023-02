Anne Will: „Das kann nicht sein“, klagt eine fassungslose Journalistin

22:45 Uhr: Auch hier merkt man, dass in Berlin Wahlkampf läuft. Wenn eine politische Entscheidung kritisiert wird, beschuldigen die anwesenden Parteivertreter schnell die eigene Partei. Und gerade als die Debatte wieder heiß und hektisch wird, beendet Moderator Will die Sendung – aus der Not heraus – und übergibt an die Tagesthemen und Ingo Zamperoni. Damit endet unser Live-Ticker, vielen Dank für Ihr Interesse und eine gute Nacht!

22:42 Uhr: Alexander ist wieder fassungslos. In Berlin funktioniert derzeit zu viel der Nahverkehr nicht – aber das 29-Euro-Ticket in Berlin ist „Wahlkampf“. Dann fällt wieder sein Lieblingssatz: „Das kann nicht sein.“ Du kannst ihm keinen Vorwurf machen.

22:41 Uhr: Dürr kündigt bereits an, dass auch das 49-Euro-Ticket langfristig teurer wird. Für Diehl ist ein solches Ticket eher ein „Bitte bleiben“ an Bahnreisende, die den Umstieg aufs Auto erwägen, als ein echter Anreiz für mehr Bahnverkehr.

22:36 Uhr: Der Preis für ein Deutschland-Ticket – „9 Euro sind unschlagbar“, sagt CDU-Mann Frei – ist natürlich nur ein Teil der Problemlösung. „Es ist nur sinnvoll, wenn Bus und Bahn auch da sind.“ Viele Bürger hätten das Ticket genutzt, aber die absolute Zahl der Autofahrten sei nicht gesunken. Eine „echte Umstellung“ sei damit nicht erreicht worden, kritisiert Frei.

22:32 Uhr: Lang will den „Tarif-Dschungel“ durchbrechen, der derzeit im ÖPNV existiert. Da soll das 49-Euro-Ticket helfen. Will liest eine Studie vor, wonach nur 15 Prozent der Befragten angeben, das neue Ticket regelmäßig nutzen zu wollen. Doch Lang ist sich sicher: „Das wird deutlich mehr zum Einsatz kommen“.

„Das kann nicht sein“, klagt der zunehmend fassungslose Journalist

22:26 Uhr: Nun lenkt Will die Debatte auf das Deutschland-Ticket. „Was haben wir mit dem Zug erlebt?“ fragt Alexander. „Was war das für ein Horror?“. Dem Journalisten merkt man deutlich an, wie genervt er ist. Deutsche Züge können nicht schneller als 300 km/h fahren, das WLAN funktioniert oft nicht – und Alexander wiederholt heute Abend seinen am häufigsten gesagten Satz: „Das kann nicht sein.“

22:21 Uhr: Jetzt geht es um das sogenannte Dienstwagenprivileg. Alexander ist offensichtlich auch nicht sehr begeistert von der Debatte. „Wir reden seit 20 Jahren darüber.“ Würde das Privileg abgeschafft, so Alexander, würden Millionen Deutsche wieder Fahrtenbücher führen. „Und wollen wir das ernsthaft als unsere Idee gegen den Klimawandel aufstellen?“ fragt ein fassungsloser Alexander.

22:20 Uhr: Lang stimmt nun versöhnlicheren Tönen zu. „Das wäre eine schwierige Aufgabe für jeden Verkehrsminister“, sagte der Grünen-Chef, der von einer „Mammutaufgabe“ bei der Verkehrswende spricht.

Als eine alte Diskussion wieder aufbricht, wird der Journalist wütend: „Das kann nicht sein.“

22:16 Uhr: „Politiker machen eine Show, die die Leute gar nicht haben“, kritisiert Alexander. Der „Welt“-Journalist wird nun ein wenig sauer und nennt das Beispiel einer Verbindung zwischen Dänemark und dem europäischen Festland, die nun 2029 statt 2021 starten soll. Statt Ergebnissen gebe es zu viele Diskussionen, die man schon oft gehört habe , klagt Alexander – auch hier in der Sendung. „Das kann nicht sein“.

CDU-Mann und Experte prallen aufeinander, als Will den Streit überspannt

22:12 Uhr: CDU-Mann Frei sieht „zu viel Lehre“ und fordert mehr „Anreize“. Ein Tempolimit hält Frei nicht für eine Option, und da wird die Debatte heiß. Diehl und Frei treffen nun aufeinander. „Jedes Auto ist schlecht für dich“, klagt Frei. Dem widerspricht Diehl. „Man kann grundsätzlich nicht sagen, dass Autos schlecht sind“, wiederholt Frei, Diehl widerspricht erneut. Die Debatte kommt nicht voran, Will sieht das auch so und balanciert dazwischen. Nun darf Journalist Alexander wieder zu Wort kommen.

22:09 Uhr: Die Debatte findet hier hauptsächlich zwischen Dürr und Lang statt. Auch beim „Du“ zwischen den Koalitionspartnern sind wir angekommen – auch eher ungewöhnlich in solchen Talkshows.

22:06 Uhr: Wie gestaltet man den Verkehr umweltfreundlicher? Neben Elektroautos sieht FDP-Politiker Dürr auch synthetische Kraftstoffe als Option. Dürr nennt den grünen Verkehrsminister aus Baden-Württemberg, der gerade darum gebeten hatte, und blickt auf Grünen-Chef Lang. Sie ist überhaupt nicht überzeugt. „Ich denke, wir müssen sehen, wie ernst wir die Debatte führen.“

Diehl: E-Auto ist „der Flicken, nicht der Betrieb“

22:04 Uhr: Das E-Auto ist für Diehl „das Pflaster, nicht die Operation“ – das heißt, es werden nur die Symptome behandelt, nicht die Ursache. In zu vielen Bereichen sei man auf das Auto angewiesen, kritisiert der Mobilitätsberater.

22:02 Uhr: „Man braucht massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, um die Menschen wirklich zum Umsteigen zu bewegen“, sagt CDU-Mann Frei.

22 Uhr: Nun bezieht Will auch Diehl in die Debatte ein. Sie fordert mehr Effizienz beim Fahren: „45 Minuten am Tag mit einer Person im Auto, das ist effizienter.“

21:58 Uhr: Bisher war es eine sehr technische Diskussion mit vielen kleinen Details. „Langsamkeit ist keine Option“, warnt FDP-Politiker Dürr. Aber: „Ich gebe zu, dass die FDP etwas mehr Tempo will als andere Parteien.“

21:55 Uhr: FDP-Mann Dürr listet einige bereits beschlossene Autobahnprojekte auf – die aber nicht vorankommen. „Mir muss mal jemand erklären, wie dem Klima geholfen wird, wenn wir hier langsamer sind.“

21:53 Uhr: Nun ist auch „Welt“-Journalist Robin Alexander im Gespräch. Er prognostiziert eine intensivere Debatte – allerdings erst nach der Berliner Wahl, wo man „die grüne Kernwählerschaft schützen will“.

21:51 Uhr: Frei bezeichnet das „Erbe von Andreas Scheuer“ als „erfolgreich“ – und entlockt ihm ein erstauntes „Wirklich?“ von Will. Aber das Thema wird beiseite geschoben.

21:49 Uhr: „Mehr Autos führen zu mehr Verkehr“, fasst Will zusammen und spricht mit Frei, Vertreterin der selbsternannten Klimaschutzpartei CDU. Er fordert die Anerkennung von Unterschieden zwischen Ballungsräumen und dem Land.

Gleich zu Beginn stellt Will dem FDP-Mann eine provokative Frage

21:46 Uhr: „Die ganze Welt hat verstanden, dass es eine Klimakrise gibt, nur die FDP will zehnspurige Autobahnen bauen“, beginnt Will provozierend das Gespräch. FDP-Abgeordneter Dürr will „überall schneller werden“, auch auf den Autobahnen. Grünen-Chef Lang fordert „Prioritäten setzen“. „Wenn ich alles priorisiere, priorisiere ich nichts“, sagt Lang.

Anne Will: „Die Ampel bremst sich gerade aus“

21:45 Uhr: Auf geht’s! Wie immer beginnt die Show mit einer Einführung von Moderator Will. So lässt sich die Verkehrswende in Deutschland ganz einfach auf den Punkt bringen: „Die Ampeln bremsen sich derzeit selbst aus.“

21:41 Uhr: Die letzten Szenen vom Tatort laufen, dann geht es los mit „Anne Will“.

20 Uhr: Willkommen zum Live-Ticker von FOCUS online. Ab 21.45 Uhr diskutiert Anne Will mit ihren Gästen über die Verkehrswende in Deutschland – und die Frage, ob diese Verkehrswende im Stau steckt. Gäste sind: