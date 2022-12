Ankit Gupta verärgert Internetnutzer, indem er Sajid Khan gegenüber Soundarya Sharma wählt? [Read Tweets]

Bigg Boss 16 sah heute eine Aufgabe, bei der Leute T-Shirts färben mussten. Ankit Gupta gewann die Aufgabe und ist der neue Kapitän des Hauses. Nun wurde ihm gesagt, er solle Räume delegieren. Er übergab das prestigeträchtige Zweierzimmer an Sajid Khan und Priyanka Chahar Choudhary. Es ist verständlich, warum er es Priyanka Chahar Choudhary gegeben hat, aber die Fans sind verärgert, wenn sie sehen, dass Sajid Khan ebenfalls in Sicherheit ist. Tatsächlich mögen es viele Fans von Ankit Gupta nicht, wenn der Schauspieler im Haus mit dem Filmemacher plaudert. Es scheint, dass sich beide über Filme tief verbinden. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Wird Shiv Thakare in der Show absichtlich an den Rand gedrängt? Die Aussage von Shekhar Suman sorgt für Aufsehen

Priyanka Chahar Choudhary sagte Ankit Gupta, dass er das Falsche getan habe, indem er Sajid Khan über Soundarya Sharma gerettet habe. Sie sagte, Sajid Khan kümmere sich nur um seine Leute. Tatsächlich sind nicht wenige Leute verärgert darüber, dass Ankit Gupta den Filmemacher gewählt hat, dessen Rolle bei Salman Khans Bigg Boss 16 bereits sehr umstritten ist. Es scheint, dass Sajid Khan Interesse an Ankit Gupta für ein Projekt gezeigt hat. Sehen Sie sich hier die Reaktionen an…. Lesen Sie auch – Trending TV News Today: Sushmita Sen reagiert auf das Video von Ziana, Tochter von Charu Asopa, Shehnaaz Gill gewinnt Herzen mit Ghani Syaani und mehr

#AnkitGupta Große Enttäuschung als Raja des Hauses. Er hätte wählen sollen #SoundaryaSharma für room of 2, nur wegen ihr wurde er RAJA, Even #SajidKhan hätte nichts dagegen, da er nicht kocht. – Die Khabri (@TheKhabriTweets) 5. Dezember 2022

Aesi Dost se Acha dushman hoga. Wenigstens #SajidKhan ist seit Tag 1 treuer als sie. Sie verleumdet Ankit Gupta von Zeit zu Zeit und verhält sich wie Bichari.#AnkitGupta — Owais… (@BolOwaisBol) 5. Dezember 2022

#großboss versucht zu erzählen #NimritKaurAlhuwalia und #ShivThakre das #SajidKhan Erste Wahl bist du nicht also stell dich ihm entgegen Ich hoffe dono smj jaye? Vaise bhi Film zu #AnkitGupta ko milne vali hai to abhi kuch fayda nhi acha bnke? – Indrayani Gadhare (@IGadhare) 5. Dezember 2022

Ja liebes #Chaatukaar #AnkitGupta ki hi baat ho rahi hai.. jisko ab filmt mich kaam milne wala hai #Sajidkhan ke sath aaj ke episode me ye #priyanka ne khud bola hai.. dekhle jake.. fir bolna..??? #ChatukaarAnkitGupta – Rita Pande (@RitaPande5) 5. Dezember 2022

Viele Fans haben das Gefühl, dass Priyanka Chahar Choudhary Ankit Gupta in der Show absichtlich herabsetzt. Wir haben gesehen, wie sie immer wieder weint, dass ihre Freundschaft mit Ankit Gupta ihr Image gekostet hat. Ankit Gupta hat sich im Vergleich dazu sehr zurückhaltend gehalten. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Abdu Rozik, Shiv Thakare und Nimrit Kaur Ahluwalia im neuesten Liebesdreieck des Hauses? ShiBdu-Bindung in Gefahr [Read Tweets]

