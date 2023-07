China wird seit Juni von beispiellos hohen Temperaturen heimgesucht. Das Land ist besonders stark vom Klimawandel betroffen.

SHANGHAI taz | Eine drückende, schwüle Hitze verwandelte Shanghai diesen Juli in eine riesige Outdoor-Sauna: Die meisten Frauen bewegen sich ausschließlich mit ausladenden Sonnenschirmen durch die Straßenschluchten des Geschäftsviertels, während sich die Männer im Slalom durch den Schatten schlängeln. Und in den malerischen Cafés der französischen Konzession bleiben die Gaststätten im Freien und die Dachterrassen bis in die späten Abendstunden leer. Wer es sich leisten kann, verbringt die Tage durchgehend klimatisiert.

Die Volksrepublik China wird in diesem Sommer von einer beispiellosen Hitzewelle heimgesucht, die noch früher als sonst einsetzte: In weiten Teilen des Landes liegen die Tageshöchsttemperaturen seit Mitte Juni konstant über 35 Grad. In der Hauptstadt Peking wurde die 40-Grad-Marke in diesem Jahr bereits häufiger überschritten als in den Jahrzehnten zuvor.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der staatlichen Wetterbehörde gibt Aufschluss darüber, wie überproportional stark China vom Klimawandel betroffen ist. Statistisch gesehen ist die Temperatur im Reich der Mitte seit 1900 alle zehn Jahre um 0,16 Grad gestiegen – mehr als im globalen Durchschnitt. Chinesische Klimaforscher melden sich immer lauter zu Wort: Sie warnen, dass dringende Investitionen nötig seien, um Städte auf die globale Erwärmung vorzubereiten.

Seit der Jahrtausendwende hat die Regierung erhebliche Fortschritte gemacht: Chinas Metropolen sind mittlerweile deutlich grüner, und bei der Planung neuer Stadtteile werden Kälteinseln – etwa in Form von künstlichen Seen oder der Begrünung von Außenfassaden – immer mit einbezogen.

Spielen Sie unter der Erde Tischtennis

Dennoch helfen vor allem im feuchten Süden und Zentrum Chinas nur unkonventionelle Methoden: Die Städte Hangzhou, Wuhan und Chongqing haben in diesem Sommer ihre bestehenden Luftschutzbunker geöffnet, damit die Bevölkerung sie als Kühlinseln nutzen kann.

Viele der Einrichtungen stammen aus der Zeit der japanischen Invasion Ende der 1930er Jahre. Mittlerweile sind die unterirdischen Räume mit Klimaanlage, Fernseher und Tischtennisplatten ausgestattet. Sie bieten Schutz für Senioren, die sich eine Klimaanlage oft nicht leisten können.

Neben der individuellen Todesgefahr durch Hitze gefährden die Temperaturen auch die Nahrungsversorgung. Sowohl beim Reis- als auch beim Sojaanbau ist in diesem Jahr mit Einbrüchen zu rechnen. Und das aus unterschiedlichen Gründen: Die Maisproduktion im nordchinesischen Hebei ist durch die anhaltende Dürre bedroht. Im Landesinneren der Provinz Henan hingegen sind es die Überschwemmungen, die die Weizenfelder zerstört haben.

Die Landwirtschaft passt sich bereits den neuen Bedingungen an. Immer mehr Obst und Gemüse werden in Gewächshäusern angebaut, wo die Temperatur besser kontrolliert werden kann, statt auf offenen Feldern. Forscher arbeiten außerdem ständig daran, Reissorten zu entwickeln, die auch mit weniger Wasser auskommen.

Starkes Engagement erforderlich

Doch keine der Maßnahmen kann die ohnehin schon massiven Folgen der globalen Erwärmung für die Wirtschaft vertuschen. Aufgrund des immensen Strombedarfs der Klimaanlagen bricht in einigen Teilen Chinas mittlerweile im Sommer regelmäßig die Energieversorgung zusammen, was auch den Betrieb in den Fabriken tagelang lahmlegt.

Im vergangenen Jahr schätzte eine Forschungsgruppe der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, dass die klimabedingten Verluste des Landes bis zum Jahr 2100 bereits deutlich über vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen werden.