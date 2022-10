Anna Sorokin: „Erfindungs-Anna“ aus dem wirklichen Leben aus dem Gefängnis entlassen

CNN

Anna Sorokin, die falsche Erbin, auf der Netflix’ „Inventing Anna“ basiert, wurde am Freitag aus der ICE-Haft entlassen.

Juda Engelmayer, ein Sprecher von Sorokin, bestätigte ihre Freilassung am Freitagabend in einer E-Mail an CNN.

„Sie wird unter der Aufsicht von ICE bleiben, aber ihre Abschiebung frei von physischer Haft ertragen können“, sagte John Sandweg, ein ehemaliger amtierender Direktor der Einwanderungs- und Zollbehörde, der in Sorokins Rechtsteam ist.

Der Einwanderungsrichter Charles Conroy machte Anfang dieser Woche den Weg für Sorokins Freilassung frei, setzte ihre Kaution auf 10.000 Dollar fest und verlangte von ihr, bestimmte Bedingungen einzuhalten. Unter anderem: Sich von sozialen Medien fernhalten und 24 Stunden am Tag an derselben Wohnadresse bleiben, während ihr Fall weitergeht.

Das Urteil des Richters besagte auch, dass ICE einen Knöchelmonitor verwenden könnte, um Sorokin im Auge zu behalten.

Ein Sprecher von ICE sagte, Sorokin werde am Freitag nach dem Urteil des Richters freigelassen.

Laut ihrem Anwalt war sie seit 17 Monaten in ICE-Haft – hauptsächlich in der Orange County Correctional Facility im Bundesstaat New York, etwa 60 Meilen von New York City entfernt.

„Wir sind dankbar, dass das Gericht zugestimmt hat, dass ihre weitere Inhaftierung unnötig ist“, sagte Sandweg in einer Erklärung am Freitag.

Sorokin wurde für schuldig befunden, mehr als 200.000 Dollar von Banken und Freunden gestohlen zu haben, während sie sich in die New Yorker Gesellschaft einschlich, sagte die Staatsanwaltschaft von Manhattan nach ihrer Verurteilung im Jahr 2019.

Ihr Fall erregte nach einem Artikel im New Yorker Magazin 2018 große Aufmerksamkeit.

Dieser Artikel wurde zur Grundlage von „Inventing Anna“ von Shonda Rhimes, einer Dramatisierung, die im Februar auf Netflix veröffentlicht wurde und schnell zu einer der beliebtesten Shows des Streamers wurde. Sorokin spielte die Schauspielerin Julia Garner, die vor allem für ihre Emmy-prämierte Rolle als Ruth in „Ozark“ bekannt ist.

Die Show endet mit Sorokins Überzeugung. Aber im wirklichen Leben ging das Drama weiter.

Sorokin wurde im Februar 2021 aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er fast vier Jahre wegen Diebstahls und Diebstahls verbüßt ​​hatte. Doch es dauerte nicht lange, bis sie wieder hinter Gittern landete.

ICE nahm Sorokin am 25. März 2021 in Gewahrsam. Im November gewährte die Beschwerdekammer der Einwanderungsbehörde in ihrem Fall laut ICE einen Notaufenthalt. Sie kämpft gegen ihre Abschiebung – und schloss sich Anfang dieses Jahres einer Gruppe von Klägern an, die die Agentur verklagten und behaupteten, sie hätten während der Haft Covid-Auffrischungsimpfungen beantragt und ihnen verweigert. Laut Gerichtsakten ließen sie ihre Klage im März fallen, nachdem sie die Schüsse erhalten hatten.

Während sie inhaftiert war, wurden häufig Beiträge auf Sorokins Social-Media-Konten veröffentlicht. Kürzlich haben sie Sorokins Kunstwerk hervorgehoben, das im Mai in einer New Yorker Show gezeigt wurde.

Anfang dieses Jahres sagte ein Anwalt, der Sorokin vertritt, gegenüber NBC News, dass er ihre Abschiebung befürchte, als er sie nicht erreichen konnte, aber später wurde bekannt, dass sie immer noch in ICE-Gewahrsam war.

Kurz darauf meldete sich Sorokin hinter Gittern zu Wort und erzählte dem „Call Her Daddy“-Podcast, dass sie nie behauptet habe, eine deutsche Erbin zu sein.

„Ich komme aus Deutschland, das stimmt, aber niemand hat mich jemals nach meiner Arbeit gefragt“, sagte Sorokin. „Niemand fragt, wer deine Eltern sind und wie viel Geld sie verdienen. Es ist einfach unverschämt.“

Sie sagte Gastgeber Alex Cooper, dass sie niemals „irgendwelche sinnlosen Lügen erzählt“ habe.

Aber sie gab zu – irgendwie – über ihren Status und Hintergrund gelogen zu haben.

„Ich denke schon“, sagte sie. „Ich meine, ich kann keinen genauen Fall nennen, aber ich bin mir sicher.“

Sorokin sagte auch, sie sei überrascht von der Faszination der Öffentlichkeit für ihre Geschichte.

„Es war wirklich eine Überraschung für mich, dass die Leute so interessiert daran waren, wie ich die Dinge anging, weil es für mich einfach so viel Sinn machte“, sagte sie.