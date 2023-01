Anil Kapoor glaubt, „dass es schwierig ist, das Publikum zu begeistern“, spricht offen darüber, die hohen Erwartungen der Zuschauer zu erfüllen

Anil Kapoor ist sich der Tatsache bewusst, dass mit dem Aufkommen von OTT und der Verbreitung globaler Inhalte die Erwartungen des Publikums viel höher gestiegen sind. Als erfahrener Künstler erklärte Anil, dass „es schwierig ist, das Publikum zu begeistern“. Kürzlich nahm Anil mit den Co-Stars Aditya Roy Kapur und Sobhita Dhulipala am Trailer-Start von „The Night Manager“ teil.

Während der Pressekonferenz wurde Anil gebeten, seine Gedanken darüber mitzuteilen, wie man für die überwältigenden Anforderungen des Publikums relevant bleiben kann. Kapoor erklärte, dass es jetzt schwieriger geworden sei, das Publikum zu unterhalten, und fügte hinzu: „Um ehrlich zu sein, wird es jeden Tag schwieriger, das Publikum wirklich zu begeistern. Es passiert so viel. Sie brauchen also auch eine Art Segen. Es ist nicht nur harte Arbeit; Die richtigen Leute müssen zusammenkommen, um etwas Magie zu erschaffen.“

Kapoor behauptete, dass seine kommende Serie die besten Leute für unterhaltsames Geschichtenerzählen zusammengebracht habe. „Die richtige Art von Schöpfern und Machern ist zusammengekommen, um das Publikum mit der richtigen Absicht zu überraschen.“ The Night Mangaer basiert auf dem Buch und der gleichnamigen Serie. Anil erklärte jedoch, dass sie nicht versuchen, mit anderen Shows oder Projekten zu konkurrieren. „Wir geben einfach unser Bestes“, fügte Kapoor hinzu.

Der Trailer zum Spionagethriller The Night Manager mit Aditya Roy Kapur und Anil Kapoor wurde am Freitag enthüllt. Der Trailer wurde von den Stars und Machern der Show bei einem großen Event in Alibaug veröffentlicht. The Night Manager basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von John Le Carre und einem darauf basierenden Remake der britischen Serie.

In The Night Manager unter der Regie von Sandeep Modi sind auch Tillotama Shome, Saswata Chatterjee und Ravi Behl zu sehen. Unter der Co-Regie von Priyanka Ghosh wird die Serie von The Ink Factory und Banijay Asia produziert. Es wird ab dem 17. Februar auf Disney+ Hotstar gestreamt.