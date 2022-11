Aniston spricht erstmals über unerfüllten Kinderwunsch – Ursachen & Behandlung

Wenn keine Erkrankung bekannt ist und die Frau unter 35 Jahre alt ist, können Paare in der Regel ein Jahr lang versuchen, auf natürliche Weise schwanger zu werden – so empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). „So lange sollten Paare über 35 nicht warten“, sagt Gynäkologe und UniKiD-Leiter Krüssel. „Die Fruchtbarkeit der Frau nimmt dann deutlich ab, sodass keine wertvolle Zeit verloren gehen sollte.“

Das Familienministerium listet folgende Behandlungsmöglichkeiten auf:

Behandlungen bei Männern

Einige Behandlungen werden von einem Andrologen durchgeführt. Infektionen der Samenwege, Entzündungen und Mangelerscheinungen werden medikamentös behandelt. Bei entsprechenden Störungen erfolgt eine Hormonbehandlung. Leistenhoden, Krampfadern oder Vorhautverengungen werden operativ behandelt.

Wenn im Ejakulat keine Spermien gefunden werden, aber eine gewisse Samenproduktion im Hodengewebe zu erwarten ist, besteht die Möglichkeit, eine Operation am Nebenhoden (mikrochirurgische epididymale Spermienaspiration, kurz MESA) oder am Hoden (testikuläre Spermienextraktion, TESE) durchzuführen kurz) um Spermien zu gewinnen. Letzteres Verfahren kann auch angewendet werden, wenn eine Vernähung der Samenleiter nach vorheriger Sterilisation nicht mehr möglich ist. Die Operation wird in der Regel ambulant in Vollnarkose durchgeführt. Wenn mittels TESE Sperma gewonnen werden kann, ist im Anschluss eine ICSI-Behandlung (siehe unten für Frauen) möglich.

Behandlungen bei Frauen

Die meisten Behandlungen betreffen Frauen. Ihr Körper soll optimal auf eine Schwangerschaft vorbereitet sein. Operative Eingriffe werden Frauen unter bestimmten Umständen, wie z. B. bei (Verdacht auf) Endometriose, ebenfalls empfohlen. Folgende Eingriffe bzw. Behandlungen sind grundsätzlich möglich:

VZO: Geschlechtsverkehr zum optimalen Zeitpunkt (VZO) wird empfohlen, wenn das Paar (gute) Chancen hat, auf natürlichem Wege ein Kind zu zeugen. Mit einer Triggerinjektion lässt sich der Zeitpunkt des Eisprungs sehr genau bestimmen.

Geschlechtsverkehr zum optimalen Zeitpunkt (VZO) wird empfohlen, wenn das Paar (gute) Chancen hat, auf natürlichem Wege ein Kind zu zeugen. Mit einer Triggerinjektion lässt sich der Zeitpunkt des Eisprungs sehr genau bestimmen. Hormonelle Stimulation: Auch hier findet die Befruchtung durch Geschlechtsverkehr direkt beim Eisprung statt, allerdings wird die Frau zunächst mit Medikamenten (Hormonen) zur Eizellreifung behandelt.

Auch hier findet die Befruchtung durch Geschlechtsverkehr direkt beim Eisprung statt, allerdings wird die Frau zunächst mit Medikamenten (Hormonen) zur Eizellreifung behandelt. Intrauterine Insemination / IUI: Vor einer intrauterinen Insemination wird die Frau zudem meist hormonell stimuliert. Für den Eisprung ist eine Samenprobe erforderlich. Der Samen wird gereinigt und aufbereitet, bevor er mithilfe eines Katheters direkt in die Gebärmutter der Frau eingeführt wird.

Vor einer intrauterinen Insemination wird die Frau zudem meist hormonell stimuliert. Für den Eisprung ist eine Samenprobe erforderlich. Der Samen wird gereinigt und aufbereitet, bevor er mithilfe eines Katheters direkt in die Gebärmutter der Frau eingeführt wird. Künstliche Befruchtung / IVF: Bei der In-vitro-Fertilisation findet die Befruchtung außerhalb des Körpers statt. Um die Chancen zu erhöhen, werden die Frauen stärker hormonell stimuliert. Unter Narkose werden der Frau mehrere Eiersäcke entnommen („Punktion“). Im Reagenzglas kommen sie mit den gleichzeitig gewonnenen Spermien zusammen. Wenn eine Befruchtung stattgefunden hat, werden nach mindestens 48 Stunden ein oder zwei Embryonen in die Gebärmutter der Frau eingesetzt („Transfer“). Wenn sich weitere befruchtete Eizellen oder Embryonen entwickelt haben, können diese kryokonserviert, dh in flüssigem Stickstoff eingefroren, und zu einem späteren Zeitpunkt bei der Frau eingesetzt werden.

Bei der In-vitro-Fertilisation findet die Befruchtung außerhalb des Körpers statt. Um die Chancen zu erhöhen, werden die Frauen stärker hormonell stimuliert. Unter Narkose werden der Frau mehrere Eiersäcke entnommen („Punktion“). Im Reagenzglas kommen sie mit den gleichzeitig gewonnenen Spermien zusammen. Wenn eine Befruchtung stattgefunden hat, werden nach mindestens 48 Stunden ein oder zwei Embryonen in die Gebärmutter der Frau eingesetzt („Transfer“). Wenn sich weitere befruchtete Eizellen oder Embryonen entwickelt haben, können diese kryokonserviert, dh in flüssigem Stickstoff eingefroren, und zu einem späteren Zeitpunkt bei der Frau eingesetzt werden. Intrazytoplasmatische Spermieninjektion/ ICSI: Ein ähnliches Verfahren ist die intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Stimulation, Punktion und Übertragung sind die gleichen wie bei der IVF, mit dem Unterschied, dass eine einzelne Samenzelle von einem Spezialisten mit einer Pipette direkt in die Eizelle eingeführt wird. Welche dieser beiden Methoden zum Einsatz kommt, hängt in erster Linie von der Qualität des Spermas ab.

Ein ähnliches Verfahren ist die intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Stimulation, Punktion und Übertragung sind die gleichen wie bei der IVF, mit dem Unterschied, dass eine einzelne Samenzelle von einem Spezialisten mit einer Pipette direkt in die Eizelle eingeführt wird. Welche dieser beiden Methoden zum Einsatz kommt, hängt in erster Linie von der Qualität des Spermas ab. Gametenspende (Samenspende, Eizellspende, Embryonenspende/Adoption): Eine Behandlung mit fremden Gameten kommt meist nur dann in Betracht, wenn für einen der Partner eine biologische Elternschaft nicht (mehr) möglich ist. Die Samenspende ist in Deutschland gesetzlich erlaubt, auch die Spende überzähliger Embryonen. Wie die Eizellenspende ist die Leihmutterschaft in Deutschland verboten.

Finanzierung der Kinderwunschbehandlung

Die Finanzierung einer Kinderwunschbehandlung ist in Deutschland klar geregelt. Das Alter spielt dabei eine wichtige Rolle. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen mindestens 50 Prozent der Kosten für bis zu acht Befruchtungen und drei künstliche Befruchtungen, wenn die Frau zwischen 25 und 40 und der Mann nicht älter als 50 Jahre alt ist. Und das Paar muss verheiratet sein.

Konkret bedeutet das: Für eine Befruchtung müssen die Partner 150 bis 200 Euro selbst zahlen. Für eine künstliche Befruchtung sind es etwa 1500 bis 1800 Euro pro Versuch.

Sind die Partner privat versichert, gilt das sogenannte Verursacherprinzip. Die Frage ist: Welcher der beiden verursacht die Unfruchtbarkeit? Liegen die Ursachen beispielsweise beim privat versicherten Mann, übernimmt dessen Krankenkasse alle Kosten der Behandlung – auch wenn die Frau gesetzlich versichert ist. Das Paar muss nicht verheiratet sein, es gibt keine Altersgrenzen.

Laut Stiftung Warentest kann eine selbstzahlende künstliche Befruchtung mit der IVF-Methode rund 3.700 Euro kosten, mit der ICSI-Methode sind es sogar 5.000 bis 10.000 Euro.

Aniston ist jetzt erleichtert: „Ich muss nicht mehr darüber nachdenken“

Leider hat die IVF-Methode, also die künstliche Befruchtung, bei Aniston nicht funktioniert. Darüber berichtet sie auch ganz offen im „Allure“-Interview. „Ich hätte alles dafür gegeben, wenn jemand zu mir gesagt hätte: ‚Friere deine Eier ein. Tu dir selbst einen Gefallen.'“ Aber daran dachte sie nicht.

Trotzdem: Sie bedauern nichts, sagte Aniston. Inzwischen war sie ziemlich erleichtert. Sie müssen sich nicht mehr fragen, ob eine Schwangerschaft vielleicht doch möglich ist. „Ich muss nicht mehr darüber nachdenken.“

Lange hat sie gegen das öffentliche Image verstoßen, dass sie egoistisch sei und sich nur auf ihre Karriere konzentriere. „Und Gott bewahre, dass eine Frau erfolgreich ist und kein Kind hat. Und der Grund, warum mein Mann mich verlassen hat, warum wir uns getrennt und unsere Ehe beendet haben, soll gewesen sein, weil ich ihm kein Kind geben wollte. Sie waren absolute Lügen. „Wegen der vielen unwahren Geschichten will sie nun die Wahrheit sagen. „Ich habe nichts zu verstecken.“