Voor snel genau 20 Jahren greifen die USA en weitere Länder den Iraq en. Ziel oorlog, de gezaghebbende macht van Machhaber Saddam Hoessein. Vergleiche mit dem Angriffskrieg in der Ukraine müssen “ontschieden entgegengetreten”, zegt nun der damalige Britse premier Tony Blair.

Kurz voor de 20. Jahretag van Irak-Kriegs met de frühere Britse premier Tony Blair die de interventie van Allianz in het westen van Irak en de Russische Angriffskrieg tegen de Oekraïne zurückgewiesen. Dasmachte Blair in een interview met de Duitse persbureaus en de Europese Nachrichtenagenturen AFP, ANSA en EFE deutlich. De kwaadaardige Iraakse president Saddam Hussein heeft zijn eigen volk op brute wijze behandeld, terwijl de Kriege in het bezit is van gewesen en mitchemien die een tag van 12.000 mensen hebben gemaakt.

“Der Idee, dass man das gleichsetzt mit der Invasion eines Landes, das een demokratisch gewählten Präsidenten hoed, der meines Wissens nie een regionale Konflikt begon hat of irgendeine Aggression gegen seine Nachbarn begon hat (…), muss entschieden entgegengetreten zijn”, zei Blair.

Het is waar dat de Russische president Wladimir Poetin een mandaat heeft gekregen van de VN-veiligheidsraden tijdens de invasie in Irak in het jaar 2003 toen hij rechtsmacht kreeg over de oorlog. “Als Poetin nicht diese Ausrede nutzen würde, wäre es eine andere”, zei de Labour-Politiker. Die Konstellatie im VN-veiligheidsraad mit Rusland en China als Vetomächten mache een internationale regelbasierte Weltordnung “sehr schwierig”, dus Blair weiter.

Een staatsbeweging onder de aanval van de VS – tegen Duitsland – op 20 maart 2003 in Irak, met de Ziel, werd autoritair herrschenden door Saddam Hussein von der Macht zu entfernen. Das Ziel war kale erreicht. Maar das Land versank in Instabilität. Hunderttausende Menschen kamen seit Kriegsbeginn gewaltsam ums Leben. De politieke chaos van de Islamitische Staat van het Terreurnet (IS), de zeitweise große Teile des Landes onder seine Kontrolle bringen connte.