Anker räumt fehlende Verschlüsselung bei Eufy-Überwachungskameras ein

Anker geriet in ein großes Debakel wegen seiner Eufy-Überwachungskameras, die beim Hochladen von Filmmaterial von den Kameras der Benutzer in die Cloud ohne deren Zustimmung erwischt wurden, wie von einem Informationssicherheitsberater aufgedeckt wurde Paul Moore zurück im November. Das größere Problem war, dass die hochgeladenen Benutzerinhalte von Eufy-Kameras über Mediaplayer wie VLC zugänglich waren, damit andere sie ansehen konnten. Anker behauptete, dass seine Kameras eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwenden, wobei alle Inhalte lokal gespeichert und nur an Geräte im Heimnetzwerk des Benutzers gesendet werden.

Nach Monaten der Unsicherheit gab Anker schließlich zu, dass seine Eufy-Kameras nicht wie ursprünglich behauptet verschlüsselt waren und dass das Unternehmen daran arbeitet, das Problem zu beheben. In einer Reihe von E-Mails an Der Randerklärt Eric Villines, Global Communications Chief von Anker, dass das Unternehmen derzeit jede Eufy-Kamera aktualisiert, um die WebRTC-API zu verwenden, um Videomaterial über AES- und RSA-Algorithmen vollständig zu verschlüsseln.

Heute verbietet das eufy Security-Webportal Benutzern auf der Grundlage von Rückmeldungen aus der Branche und aus Vorsicht den Zugriff auf den Debug-Modus, und der Code wurde gehärtet und verschleiert. Außerdem werden die Inhalte des Videostreams verschlüsselt, was bedeutet, dass diese Videostreams nicht mehr auf Mediaplayern von Drittanbietern wie VLC abgespielt werden können.

Heute verwenden alle Videos (live und aufgezeichnet), die zwischen dem Gerät des Benutzers und dem eufy Security Webportal oder der eufy Security App geteilt werden, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die mit AES- und RSA-Algorithmen implementiert wird. – Eric Villines, Leiter der globalen Kommunikation bei Anker

Anker behauptet, dass das Problem unter Kontrolle ist und dass alle Stream-Anfragen von nun an Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden. Darüber hinaus entschuldigte sich Anker öffentlich für seinen Mangel an Transparenz und hat unabhängige Sicherheitsprüfungsunternehmen beauftragt, um die Produkte und Praktiken von Eufy zu verbessern.

