Angst um psychisch Kranke in Neukölln (nd-aktuell.de)

Ärger mit dem Gesundheitsstadtrat: Nicolai Savaskan, zuletzt Amtsarzt in Neukölln und Leiter des Gesundheitsamtes Neukölln. Foto: dpa/Britta Pedersen

Kein Krisen- und Notdienst, keine offene Sprechstunde am Montag: Wer in Neukölln akute psychische Probleme hat und den Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreisgesundheitsamtes um Hilfe bitten will oder muss, schaut in die Röhre. Das ist in diesem Fall mehr als ein administrativer Ärger, wie es auf Bezirks- und Landesebene in Berlin oft der Fall ist, wenn sich aufgrund von Personalmangel Öffnungszeiten ändern, Schlangen entstehen oder die Türen komplett geschlossen bleiben. In diesem Fall kann die desolate Lage der Kreiseinrichtung Menschen und deren Gesundheit gefährden.

Im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses führte das Schreckensszenario am Montag zu einer emotionalen Debatte, in der Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) sagte: „In meinem Haus herrscht Sorge, dass die Menschen nicht mehr ausreichend versorgt werden können .“

Der vor Wochen öffentlich gewordene Zerwürfnis zwischen Neuköllns Gesundheitsstadträtin Mirjam Blumenthal (SPD) und dem Oberarzt Nicolai Savaskan führte nicht nur dazu, dass zahlreiche Mitarbeiter mit heftigen Vorwürfen gegen den derzeit krankgeschriebenen Blumenthal die Einrichtung des öffentlichen Gesundheitsdienstes verließen. Zudem hatte Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) die kommissarische Leitung des Amtes von Blumenthal übernommen. Ausgangspunkt der Argumentation war die Tatsache, dass Savaskan von seinem Amt entbunden und die Behörde künftig von einer Verwaltungsleitung und einer ärztlichen Leitung geführt werden sollte.

Die Opposition im Abgeordnetenhaus, angeführt von der rechten AfD, hatte das Thema nun auf die Tagesordnung des Landespolitischen Ausschusses gesetzt – abgesehen davon, dass es auf Landesebene keine Fachaufsicht für Kreisfragen gebe, so der Grünen-Abgeordnete Catherina Pieroth klärt auf.

Was den AfD-Vorstandsmitglied Frank-Christian Hänsel, aber auch den FDP-Abgeordneten Florian Kluckert beschäftigt, ist wohl weniger die psychische Gesundheit der Bewohner des Kreises als vielmehr die Möglichkeit, sich über „chaotische Zustände in Neukölln“ im Allgemeinen zu beschweren, wie sie auch immer wieder genutzt werden in medialen und politischen Diskursen in Form klischeehafter Darstellungen.

Dazu trägt aus Sicht der von Rassismus und Diskriminierung Betroffenen neben CDU, FDP und rechter AfD auch die Kreis-SPD selbst bei, die hier die größte Fraktion stellt. Die Linke Neukölln kritisierte Blumenthal im Oktober, weil sie die Anweisung gegeben hatte, ein Video des Gesundheitsamtes zu löschen, in dem ein Neuköllner Rapper über die Bedeutung von Corona-Schutzmaßnahmen sprach. Grund: Der Rapper ist der Cousin einer bekannten Person, die mit „kriminellen Clans“ in Verbindung gebracht wird. „Wer den Begriff ‚Clan‘ verwendet, schürt Rassismus“, sagt die Linksfraktion.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Berliner SPD-Bundestagsfraktion, Lars Düsterhöft, fordert den Gesundheitsausschuss auf, die Debatte über den Personalmangel im öffentlichen Gesundheitsdienst „abseits von Neukölln“ zu führen. Es sei durchaus eine staatspolitische Aufgabe, wenn ein Kreis kein funktionierendes Gesundheitsamt habe, erklärt der Ausschussvorsitzende Christian Gräff (CDU).