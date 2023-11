Anne Hathaway, Christian Siriano und weitere Stars kommen zum roten Teppich der CFDA Awards 2023

Die Modestars trafen sich dieses Jahr – und auf dem roten Teppich – für die CFDA Awards.

Der jährliche Anlass eroberte das American Museum of Natural History im Sturm und würdigte gleichzeitig die Leistungen von Designern, Prominenten und mehr aus der amerikanischen Modebranche. Der von Anne Hathaway moderierte Anlass zog eine Reihe von Stars aus den Bereichen Design, Film, Musik und mehr an, darunter Karlie Kloss, Sergio Hudson, Ayo Edibiri, Christian Siriano und Diane von Fürstenberg, neben zahlreichen anderen.

Was die Kleiderordnung betraf, präsentierten sich die Teilnehmer mit einem zeitgemäßen Ansatz für die Formalität auf dem roten Teppich – von Double-Denim bis zu Federn, Neonakzenten und mehr – gepaart mit eleganten Absätzen, eleganten Stiefeln und stilvolleren Schuh-Statements.

Jane Krakowski erschien in einem transparenten Minikleid von Cynthia Rowley, das mit bunten, mit Federn besetzten Blumen bedeckt war und das sie mit einem Paar hoch aufragender Plateausandalen verschönerte. Rowley selbst passte zu Krakowski in klobigen Plateauschuhen mit Reptilienmuster, die zu einem Maxikleid mit Jeansoberteil und langem schwarzen Rock passten.

(LR): Cynthia Rowley und Jane Krakowski nehmen am 6. November 2023 an den CFDA Fashion Awards 2023 in New York City teil. Bryan Bedder für WWD

Anne Hathaway – die Gastgeberin der Preisverleihung – erschien mutig in einem Ralph-Lauren-Outfit, das Double-Denim eine dramatische Formalität verlieh. Der „Princess Diaries“-Star trug ein Jeans-Bustier mit Toile-Print, dazu einen kontrastierenden bedruckten Jeans-Maxirock und glitzernden Bulgari-Schmuck.

Anne Hathaway nimmt am 6. November 2023 an den CFDA Fashion Awards 2023 in New York City teil. John Nacion für Variety

Designer Sergio Hudson erschien auf dem roten Teppich in einem leuchtend neongrünen Mantel, den er über einem glatten schwarzen Pullover und einer langen Hose trug. Schwarze Stiefel und eine glänzende goldene Uhr rundeten sein Ensemble elegant ab.

Sergio Hudson nimmt am 6. November 2023 an den CFDA Fashion Awards 2023 in New York City teil. Bryan Bedder für WWD

Diane von Fürstenberg hatte mit ihrer Enkelin Talita von Fürstenberg einen süßen Auftritt. Beide Designer trugen zu diesem Anlass bedruckte schwarze Maxikleider; Talita zeigte eine Silhouette mit Puffärmeln und romantischen Blumenprints, während Diane ihr rot-rosa gepunktetes Kleid mit schwarzen Sandalen und glänzendem Goldschmuck kombinierte.

Bildnachweis: John Nacion für Variety

John Nacion für Variety

Coco Rocha schwebte in einem Paar Satin-Plateaupumps über den roten Teppich, die zu ihrem blassrosa-schwarzen Kleid von Christian Siriano passten. Siriano passte zu Rocha in einem komplett schwarzen Hemd, einer Hose und einer kurzen Weste, gepaart mit glänzenden schwarzen Stiefeln mit Blockabsatz.

(LR): Coco Rocha und Christian Siriano nehmen am 6. November 2023 an den CFDA Fashion Awards 2023 in New York City teil. Bryan Bedder für WWD

Nicky Hilton bildete auf dem roten Teppich ein scharfes Paar mit Alice + Olivia-Designerin Stacey Bendet. Beide Stilstars trugen zu diesem Anlass fließende Alice + Olivia-Ensembles; Hilton kombinierte ihr rotes Stufenkleid mit Diamantohrringen und einer schleifenförmigen Judith-Lieber-Clutch, während Bendet sich für Vintage-Glamour in einem schwarzen Korsettstil mit einem juwelenbesetzten Halsband und einem funkelnden Stirnband entschied.

Nicky Hilton und Stacey Bendet – Bildnachweis: John Nacion für Variety

John Nacion für Variety

Der Designer Kenneth Cole war für die Awards ganz in Schwarz gekleidet und erschien in einem Blazer, einer Fliege und einem geknöpften Hemd, das in dunkelschwarze Jeans gesteckt war. Der FNAA-prämierte Designer vervollständigte seinen Look mit einem Paar schwarzer Schnürstiefel aus Leder für ein poliertes Finish.

Kenneth Cole nimmt am 6. November 2023 an den CFDA Fashion Awards 2023 in New York City teil. Bryan Bedder für WWD

Mit den CFDA Awards werden amerikanische Designer und Marken geehrt, die Mitglieder des Council of Fashion Designers of America sind. In diesem Jahr findet die jährliche Veranstaltung der Organisation in Zusammenarbeit mit Amazon Fashion in New York City statt. Anne Hathaway wird als Gastgeberin des mit Stars besetzten Anlasses fungieren.

CFDA, Fashion Awards, 2023,

