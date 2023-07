Finanzminister Christian Lindner will der Wirtschaft mit Erleichterungen in Milliardenhöhe neuen Schwung verleihen. Allerdings befürchtet der Deutsche Städtetag „massive Steuerausfälle“. Die Situation der kommunalen Haushalte sei bereits „extrem angespannt“, heißt es.

Der Deutsche Städtetag hat das von Finanzminister Christian Lindner geplante milliardenschwere Steuerpaket kritisiert. Verena Göppert, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Stadtrates, warnte vor „massiven Steuerausfällen“ bei der Gewerbesteuer, der wichtigsten Steuer der Kommunen. „Kürzungen bei der Gewerbesteuer dürfen nicht erfolgen, denn die Städte brauchen sie, um gute Dienstleistungen und eine gute Infrastruktur für die Bürger und die Wirtschaft vor Ort finanzieren zu können“, sagt Göppert.

Lindner will die Wirtschaft mit einem Steuerpaket von rund sechs Milliarden Euro pro Jahr entlasten. Ein „Wachstumschancengesetz“ solle die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und für mehr Investitionen sorgen, erklärte das Finanzministerium am Mittwoch. Lindner schlägt daher knapp 50 steuerpolitische Maßnahmen vor. Kernelement ist eine im Koalitionsvertrag angekündigte Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Der Entwurf wurde noch nicht von der Regierung genehmigt.

Göppert sagte, das Finanzministerium wolle mit dem geplanten Wachstumschancengesetz offenbar der Gewerbesteuer den Garaus machen und die sogenannte Mindestgewinnbesteuerung aussetzen. „Für die Städte würde das massive Steuerausfälle bei ihrer wichtigsten Steuer bedeuten.“ Das wäre eine wirklich schlechte Nachricht für die Handlungsfähigkeit der Städte.

Die kommunalen Haushalte seien ohnehin „extrem knapp“. Die künftige Finanzierung der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen ist noch ungeklärt. Gleichzeitig stünden die Städte vor ständig neuen Aufgaben, so Göppert. Sie erwähnte die Wärmewende, das Gebäudeenergierecht und die Anpassung an den Klimawandel. „Wir brauchen viel mehr Geld, nicht weniger. Wenn uns das Finanzministerium jetzt rund zwei Milliarden Euro im Jahr kürzen will, ist das ein fatales Signal.“

Dem Gesetzentwurf zufolge plant das Finanzministerium vorübergehende Änderungen der Mindestbesteuerung von Gewinnen – als „Maßnahme zur Stärkung der Liquidität mittelständischer Unternehmen“. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Verlustvortrag. Nach Angaben des Stadtverbandes sorgt die aktuelle Regelung dafür, dass viele Kommunen mit Standorten von Unternehmen mit hohen Verlustvorträgen ein jährliches Mindesteinkommen aus der Gewerbesteuer erhalten.