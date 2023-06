Angeblich wussten die USA bereits vor den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines von den Angriffsplänen der Ukraine. Neue Informationen zeigen, dass dies unwahrscheinlich ist. Zumindest waren die Informationen möglicherweise nicht ausreichend zuverlässig.

Anfang Juni berichtete die „Washington Post“, dass der US-Geheimdienst CIA drei Monate vor den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines über die Pläne informiert worden sei. Recherchen von RTL und der dänischen Zeitung „Ekstra Bladet“ legen nahe, dass das nicht wahr sein kann.

Aus einem Geheimpapier des dänischen Verteidigungsministeriums geht hervor, dass die Dänen von der CIA nicht gewarnt wurden. „Der dänische Militärgeheimdienst hatte keine Vorinformationen über den Vorfall, arbeitet nun aber mit allen Partnern zusammen“, heißt es in dem 15-seitigen Dokument. Das Papier ist von Ende Oktober 2022 datiert und große Teile davon wurden vom Ministerium zur Veröffentlichung redigiert, da es als „vertraulich“ eingestuft ist. Unabhängig von der Zeitung bestätigten Sicherheitskreise in Kopenhagen gegenüber RTL und „Ekstra Bladet“, dass die Dänen nicht gewarnt worden seien.

Auszug aus dem Dokument des dänischen Verteidigungsministeriums. (Foto: RTL)

Bis heute ist unklar, wer für die Sprengung der Nord Stream-Pipelines verantwortlich ist. Seit Monaten versuchen Geheimdienstler, das Militär und private Ermittler herauszufinden, was am 26. September 2022 wirklich passiert ist, als zunächst ein Strang der Nord Stream 2-Pipeline und dann beide Stränge von Nord Stream 1 gesprengt wurden. Zuletzt berichteten deutsche und US-Medien, die USA hätten bereits Monate vor den Anschlägen Informationen darüber erhalten, dass die Ukraine einen solchen Anschlag plane. Laut der „Süddeutschen Zeitung“ hätte der niederländische Geheimdienst die entsprechenden Informationen vor der CIA erhalten sollen.

Wenn diese Informationen korrekt sind, wäre es überraschend, dass weder die USA noch die Niederlande Dänemark über die Pläne informiert haben. Schließlich ist Dänemark ein NATO-Partner. Zudem verlaufen die Pipelines über weite Strecken in der ausschließlichen Wirtschaftszone des Landes, und die Explosionen ereigneten sich schließlich nur wenige Kilometer vor der Küste der dänischen Insel Bornholm. Vor diesem Hintergrund wäre es sehr ungewöhnlich, dass die Amerikaner die Dänen nicht mit einer Silbe vor einer ernsthaften Sicherheitsbedrohung für ihr Land hätten warnen sollen.

In dänischen Sicherheitskreisen lassen diese Informationen nur einen Schluss zu: Die Informationen über die angeblichen Angriffspläne der Ukrainer können nicht ausreichend zuverlässig gewesen sein. „Wenn es bestätigtes Material gewesen wäre, von dem man wirklich geglaubt hätte, dass jemand in der Nähe von Bornholm etwas unternehmen würde, dann wäre es sicher mit Dänemark geteilt worden“, sagte der ehemalige dänische Geheimdienstmitarbeiter Jacob Kaarsbo gegenüber RTL und „Extra Bladet“. Der Sicherheitsexperte hat einen Verdacht: „Mein Eindruck ist, dass hier etwas nicht ganz stimmte.“ Kaarsbo vermutet, dass die CIA-Informationen offensichtlich nicht von ausreichender Qualität waren, um sie an wichtige Partner wie die Dänen weiterzugeben.