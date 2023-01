Angriffe in Zügen: Fast doppelt so viele Messerattacken

Stand: 29.01.2023 13:46 Uhr

Laut einem Medienbericht hat sich die Zahl der Gewalttaten mit Messern in Zügen im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Angesichts des jüngsten Anschlags bei Brokstedt fordert Minister Faeser eine sorgfältige Prüfung, ob Gewalttäter ausgewiesen werden können.

Laut einem Medienbericht hat sich die Zahl der Gewalttaten mit Messern in Zügen und an Bahnhöfen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt. Die Bundespolizei habe 336 solcher Taten registriert, berichtete die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf a polizeiliche Auswertung. Allein in Zügen stieg die Zahl der Messerattacken von 44 auf 82.

Insgesamt wurden 398.848 Straftaten erfasst, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Darunter seien 14.155 Körperverletzungen gewesen, hieß es. In den Zügen selbst wurden 82 Messerangriffe gezählt, 97 Angriffe mit anderen gefährlichen Werkzeugen und fünf Angriffe mit Schusswaffen. Die Zahl der Sexualdelikte ist von 697 auf 857 gestiegen.

Der Anteil „nichtdeutscher“ Tatverdächtiger in Fällen von schwerer Körperverletzung, Raub, Mord und Totschlag liege bei 55,5 Prozent, so die Zeitung weiter.

Faeser: „Die Justiz muss sich dieser Frage stellen“

Am Mittwoch hat ein Angreifer in einem Regionalzug auf der Strecke von Kiel nach Hamburg zwei Menschen erstochen und fünf weitere verletzt. Der Tatverdächtige, ein staatenloser Palästinenser, war bereits polizeibekannt und wurde erst vergangene Woche aus der Haft entlassen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte der „Bild am Sonntag“: „Ich verstehe jeden, der sich fragt, warum dieser Gewalttäter so schnell freigelassen wurde und ob alles getan wurde, um zu prüfen, ob er eine Gefahr für andere darstellt.“ Der SPD-Politiker forderte erneut, zu prüfen, ob der Mann hätte ausgewiesen werden können. Mit dieser Frage muss sich die Justiz auseinandersetzen.

Unionspolitiker fordern mehr Abschiebungen

Unionspolitiker kritisierten in diesem Zusammenhang den Kurs der Bundesregierung. Innenpolitischer Sprecher Alexander Throm sagte der Zeitung: „Seit über einem Jahr verspricht die Ampel ihre Rückholoffensive für Kriminelle und Gefährdete. All das ist nicht passiert.“ Der CSU-Politiker Ulrich Lange erklärte: „Die EU zahlt hunderte Millionen an Unterstützung für die Palästinensergebiete, dann muss man auch verlangen können, dass Menschen dorthin abgeschoben werden.“