Ankylosaurier benutzten ihre Vorschlaghammerschwänze, um gegeneinander zu kämpfen

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





CNN

—



Gepanzerte Dinosaurier, die Ankylosaurier genannt werden, könnten in Konflikten vorschlaghammerähnliche Schwanzkeulen gegeneinander eingesetzt haben, zusätzlich zur Abwehr von Raubtieren wie dem Tyrannosaurus rex.

Ein gut erhaltenes Fossil eines Ankylosauriers, eines pflanzenfressenden Dinosauriers, der vor 76 Millionen Jahren lebte, verändert die Art und Weise, wie Wissenschaftler die gepanzerten Dinosaurier verstehen und wie sie ihre Schwanzkeulen benutzten.

Eine Untersuchung des Fossils ergab Stacheln an den Flanken des Dinosauriers, die gebrochen und geheilt wurden, während das Tier noch lebte. Die Forscher glauben, dass die Verletzungen verursacht wurden, als ein anderer Ankylosaurier seinen Schwanzknüppel auf den Dinosaurier rammte.

Die Studie wurde am Dienstag im Fachblatt Biology Letters veröffentlicht.

Der Ankylosaurier trug Knochenplatten in verschiedenen Größen und Formen über seinen Körper; An den Seiten seines Körpers wirkten diese Platten wie große Stacheln. Wissenschaftler glauben auch, dass Ankylosaurier ihre waffenähnlichen Schwänze benutzt haben könnten, um soziale Dominanz zu behaupten, ihr Territorium zu etablieren oder sogar um Partner zu kämpfen.

Ein Ankylosaurier, der seinen Schwanz im Kampf gegeneinander einsetzt, ähnelt dem, wie Tiere wie Hirsche und Antilopen heute ihre Geweihe und Hörner verwenden, um gegeneinander zu kämpfen.

Das Fossil gehört zu einer bestimmten Art von Ankylosauriern, die ansonsten unter ihrem Klassifizierungsnamen Zuul crurivastator bekannt ist. Wenn Ihnen der Name bekannt vorkommt, liegt das daran, dass Forscher den Namen Zuul von einem Monster aus dem Film „Ghostbusters“ von 1984 entlehnt haben.

Der vollständige Name des Dinosauriers bedeutet „Zuul, der Zerstörer der Schienbeine“, da angenommen wird, dass die Schwanzkeule des Ankylosauriers der Feind von Tyrannosauriern und anderen Raubtieren war, die aufrecht auf ihren Hinterbeinen gingen.

Diese Schwänze waren bis zu 3 Meter lang und hatten Reihen scharfer Stacheln an den Seiten. Die Schwanzspitze war mit knöchernen Strukturen verstärkt, wodurch eine Keule entstand, die mit der Kraft eines Vorschlaghammers schwingen konnte.

Der Schädel und der Schwanz waren die ersten Teile des Fossils, die 2017 aus einer Ausgrabungsstätte in der Judith-River-Formation im Norden von Montana auftauchten, und Paläontologen arbeiteten jahrelang daran, den Rest des Fossils aus 35.000 Pfund Sandstein zu befreien. Das Fossil war so gut erhalten, dass Reste von Haut und knöchernem Panzer auf dem Rücken und den Flanken des Dinosauriers erhalten sind, was ihm ein sehr lebensechtes Aussehen verleiht.

Dieser besondere Ankylosaurier schien am Ende seines Lebens ziemlich kaputt zu sein, mit Stacheln in der Nähe seiner Hüften und Seiten, denen Spitzen fehlten. Nachdem er diese Verletzungen erlitten hatte, heilte der Knochen zu einer viel stumpferen Form.

Aufgrund der Stelle am Körper glauben die Forscher nicht, dass die Verletzungen durch den Angriff eines Raubtiers verursacht wurden. Stattdessen sieht das Muster aus wie das Ergebnis eines kräftigen Schlags von der Schwanzkeule eines anderen Ankylosauriers.

„Ich interessiere mich seit Jahren dafür, wie Ankylosaurier ihre Schwanzkeulen benutzten, und dies ist ein wirklich aufregendes neues Puzzleteil“, sagte die Hauptautorin der Studie, Dr. Victoria Arbour, Kuratorin für Paläontologie am Royal British Columbia Museum in Victoria, Kanada , in einer Stellungnahme.

„Wir wissen, dass Ankylosaurier ihre Schwanzkeulen verwenden konnten, um einem Gegner sehr starke Schläge zu versetzen, aber die meisten Leute dachten, sie würden ihre Schwanzkeulen verwenden, um Raubtiere zu bekämpfen. Stattdessen könnten Ankylosaurier wie Zuul gegeneinander gekämpft haben.“

Arbor schlug die Hypothese vor, dass Ankylosaurier ihr Verhalten vor Jahren begangen haben könnten, aber es wurden fossile Beweise für Verletzungen benötigt – und Ankylosaurier-Fossilien sind selten.

Das außergewöhnliche Zuul-Crivastator-Fossil half dabei, diese Wissenslücke zu schließen.

„Die Tatsache, dass Haut und Rüstung an Ort und Stelle erhalten sind, ist wie eine Momentaufnahme dessen, wie Zuul zu Lebzeiten aussah. Und die Verletzungen, die Zuul während seines Lebens erlitten hat, sagen uns, wie es sich möglicherweise verhalten und mit anderen Tieren in seiner alten Umgebung interagiert hat“, sagte der Co-Autor der Studie, Dr. David Evans, Temerty Chair und Kurator für Wirbeltierpaläontologie am Royal Ontario Museum in Toronto. in einer Stellungnahme.

Das Zuul-Fossil wird derzeit in der Wirbeltierfossilsammlung des Royal Ontario Museum aufbewahrt.