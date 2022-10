Angriff auf Paul Pelosi: Angeblicher Angreifer hatte Tasche mit Kabelbindern, sagt Quelle

CNN

—



Der Mann, der Paul Pelosi, den Ehemann der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Haus des Paares in San Francisco angegriffen haben soll, hatte laut einer Quelle, die darüber informiert wurde, unter anderem eine Tasche bei sich, die mehrere Kabelbinder enthielt Vorfall.

David DePape, 42, wird im Zusammenhang mit dem Angriff am Freitagmorgen wegen versuchten Totschlags, Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, Missbrauch älterer Menschen, Einbruch und anderer Verbrechen angeklagt, sagte William Scott, Polizeichef von San Francisco.

CNN berichtete zuvor, dass DePape Pelosi konfrontierte und fragte, wo seine Frau sei, und rief: „Wo ist Nancy?“

Das neue Detail trägt zu einem besseren Verständnis dessen bei, was während des Angriffs vom Freitag geschah, bei dem DePape auch versuchte, Paul Pelosi zu fesseln, teilten zwei Quellen CNN am Freitag mit.

Die Schreie „Wo ist Nancy“ erinnerten an den Angriff auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021.

Obwohl die Polizei noch kein Motiv ermittelt hat, glauben sie, dass DePape beabsichtigte, in das Haus zu gehen.

Die Polizei sagte, dass DePape das Haus durch eine Hintertür betrat und es nicht klar war, ob er Sicherheitsmaßnahmen umgangen hatte.

Paul Pelosi konnte zu Beginn des Angriffs 911 anrufen, eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden und eine andere Quelle, die zuvor mit der Angelegenheit vertraut war. Es gelang ihm, die Leitung offen zu halten, und der Dispatcher konnte ein Gespräch im Hintergrund hören, das heimlich sprach, aber deutlich machte, dass er Hilfe brauchte, so die Quelle der Strafverfolgungsbehörden.

Die Polizei von San Francisco betrat das Haus gegen 2:27 Uhr Ortszeit am Freitag (5:27 Uhr ET) und fand Pelosi laut dem Polizeichef der Stadt mit DePape um einen Hammer kämpfen. Die Beamten sahen, wie DePape Pelosi mit dem Hammer „gewaltsam angriff“, bevor sie ihn zu Boden packten und festnahmen.

„Beamte, die sich noch außerhalb der Türschwelle befanden, befahlen beiden Männern, den Hammer fallen zu lassen. Mr. DePape zog Mr. Pelosi sofort den Hammer weg und griff ihn brutal mit dem Hammer an“, sagte Scott in einer Pressekonferenz am Freitag. „Die Beamten traten sofort ein, packten den Verdächtigen, entwaffneten ihn, nahmen ihm den Hammer weg und nahmen den Verdächtigen, Mr. DePape, in Gewahrsam.“

DePape wird voraussichtlich am Montag wegen mehrerer Verbrechen angeklagt und am Dienstag angeklagt, so die Bezirksstaatsanwältin von San Francisco, Brooke Jenkins.

Pelosi wurde nach dem Angriff in ein Krankenhaus gebracht und einer „erfolgreichen Operation unterzogen, um einen Schädelbruch und schwere Verletzungen an seinem rechten Arm und seinen Händen zu reparieren“, sagte Drew Hammill, ein Sprecher von Nancy Pelosi, in einer Erklärung am frühen Freitagabend. Paul Pelosi wird sich voraussichtlich vollständig erholen.

Nancy Pelosi sagte am Samstag in einem Brief an alle Mitglieder des US-Repräsentantenhauses, dass sich ihr Mann nach dem Angriff weiter erholt, aber ihre Kinder und Enkelkinder „mit gebrochenem Herzen und traumatisiert“ sind.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.