Der US-Senator Bob Menendez aus New Jersey und seine Frau wurden am Freitag unter dem Vorwurf angeklagt, Bestechungsgelder in Form von Bargeld, Goldbarren und einem Luxusauto für eine Reihe korrupter Handlungen angenommen zu haben, unter anderem dafür, dass der Demokrat seinen Einfluss auf auswärtige Angelegenheiten zugunsten der autoritären Regierung genutzt habe Regierung von Ägypten.

Menendez, 69, muss als Vorsitzender des Außenbeziehungsausschusses des Senats zurücktreten. Die Regeln für die demokratische Fraktion im Senat besagen, dass jedes Mitglied, das wegen eines Verbrechens angeklagt wird, von einer Führungsposition zurücktreten muss.

„Wir sind noch nicht fertig. Und ich möchte jeden mit Informationen ermutigen, sich schnell zu melden“, sagte US-Anwalt Damian Williams, der oberste Bundesanwalt in Manhattan, Reportern auf einer Pressekonferenz, in der er Einzelheiten zum Fall der Regierung darlegte.

Zu den schwerwiegenden Vorwürfen und Details zählen:

Bei einer Durchsuchung des Hauses des Paares wurden Goldbarren im Wert von 100.000 US-Dollar und verstecktes Bargeld im Wert von 480.000 US-Dollar gefunden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich um Bestechungsgelder gehandelt habe.

Dem Senator wird vorgeworfen, sensible Informationen der US-Regierung an Ägypten weitergegeben zu haben.

Ihm wird vorgeworfen, im Namen Ägyptens einen Brief verfasst zu haben, in dem er seine US-Kollegen dazu drängt, die Auszahlung der 300-Millionen-Dollar-Hilfe für Kairo aufzuheben.

Nadine Arslanian Menendez erhielt einen Mercedes-Benz, nachdem ihr Mann einen Regierungsbeamten wegen des Strafverfahrens eines Geschäftspartners angerufen hatte.

US-Senator Robert Menendez, seine Frau und drei Geschäftsleute aus New Jersey wegen Bestechungsdelikten angeklagt@NewYorkFBI https://t.co/YoE9xEirOo pic.twitter.com/wR27VDYAK7 –@SDNYnews

Menendez bestritt die Vorwürfe und sagte in einer per E-Mail versandten Erklärung, dass ihm fälschlicherweise vorgeworfen worden sei, Bestechungsgelder angenommen zu haben, er sich aber „nicht von der Arbeit im Senat ablenken“ lasse.

„Seit Jahren versuchen Kräfte hinter den Kulissen immer wieder, meine Stimme zum Schweigen zu bringen und mein politisches Grab zu schaufeln“, sagte Menendez. „Seitdem diese Untersuchung vor fast einem Jahr durchgesickert ist, gibt es eine aktive Verleumdungskampagne mit anonymen Quellen und Anspielungen, um einen Anschein von Unangemessenheit zu erwecken, wo keiner existiert.“

Aber der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, forderte den sofortigen Rücktritt von Menendez und sagte, die Vorwürfe seien „so schwerwiegend, dass sie die Funktionsfähigkeit des Senators gefährden“.

Weitere Rücktrittsforderungen kamen unter anderem von den Abgeordneten Andy Kim und Mikie Sherrill aus New Jersey.

Stunden nach der Entsiegelung der Anklage erklärte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, dass Menendez als Vorsitzender des Gremiums für auswärtige Beziehungen zurücktreten werde, „bis die Angelegenheit geklärt sei“, schreckte aber davor zurück, ihn zum Rücktritt aufzufordern.

„Wir sind stolze Besitzer eines 2019er Mercedes“

Im aktuellen Fall werfen die Staatsanwälte Menendez und seiner Frau vor, Hunderttausende Dollar an Bestechungsgeldern von drei Geschäftspartnern, Wael Hana, Jose Uribe und Fred Daibes, angenommen zu haben.

Sie behaupten außerdem, der Senator habe versucht, eine strafrechtliche Untersuchung gegen einen Mitarbeiter – Daibes, einen langjährigen Freund und prominenten Entwickler aus New Jersey – zum Scheitern zu bringen, indem er auf einen Kandidaten für einen US-Anwalt drängte, von dem er glaubte, dass er beeinflusst werden könnte.

Nachdem Menendez laut Anklage einen Regierungsbeamten wegen Daibes‘ Fall angerufen hatte, bekam seine Frau von Uribe und Hana, beides Freunde des Senators und seiner Frau, ein Mercedes-Benz Cabrio geschenkt.

Als einflussreicher demokratischer Senator im Ausschuss für Außenbeziehungen hat Bob Menendez (rechts) Gelegenheit, mit ausländischen Beamten zu verhandeln. Menendez wird am 13. Juni 2018 mit Chrystia Freeland von der liberalen Regierung und dem damaligen Senator von Tennessee, Bob Corker, gezeigt. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Nachdem die Transaktion abgeschlossen war, schrieb Nadine Menendez ihrem Mann eine SMS mit einem Herz-Emoji: „Herzlichen Glückwunsch, mon amour de la vie, wir sind die stolzen Besitzer eines Mercedes von 2019.“

Die neuen Anklagen sind das Ergebnis einer jahrelangen Untersuchung. Im Jahr 2019 durchsuchten Bundesagenten die Büros von IS EG Halal, einem Unternehmen aus New Jersey, das von der ägyptischen Regierung als einziges Unternehmen benannt worden war, das bescheinigte, dass importiertes Fleisch religiösen Anforderungen entsprach.

Die Benennung überraschte US-Landwirtschaftsbeamte und der Wechsel erfolgte im selben Jahr, als Menendez sich mit seiner Frau verlobte, die eine Bekannte von Hana, der Besitzerin von IS EG Halal, war.

Die Frau des Senators, 56, kämpfte 2018 gegen die Zwangsvollstreckung ihres Grundstücks im Bergen County. Als sie und Menendez sich verlobten, begann für sie eine Phase der finanziellen Wende.

Bis 2019 wurde ihr Zwangsvollstreckungsverfahren abgewiesen und ihr Vermögen umfasste Goldbarren im Wert zwischen 100.000 und 250.000 US-Dollar, wie aus einem Offenlegungsformular des Senats aus dem Jahr 2022 hervorgeht. Zwischen April und Juni 2022 löste das Paar laut Formularen zumindest einen Teil seiner Edelmetallbestände aus und verkaufte Goldbarren im Wert von 200.000 bis 400.000 US-Dollar, behielt jedoch Goldbarren im Wert von mindestens 250.000 US-Dollar.

David Schertler, ein Anwalt von Menendez‘ Frau, sagte, sie bestreite „jedes kriminelle Verhalten und werde diese Vorwürfe vor Gericht energisch bestreiten“.

Nicht seine erste Anklage

Nach Angaben des Senate Historical Office scheint Menendez der erste amtierende Senator in der Geschichte der USA zu sein, der wegen zweier nicht zusammenhängender krimineller Vorwürfe angeklagt wurde.

Als Menendez 2015 angeklagt wurde, berichtete die Washington Post, er sei der zwölfte amtierende Senator, der jemals angeklagt wurde.

In diesem Fall wurde ihm vorgeworfen, seinen politischen Einfluss genutzt zu haben, um einem Augenarzt aus Florida, Dr. Salomon Melgen, zu helfen, der ihn mit Geschenken und Wahlkampfspenden überhäuft hatte.

Der demokratische Senator Bob Menendez spricht am 16. November 2017 vor dem Gerichtsgebäude in Newark, New Jersey, mit Reportern, nachdem die Jury erklärt hatte, dass alle Anklagen gegen den Politiker aus New Jersey hoffnungslos festgefahren seien. (Seth Wenig/The Associated Press)

Nachdem eine Jury im November 2017 wegen der gegen Menendez erhobenen Anklagepunkte, darunter Bestechung, Betrug und Verschwörung, festgefahren war, ließen die Staatsanwälte den Fall fallen. Menendez beteuerte durchgehend seine Unschuld.

Melgen erhielt 2017 eine 17-jährige Haftstrafe wegen Gesundheitsbetrugs, doch der damalige Präsident Donald Trump wandelte seine Haftstrafe im Jahr 2021 um.

Menendez steht nächstes Jahr vor einer Wiederwahl in den Senat, wo die Demokraten über eine knappe Mehrheit verfügen und 2024 etwa zwei Drittel der zu vergebenden Sitze verteidigen müssen.

Als Sohn kubanischer Einwanderer verbrachte Menendez 14 Jahre im Repräsentantenhaus, bevor er 2006 seine Amtszeit im Senat antrat.