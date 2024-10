Het laatste stukje van het pad van Anne Applebaums woonkamer in het centrum van Washington is een weerspiegeling van de Oekraïense nationale dichter Taras Schewtschenko. „Freiheit kent geen sterben“, is de inscriptie van een zegenergedicht uit 1845, „en dat de levensgeest niet gevoeld kon worden“. Er is een passende Nachbarschaft voor de Autorin und Historikerin Applebaum. Deze voormalige Joodse families zijn afkomstig uit de oostgrensgebieden van Polen en Wit-Rusland. Sinds 1988 heeft Applebaum als verslaggever voor de Britse kranten in het Oostblok veel gereisd. Hij leeft in een democratische omgeving en is verantwoordelijk voor de afwezigheid van de voormalige Sovjet-Unie in een Kleptokratie. Hier Bücher Der Eiserne Vorhang (2013), Roter-honger (2019) en De Verlockung des Autoritairen (2021) sinds fellfach ausgezeichnet. Bond De Goelag, een geschiedenis van de Sovjet-repressiecampagne, won in 2004 de Pulitzerprijs. Ihrem gerade erchienenen Buch De Achse van Autokraten beschrijft Applebaum, die zich verzet tegen het antidemocratische regime in de wereld waarin hij betrokken is, bereikt en bestreden. Applebaum, 60, die in een Victoriaans herenhuis woont. „40 Prozent meiner Zeit, würde ich sagen, verringe ich hier, 40 Prozent in Polen en 20 Prozent“, ausschweifende Handbewegung, „hier en da.“ Applebaum is samen met de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radosław Sikorski verheiratet. Das Paar leerde in 1989 dat ik Tag des Mauerfalls ben, als Sikorski en ook niet als journalist. Op 20 oktober viert Anne Applebaum de Prijs voor Duitse Boeken.