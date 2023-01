Anime erweitert seine Reichweite – auf Kongressen, in Theatern und beim Streamen zu Hause: NPR

Bildunterschrift umschalten Timm Dower/Anime NYC

Als Hajime Isayama in Japan aufwuchs, galt Anime nicht als cool. „Es wurde damals irgendwie herabgesehen“, sagte der Manga-Künstler NPR. Seitdem hat die Reichweite von Anime zugenommen – sehr viel.

Anime-Filme haben Kassenrekorde gebrochen. Crunchyroll, der führende Streaming-Dienst für Anime, hat jetzt 10 Millionen Abonnenten. Mehr als 55.000 Menschen besuchten die Anime NYC Convention im Jahr 2022 – gegenüber 22.000 im Jahr 2017. Die Anime Expo in Los Angeles zieht mehr als 115.000 Fans an.

Isayama hatte kürzlich seinen ersten Auftritt in den USA bei Anime NYC. Sein Manga, Angriff auf Titanhat weltweit mehr als 110 Millionen Exemplare verkauft und stand mehr als 100 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times.

Es geht um eine Zivilisation, die hinter einer Reihe kolossaler Mauern eingeschlossen ist und ständig von riesigen, menschenfressenden Humanoiden bedroht wird. Über einen Dolmetscher sagte Isayama gegenüber NPR, dass er als Manga-Künstler glücklich sei, Teil einer „lang anhaltenden Tradition“ zu sein – und eine Rolle in dieser „größeren Kultur“ zu spielen.

Ein junges, globales Online-Publikum

Anime-Fans sind größtenteils online, und die Pandemie – als sich die Menschen plötzlich auf ihre Heim- oder Online-Interessen konzentrieren konnten – trug dazu bei, das Wachstum anzukurbeln.

Es ist eine junge Bevölkerungsgruppe, die den Großteil der populären Anime verbraucht, und das ist gut so, sagte Peter Tatara, Regisseur von Anime NYC, da diese frühen Eindrücke prägend sind. Teenager „sehen sich in diesen Helden auf eine Weise wider, wie sie sich vielleicht nicht in einem Milliardär sehen würden, der eine Rüstung baut“, erklärte Tatara.

Isayama erinnert sich, als Anime noch viel weniger im Mainstream war. In Japan „war es wirklich spezifisch für Kinder, die gerufen wurden otaku – die sich sehr für Anime interessierten“, sagte Isayama.





Jetzt umarmen sich Hardcore-Fans otaku – das japanische Slangwort, das ungefähr Geek, Nerd oder jemand bedeutet, der von der Popkultur besessen ist.

„Ich habe definitiv angefangen, über das globale Publikum nachzudenken, sobald der Anime weltweit verfügbar wurde und immer mehr Zuschauer sich dessen bewusst wurden Angriff auf Titan“, sagte Isayama. „Und das war ungefähr zu der Zeit, als ich auch anfing, in Fernsehsendungen wie z Game of Thronesund ich habe definitiv die Einflüsse dort gespürt.“

Der Schöpfer hat auch amerikanische Unterhaltung wie zitiert Wandlung zum Bösen und Jurassic Park als Inspiration für seine Arbeit. In Europa und den USA gibt es mehr Comiczeichner, die Manga-Stile nachahmen. Auch Animatoren nehmen den Einfluss an, wie in zu sehen ist Steven Universum’s viele Referenzen und die Benutzerbild Kampfszenen der Serie.

Animes in Amerika

Menschen, die mit Anime aufgewachsen sind, schauen es sich jetzt mit ihren Kindern an. Macy’s Parade zum Erntedankfest 2022 zeigte einen prominenten Anime-Protagonisten, und Prominente teilen ihre Begeisterung für die japanische Kunstform.

Schauspieler John Boyega getwittert nach Empfehlungen fragen. Ariana Grande hat eine Weggezaubert Tätowierung auf ihrem Arm. Megan Thee Stallion hat gesagt, dass sie ihren Tag damit beginnt und beendet, Animes anzuschauen. Jamie Lee Curtis liebt Ein Stück und Samuel L. Jackson, der die Hauptrolle spielte Afro-Samurai und Afro Samurai: AuferstehungDie eher … erwachsenen Formen des Mediums sind ihr nicht fremd.

„Sie sehen sogar, wie Mitglieder des Kongresses das Anschauen und Spielen von Animes anerkennen und geekige Gewohnheiten beibehalten“, sagte Tatara.

Wird ein US-Präsident eines Tages über ihre Liebe sprechen? Dragon Ball? „Das ist ein Wendepunkt für mich“, sagt Tatara.