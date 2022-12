Angst vor Invasion?: Russland baut offenbar Grenzanlagen aus

Ist es wirkliche Besorgnis über ukrainische Angriffe? Oder dient es eher dazu, patriotische Gefühle zu verstärken? Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums verstärken die Russen ihre „Selbstverteidigungseinheiten“ an der Grenze und in der Region Belgorod.

Nach Angaben britischer Geheimdienste hat Russland kürzlich damit begonnen, seine Positionen entlang der internationalen Grenze zur Ukraine und in der Region Belgorod auszubauen. Wie das Verteidigungsministerium in London mitteilte, kündigte der Gouverneur von Belgorod am Dienstag an, lokale „Selbstverteidigungseinheiten“ aufzubauen. Nach Angaben der Briten gibt es seit mindestens April 2022 Berichte über das Ausheben von Gräben in Belgorod. Diesmal wird es sich bei den neuen Systemen jedoch wahrscheinlich um ausgefeiltere Systeme zur Abwehr ukrainischer Angriffe handeln.

Nach Ansicht der Briten „besteht eine realistische Möglichkeit“, dass die russischen Behörden Verteidigungsvorbereitungen auf russischem Territorium fördern, „um patriotische Gefühle zu wecken“. Dies ist jedoch wahrscheinlich auch ein Beweis für die echte – wenn auch falsche – Annahme einiger russischer Entscheidungsträger, dass es eine glaubwürdige Bedrohung durch ukrainische Streitkräfte gibt.

„Der Mangel an strategischer Einschätzung ist eine der kritischen Schwächen der zentralrussischen Regierungsarchitektur, wie die ursprüngliche Entscheidung Russlands, in die Ukraine einzumarschieren, gezeigt hat“, fahren die Briten fort. „Unvoreingenommene offizielle Analysen werden sicherlich oft durch eine Tendenz zu Gruppendenken und politisch sinnvollen Schlussfolgerungen untergraben.“

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Drohnenangriffe auf russische Militärstützpunkte. Russland macht Kiew verantwortlich, hat sich aber noch nicht zu den Vorfällen geäußert. Die USA sagten, sie hätten Kiew weder ermutigt noch dazu befähigt, Russland anzugreifen. Unterdessen kündigte der Kreml an, „notwendige“ Maßnahmen zu ergreifen, um das Land vor ukrainischen Angriffen zu schützen.