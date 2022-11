Ankara clever für EU und USA: Dank der Türkei umgeht Russland offenbar das Ölembargo

Wegen der Invasion der Ukraine importiert die EU kein Öl direkt aus Russland. Aber die Türkei tut es – und zwar stärker als zuvor. Dadurch haben die Exporte in die EU und die USA massiv zugenommen. Der Verdacht: Hier soll das Embargo gegen Russland umgangen werden

Russland nutzt zunehmend Ölexporte in die Türkei, um das EU-Embargo zu umgehen. „Türkische Raffinerien bieten einen One-Stop-Shop für russische Ölexporte, indem sie Produkte für Märkte raffinieren, die russisches Rohöl nicht direkt importieren wollen oder nicht selbst verarbeiten können“, heißt es in einem am Rande der Klimakonferenz vorgestellten Bericht des Unabhängigen Forschungszentrum für Energie und saubere Luft in der Türkei (CREA).

Die Türkei importiert seit Beginn des Ukraine-Krieges mehr Öl aus Russland. Gleichzeitig stiegen die Exporte von raffinierten Ölprodukten in europäische Länder oder die USA im September und Oktober um 85 Prozent im Vergleich zu den beiden Vormonaten. „Eine neue Route für russisches Öl in die EU über die Türkei entsteht“, betonte das in Finnland ansässige Institut. Diese Lücke im Embargo könnte noch größer werden, wenn die Sanktionen Anfang Dezember erneut verschärft werden.

Im Rahmen des sechsten EU-Sanktionspakets wurde im Juni 2022 beschlossen, den Kauf und Import von russischem Öl schrittweise auf null zu reduzieren. Dafür gibt es allerdings großzügige Schonfristen. Zunächst soll der Import von russischem Rohöl innerhalb der EU bis zum 5. Dezember enden. Veredelte Produkte dürfen bis zum 5. Februar 2023 nicht mehr importiert werden. Allerdings gibt es für einige Staaten Ausnahmeregelungen.

Dem Bericht zufolge verdiente Russland im Oktober 21 Milliarden Euro mit dem Export fossiler Brennstoffe, 7 Prozent weniger als im Vormonat und ein Tiefstand seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Der per Video zugeschaltete Wirtschaftsberater der ukrainischen Regierung, Oleg Ustenko, forderte die sofortige Umsetzung des für Februar geplanten Importverbots für raffinierte Produkte aus russischem Öl.