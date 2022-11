Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte nehmen wieder zu (nd-aktuell.de)

Spuren der Zerstörung an Fenstern und Fassade des alten Spreehotels in Bautzen. Foto: dpa/Heiko Rebsch

Sonntagnacht in Ellrich, Kreis Nordhausen, Thüringen: Unbekannte haben NS-Symbole an die Fassade einer Flüchtlingsunterkunft geschmiert und eine Fensterscheibe beschädigt. Sehnde bei Hannover, nur wenige Tage zuvor: Ein Mann schießt mit einer Luftpistole auf ein Haus, in dem Flüchtlinge aus der Ukraine leben. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, der in unmittelbarer Nähe wohnt.

Zwei Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, die anders als der Brandanschlag im sächsischen Bautzen Ende Oktober nicht für Schlagzeilen sorgten. Flüchtlingsinitiativen und Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt warnten erst vergangene Woche davor, dass die sozialen Spannungen zunehmen und eine asylfeindliche Situation wie 2015 und 2016 droht, wenn die Politik nicht sofort reagiert.

Die Warnsignale häufen sich, wie eine kleine Anfrage der Linksfraktion an das Bundesinnenministerium, die „nd“ vorliegt, nun gezeigt hat. Demnach steigt die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte erstmals seit Jahren wieder an. Die Statistik für die ersten neun Monate dieses Jahres listet bisher 65 Angriffe auf Unterkünfte auf, für das gesamte Jahr 2022 waren es 70 Angriffe. Berücksichtigt man, dass noch die Zahlen für das vierte Quartal 2022 fehlen und es meist zahlreiche Nachmeldungen gibt, ist der Trend klar. „Unterkünfte für Asylsuchende werden jede Woche angegriffen. Menschen, die Schutz suchend nach Deutschland gekommen sind, werden bedroht, beleidigt, angegriffen und verletzt. Wo bleibt der soziale Aufschrei?“ fragt Clara Bünger, flüchtlingspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, die den Antrag gestellt hat.

Im Vergleich zu 2015 liegt die Zahl der Angriffe auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Damals wurden 1.047 Angriffe auf Unterkünfte registriert, seitdem geht die Zahl sukzessive zurück. Mit der Zahl der Flüchtlinge ging auch die Zahl der rassistischen und asylfeindlichen Proteste zurück, obwohl die Organisationsstrukturen dahinter oft gleich blieben. Im Laufe der Jahre ist die Zahl der Angriffe auf Flüchtlinge außerhalb ihrer Unterkünfte jedoch hoch geblieben. Zwischen Januar und September 2022 verzeichnet die Statistik 711 Fälle, wobei jede fünfte Tat eine Körperverletzung war. Bünger befürchtet, dass die Stimmung auch von Äußerungen aus der Politik angeheizt wird: »Die rassistischen Taten werden auch von Rechten und Konservativen wie Friedrich Merz angeheizt, die vom ‚Sozialtourismus‘ fabeln und damit Ressentiments gegen Flüchtlinge schüren. Ich erwarte von allen demokratischen Kräften, dass sie sich klar gegen rechte und rassistische Gewalt stellen.«

Erst in der vergangenen Woche hatte der Verbund der Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG) Forderungen an die in Erfurt tagenden Innenminister der ostdeutschen Bundesländer gerichtet und auch über die zunehmende antisemitische Asylstimmung im Land. Notwendig ist laut VBRG die dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden statt wie bisher in Sammelunterkünften. Auch „Aufenthaltserfordernisse zum besseren Schutz von Flüchtlingen vor rassistischer Gewalt“ müssten entfallen. Außerdem sollen rechte Aufmärsche vor geplanten und bewohnten Flüchtlingsunterkünften verboten werden. Zwei Tage vor dem Brandanschlag in Bautzen hatte es Proteste der AfD vor der geplanten Unterkunft gegeben.