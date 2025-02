Angriff in München: Generalstaatsanwalt übernimmt eine Untersuchung

Dringende Nachricht

Status: 14.02.2025 18:57 Uhr

Nach dem Angriff in München übernahm der Generalstaatsanwalt die Untersuchung. Die Ermittler haben Anzeichen für ein islamistisches Motiv des Mannes. Der Täter ist in Gewahrsam.

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls hat der Bundesstaatsanwalt die Untersuchung des Angriffs auf Demonstranten in München mit fast 40 Verletzungen übernommen. „Es besteht der Verdacht, dass das Verbrechen religiös motiviert war und als Angriff auf die freie demokratische Grundordnung verstanden werden soll“, sagte am Abend in Karlsruhe die höchste Anklage in Deutschland.

„Dies macht es geeignet, die interne Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinflussen.“ Die Ermittler in München nehmen ein islamistisches Motiv des Fahrers an. Die Bundesstaatsanwaltschaft übernahm das Verfahren aus der Generalstaatsanwaltschaft von München.

Täter in Gewahrsam

Der 24-Jährige fuhr am Donnerstag in eine Gruppe von Demonstranten der Ver.di Union. Weitere als 30 Menschen wurden verletzt, darunter zwei lebensbedrohliche. Der Afghaner kam unter anderem in Gewahrsam, weil er einen dringenden Verdacht auf versuchten Mordes hatte.