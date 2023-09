Budweiser Clydesdales-Führer geht am 31. März 2014 in Houston mit mehreren Clydesdales spazieren.

Anheuser-Busch InBev gab bekannt, dass es die Schwänze der legendären Clydesdale-Pferde, die in seinen charakteristischen Budweiser-Werbespots und bei Veranstaltungen verwendet werden, nicht länger abschneiden werde, nachdem es zu heftigen Gegenreaktionen von Tierrechtsgruppen gekommen sei.

Der Getränkehersteller, dessen Umsätze nach der Kritik an seiner Partnerschaft mit dem Transgender-Aktivisten Dylan Mulvaney zurückgingen, stellte vor fast einem Jahrhundert seinen von Pferden gezogenen Bierwagen vor, um die Aufhebung des Bierverbots zu feiern. Die Clydesdale-Pferde waren sofort ein Publikumshit und Anheuser-Busch hat sie seitdem jedes Jahr bei Hunderten von Auftritten im ganzen Land für Paraden, Fernsehwerbespots und Super Bowl-Events eingesetzt.

Allerdings ist die als „Andocken“ bekannte Praxis, bei der das Steißbein eines Pferdes durchtrennt werden kann, auf den Prüfstand gestellt worden. Anheuser-Busch sagte am Mittwoch, es habe aufgehört, Schwänze abzuschneiden.

„Die Praxis des Schwanzkupierens bei Pferden wurde Anfang des Jahres eingestellt“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. „Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer geliebten Clydesdales haben für uns oberste Priorität.“

Eine Steißbeinamputation aus kosmetischen Gründen ist in 10 Bundesstaaten und mehreren Ländern illegal. Auch die American Veterinary Medical Association hat es verurteilt.

Menschen für die ethische Behandlung von Tieren sagten, eine von ihr durchgeführte Untersuchung habe ergeben, dass Budweiser-Pferden aus kosmetischen Gründen der Schwanz kupiert worden sei, und verurteilte die Praxis als „grobe Verstümmelung“. PETA sagte, es habe herausgefunden, dass einige Vertreter von Anheuser-Busch sagten, sie hätten die Haare an den Schwänzen abgeschnitten, anstatt sie abzuschneiden.

Anfang des Monats schickte eine internationale Koalition von Tierschutzorganisationen, darunter PETA, einen Brief an Anheuser-Busch, in dem sie den Bierhersteller aufforderte, diese Praxis zu beenden. PETA kaufte sogar Aktien des Unternehmens, um auf Aktionärsversammlungen Bedenken zum Ausdruck zu bringen, zusätzlich zu Protesten und anderen Maßnahmen der Gruppe.

In einer Erklärung gegenüber CNBC erklärte PETA, man feiere die Entscheidung des Bierherstellers, mit dem Schneiden von Schachtelhalmen aufzuhören, indem man „ein paar kalte Pferdeschwänze aufschlage“.

Das Unternehmen kündigte nicht nur an, dass es diese Praxis stoppen werde, sondern kündigte auch eine neue Partnerschaft mit an American Humane, der weltweit größte Zertifizierer von Tierschutzpraktiken.