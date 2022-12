Anne Sacoolas: US-Bürgerin zu Bewährungsstrafe verurteilt, weil sie den britischen Teenager Harry Dunn getötet hat

London

CNN

—



Die amerikanische Staatsbürgerin Anne Sacoolas wurde im Old Bailey in London zu acht Monaten Haft verurteilt, die für zwölf Monate auf Bewährung ausgesetzt wurde, weil sie den Tod des britischen Teenagers Harry Dunn bei einem tödlichen Verkehrsunfall im August 2019 verursacht hatte, was bedeutet, dass sie nicht ins Gefängnis muss.

Sacoolas bekannte sich im Oktober schuldig, durch fahrlässiges Fahren den Tod verursacht zu haben, was mit bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet werden kann.

Sie gab zu, auf der falschen Straßenseite gefahren zu sein, als sie den 19-jährigen Motorradfahrer vor einer US-Militärbasis in England angefahren hatte, wo ihr Mann als US-Diplomat arbeitete.

Harry Dunns Mutter Charlotte Charles sagte dem Gericht, die Familie sei fest entschlossen, dass der Tod ihres Sohnes „nicht umsonst sein wird“.

„Ich habe Harry im Krankenhaus versprochen, dass wir Gerechtigkeit bekommen werden, und eine Mutter bricht niemals ihr Versprechen gegenüber ihrem Sohn“, sagte sie.

Charles sprach Gedankentränen und fügte hinzu: „Ohne Harry in der Nähe ist ein intensives Gefühl der Leere in meiner Magengrube. Sein Tod verfolgt mich jeden Tag jede Minute und ich bin mir nicht sicher, wie ich jemals darüber hinwegkommen soll.“

Sacoolas wischte sich die Tränen weg, als Charles die Auswirkungen beschrieb, die der Tod ihres Sohnes auf die Familie hatte.

„Harrys Zwilling Niall wird leider weiterhin sehr hart getroffen und er bleibt ein Grund zur Sorge“, fügte Charles hinzu. „Ich habe nicht nur einen Sohn verloren, als Harry starb, ich habe auch Niall verloren. Er ist eine Hülle seiner selbst. Ich bin versteinert, dass er eines Tages etwas Schreckliches tun wird und ich ihn auch für immer verlieren werde.“

Das Gericht hörte am Donnerstag einige der erschütternden Details der Momente nach dem Absturz.

Der Staatsanwalt skizzierte den Fall und sagte, Sacoolas sei 26 Sekunden lang 350 Meter auf der falschen Straßenseite gefahren, nachdem er vom Luftwaffenstützpunkt abgebogen war, bevor er mit Dunn kollidierte, die auf die Vorderseite ihres Autos und darüber geschleudert wurde, während sein Motorrad Feuer fing.

Der Staatsanwalt beschrieb dann, wie der schwer verletzte Dunn einem Ersthelfer wiederholt sagte: „Lass mich nicht sterben.“

Sacoolas war bei der Verurteilung nicht persönlich anwesend, obwohl die Richterin des High Court, Frau Justice Cheema-Grubb, Sacoolas aufforderte, nach Großbritannien zurückzukehren, um sich der Verurteilung persönlich zu stellen. Sie erschien über einen Videolink, nachdem das Gericht ihr die Erlaubnis dazu erteilt hatte.

In der Anhörung zum Urteil am Donnerstag sagte Richterin Cheema-Grubb, ihr sei gesagt worden, dass Sacoolas‘ „Arbeitgeber der US-Regierung“ sagte, ihr Erscheinen vor Gericht in Großbritannien würde „erhebliche US-Interessen gefährden“ und dass Sacoolas laut den Dokumenten „ nicht berechtigt, weitere Informationen preiszugeben.“

Sacoolas hatte für sie diplomatische Immunität in Anspruch genommen und konnte das Vereinigte Königreich Wochen nach dem Unfall verlassen. Der Versuch Großbritanniens, Sacoolas auszuliefern, um Anklage wegen Tötung durch gefährliches Fahren zu erheben, wurde von den US-Behörden abgelehnt, und der Vorfall hat einige Spannungen zwischen den beiden Ländern ausgelöst.

Der Richter sprach am Donnerstag zu Sacoolas und sagte, dass es nur wegen der „würdigen Beharrlichkeit“ von Dunns Eltern und Familie sei, die „nach drei Jahren Herzschmerz und Anstrengung zu Ihrem Erscheinen vor Gericht und der Gelegenheit für Sie geführt hat, dies anzuerkennen deine Schuld an einem Verbrechen.“

Der Anwalt von Sacoolas, Ben Cooper, sagte dem Gericht, dass „sie nicht um diplomatische Immunität gebeten hat“ und dass sie „keine Rolle“ im Auslieferungsverfahren gespielt habe. Die Entscheidung, die Auslieferung abzulehnen, wurde laut Cooper von der US-Regierung getroffen.

Er las eine Erklärung im Namen von Sacoolas vor, in der er sagte, dass es ihr „zutiefst leid tut für den Schmerz, den ich verursacht habe“ und dass „kein Tag vergeht“, an dem sie nicht an Harry Dunn denkt.

Cooper fügte hinzu, dass die Familie von Sacoolas nach Harry Dunns Tod gezwungen war, umzuziehen, nachdem sie Morddrohungen per E-Mail und Telefon erhalten hatte.