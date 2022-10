Angriffskrieg gegen die Ukraine: Moskaus Propagandavorstoß im Sicherheitsrat

Stand: 28.10.2022 04:06 Uhr

Tagelang beschäftigte sich der UN-Sicherheitsrat nur mit einem: den bekannten Kreml-Vorwürfen gegen die Ukraine. Die Reaktionen sind mittlerweile zynisch – doch die Sorgen wachsen.

Von Antje Passenheim, ARD Hörfunkstudio New York

Die Russen lösten das Versprechen des stellvertretenden Moskauer UN-Botschafters Dimitri Polyansky ein: „Wir werden den Sicherheitsrat diese Woche beschäftigen.“



WDR-Logo Antje Passenheim

ARD-Studio New York

Und das taten sie. Drei Tage lang. Moskaus UN-Botschafter Vasily Nebensya erhob einen bekannten Vorwurf. Er wiederholte das Drehbuch eines Treffens im März: Biologische Labore in der Ukraine würden für gefährliche Experimente genutzt – mit Erregern von Anthrax, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten. Das Pentagon unterstütze Kiew bei der Entwicklung biologischer Waffen – gemeinsam mit US-Unternehmen, sagte er. Die Erreger würden durch Vögel und Fledermäuse verbreitet.

„Und jetzt auch Mücken“ – US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield reagierte zynisch: Vögel kennen keine Landesgrenzen. „Die russischen Vorwürfe sind in vielerlei Hinsicht absurd. Solche Kuscheltiere wären für die Ukraine und Europa genauso gefährlich wie für jedes andere Land.“

„Schaffen Sie Risse in der Allianz“

Für ebenso viel Skepsis sorgt der jüngste russische Vorwurf: Die Ukraine arbeite an einer „schmutzigen“, also radioaktiv verseuchten Bombe. Sie will es auf ihrem eigenen Boden entzünden, um Russland zu diskreditieren. Die Russen selbst glaubten nicht einmal, den Sicherheitsrat davon überzeugen zu können, sagte er Thomas Graham, Russland-Experte der Denkfabrik Council on Foreign Relations. Moskau will ein Bedrohungsszenario schaffen, um von den eigenen militärischen Niederlagen abzulenken:

Die Russen hoffen, dass die Ukrainer, wenn sie genug Zwietracht säen, auf eine Weise reagieren werden, die die Russen davon überzeugt, den Konflikt ihrerseits zu eskalieren. Moskau will auch Risse im Bündnis der westlichen Länder und denen des globalen Südens schaffen.

Muster aus dem Syrienkrieg

Der Kreml setzt mit seinem Propaganda-Vorstoß im Sicherheitsrat auf eine weite Verbreitung seines Narrativs über die russischen und chinesischen sozialen Medien, sagt der UN-Experte der Denkfabrik Crisis Group, Richard Gowan: „Allerdings besteht auch die geringe Möglichkeit, dass dies wird nur der Auftakt zu einer viel größeren Operation – dass Russland selbst eine „schmutzige Bombe“ einsetzen will.“

Dafür gibt es bereits ein Muster aus dem Syrienkrieg. Dort hatten Russland und das Assad-Regime vor angeblichen Chemiewaffeneinsätzen der Rebellen gewarnt – nur um dann selbst die entsprechenden Waffen einzusetzen.

Moskau könnte den USA auch den Spiegel vorhalten, sagen einige Diplomaten am Rande des Sicherheitsrates. Sie erinnern sich an die falsche Behauptung, dass der Irak Massenvernichtungswaffen herstellt. Im März 2003 benutzten die USA und ihre Verbündeten diesen Vorwurf als Vorwand für einen Einmarsch in den Irak.

Der Unterschied, sagt Gowan, sei, dass US-Beamte tatsächlich geglaubt hätten, Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen: „Wir wissen nicht, ob die Russen selbst glauben, was sie verbreiten – oder ob sie nur Geschichten erzählen, um die Ukraine zum Schein zu bringen schlecht erlauben.“

An einem sehr gefährlichen Punkt

So oder so – der Konflikt hat einen sehr gefährlichen Punkt erreicht, sagt Graham. Es ist wichtig, dass die Vereinten Nationen solchen Anschuldigungen entschieden entgegentreten. UN-Experten könnten zumindest einem Teil der Vorwürfe nachgehen und Fakten aufdecken, sagt der frühere Russland-Vertreter im Nationalen Sicherheitsrat unter US-Präsident George W. Bush. „Wir versuchen, den Russen diskret und öffentlich zu signalisieren, dass jeder Einsatz von Atom- oder Chemiewaffen katastrophale Folgen hätte.“

UN-Botschafter Nebensia hat bereits erklärt, Russland werde sich weitere Schritte vorbehalten, falls der Sicherheitsrat nicht angemessen auf die Vorwürfe reagiert.