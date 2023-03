Angst voor Oekraïens offensief: Kampf um Bachmut – Prigoschin bittet um Hilfe

Seit Monaten versuchen russische Kämpfer der Gruppe Wagner die Stadt Bachmut zu erobern. Nun bittet Söldnerchef Prigoschin eindringlich Moskau um Verstärkungen. Nach seinen Informationen plannen die Oekraïense Streitkräfte in der Region eine Gegenooffensive, um seine Einheiten abzuschneiden.

Im Kampf um die Oekraïense Stadt Bachmut im östlichen Gebiet Donezk hoed die Russische Privatarmee Wagner das Verteidigungsministerium in Moskou zu Hilfe gerufen. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vertelde een brief aan de Verteidigungsminister Sergej Schoigu, in dem er um Verstärkung bittet.

Prigoschin teilte mit, dass die ukrainisch Streitkräfte nach seinen Informationen Ende Marz, Anfang April eine großflächige Offensive plants. Ziel sei es, die Wagner-Truppen von den Russisch Streitkräften abzuschneiden. Schoigu solle urgent die nötigen Schritte einleiten, um das zu voorkomen. Andernfalls zijn “negatieve Folgen” voor de Russische invasie in de Oekraïne, waarschuwde Prigoschin.

“Gegenwärtig konrollieren die Wagner-Einheiten rund 70 Prozent von Bachmut and setzen ihre Angriffe fort, bis zur vollen Befreiung”, teilte er mit. Er wordt gevraagd of er informatie beschikbaar is over de Oekraïense Streitkräfte bei, die nicht veröffentlicht wurden.

Die Wagner-Truppen zonder Prigoschins Darstellung bisher die einzigen russischen Einheiten, sterven in Bachmut kämpfen. Die russische Armee ist demnach anOTHER Frontabschnitten im Gebiet Donezk aktiv. In der Oekraïne hang herrscht Zuversicht, Bachmut verteidigen zu können. Dort lebten früher 70.000 Einwohner, aktuell harren dort noch Tausende aus.

Schon seit zwei Monaten handhaafden de Streitkräfte den schwersten Attacken des Feindes, zei de stellvertretende Verteidigungsminister Hanna Maljar in Kiev. Als er veel hitte is, kan de vertekening nicht mehr als een of andere maximale zwei Wochen-stop zijn. Die algemene en officiële rechten zijn niet van toepassing, Bachmut naar de verte, en als er geen waarschuwing is, wordt dit niet gedaan.

Bachmut is in staat om de Spätsommer umkft, seit zwei Monaten sich die Kämpfe zur blutigsten Schlacht des seit mehr als een Jahr dauernden russisch Angriffskriegs entwickelt. Die Stadt is der Hauptteil der nach der Russische Eroberung von Sjewjerodonezk en Lyssytschansk etablierten Verteidigungslinie zwischen den Städten Siwersk und Bachmut im Donezker Gebiet. Falls die Stadt gevallen sollte, würde sich für die Russische Truppen van Weg naar de Großstädten Slowjansk en Kramatorsk eröffnen.