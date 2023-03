Donald Trump zal zurück ins Weiße Haus en läuft sich für den Wahlkampf warm. Mit Ron DeSantis heeft een potentieel gefährlicher parteiinterner Konkurrent in den Startlöchern. Dieser hat seine Kandidatur black noch gar nicht verbalattacken, wird aber schon jetzt Ziel von Trumps Verbalattacken.

De frühere US-Präsident Donald Trump had deels interne contacten met Ron DeSantis voor frühere sociale politieke posities in de angegriffen. Als een Wahlkampfauftritt in Davenport im Bundesstaat Iowa Trump voor zijn angsten ziet, kan DeSantis zich in de machtsstrijd van de Sozialversicherungs- en Krankenversicherungsleistungen en dafür plädiert bevinden, als Renteneintrittsalter deutlich anzuheben. Viele Leute wüssten das nicht. Als Präsidenten en Solche Schritte nicht geben, verpach Trump.

Der Ex-Präsident hatte vor wenigen Monaten als erster Republikaner seine Präsidentschaftsbewerbung für die nächste Wahl verundet. DeSantis schreeuwt geen Trump bislang als aussichtsreichster parteiinterner Anwärter en damit als größte Konkurrenz for the Ex-Präsidenten. Eine Präsidentschaftsbewerbung wird auch von DeSantis erwartet – erklärt hat sich der 44-Jährige bislang aber noch nicht.

Trump zei dat er regelmatig in Umfragen voor DeSantis werd gespot, en er werd vaak met “Ron DeSantus” en “Ron DeSanctimoniuos” gespot. “Sanctimonious” heisst auf Deutsch scheinheilig. Trump is waarschijnlijk dafür, sich für politiek Gegner abschätzige Spitznamen auszudenk, den heutigen US-Präsidenten Joe Biden noemde het “Sleepy Joe”.

Nächste Wahl als laatste Schlacht

Angesichten van eerdere Präsidentschaftswahl 2024 bemüht Trump Endzeitrhetorik: “2024 is die letzte Schlacht”, zei een Iowa. Er kan een kans zijn dat er wordt gedetineerd: “Als iemand in het Weiße Haus komt, zal de herrschaft van de korrupten Washingtoner Establishments zijndet sein.” Die Vereinigten Staaten würden wieder eine freie Nation sein. “We zijn erfüllen unsere Mission.”

Trumps Wortwahl mit Blick auf 2024 hat einen bitteren Beigeschmack, nachdem er seine Niederlage bei der Wahl 2020 bis heute nicht einräumt hat and damals einen Feldzug gegen den Wahlausgang startte, der in een beispiellosen Gewaltausbruch endete. Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 werd door de parlementsleden in Washington gewalst, fünf Menschen starben im Zusammenhang mit den Krawallen.