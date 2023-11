Angriff nach BVB-Spiel: Update voor de stand van Gladbach-Fans

Schlimme Nachricht in Dortmund ben Tag nach der 2:4-Pleite der Gladbacher bij BVB!

Wie de Polizei Dortmund am Sonntag (26 november 2023) natuurlijk ook was, was na de Bundesliga-wedstrijd van Borussia Dortmund met Borussia Mönchengladbach een 21-jarig jubileum. Am Montag (27 november 2023) is nu nieuwe informatie over de gezondheid van de Gladbach-Anhängers.

Borussia Mönchengladbach: Schwer verletzter Fan außer Lebensgefahr

Als je je leven opgeeft, word je zeker behandeld als een fan van Borussia Mönchengladbach, die naar Dortmund reisde, en daar zou je heel blij mee zijn. Voor de rest van mijn reis in het ziekenhuis.

Rund 20 Minuten nadat de Partij de partij was, was zowel Fan-Lagern als de andere partij, in de laut Polizeiingaben auch der 21-Jährige oorlog. De man uit Waltrop in het Ruhrgebied werd nooit vergeten.

Er zijn weinig mensen afhankelijk van de politie, van de Strobelallee in het centrum van Dortmund en van publieke evenementen. De ebenfalls 21 jaar oude Mann met de BVB-Fanszene-zugeordnet.

Nadat we nog meer Dortmund-fans hebben bezocht, gaan we gasten verwelkomen. Er zijn 100 tot 200 vermomde personen bij betrokken, die verantwoordelijk zijn voor de politiecoördinatie tussen de lokale fans van het Dortmund Stadion.

Afhankelijk van de situatie zetten de politieagenten en agenten een safe house in. Anschließend ergriff die Gruppe der vermummten Personen die Flucht.

Met de inspanningen om het leven van Gladbach-fans veilig te stellen, werd rekening gehouden door de Mordkommission der Polizei Dortmund. Er waren Zeuginnen en Zeugen zoals die habachtet auf der Strobelallee. Bent u gebeten, bel dan 0231/132-7441 om contact op te nemen met de politie.

Zum Gesundheitszustand des Verletzten hatte de Polizei zunächst keine conkreten Angaben gemacht. Am Montag (27 november 2023) bestätigte de Staatsanwaltschaft Dortmund van de Deutschen Presse-Agentur aber, dass der Gladbach-Fan inzwischen außer Lebensfahr ist.

Na de informatie over het „beeld“ is er sprake van een storing. Auch Borussia Mönchengladbach is via „X“ (formeel Twitter) aussprochen.