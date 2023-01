Angriff auf Militärkomplex: Iran schickt Expertenteam nach Isfahan

Wer ist verantwortlich für den Drohnenangriff auf eine Munitionsfabrik im Iran? Das Regime hält sich bisher mit Vorwürfen zurück und führt Ermittlungen durch. Die USA schließen derweil nicht aus, dass das iranische Atomprogramm auch militärisch gestoppt werden könnte.

Die iranische Regierung wird ein Expertenteam in die Stadt Isfahan entsenden, um die Angriffe auf eine Militäranlage zu untersuchen. Das teilte der Sicherheitsausschuss des iranischen Parlaments im staatlichen Sender IRIB mit. Neben Militärexperten sollen auch Mitglieder des Sicherheitsausschusses an den Ermittlungen teilnehmen und dann die Entscheidungen der politischen Führung bekannt geben.

In der Nacht zum Sonntag sei eine Munitionsfabrik des Verteidigungsministeriums nahe der zentraliranischen Metropole Isfahan mit mehreren Kleinflugzeugen angegriffen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Nach Angaben des iranischen Verteidigungsministeriums handelte es sich um einen militärischen Angriff. Drei der Flugzeuge wurden von der iranischen Luftverteidigung zerstört. Bei dem Angriff wurde niemand verletzt.

Außenminister Hussein Amirabdollahian bezeichnete die Angriffe als feige und zugleich lächerlich. Solche Angriffe hätten die militärischen oder nuklearen Errungenschaften des Landes nicht untergraben, sagte der iranische Chefdiplomat laut der Nachrichtenagentur Tasnim. Amirabdollahian sagte nicht, wer seiner Meinung nach für die Angriffe verantwortlich ist. In politischen Kreisen ist jedoch von den beiden iranischen Erzfeinden Israel und den USA die Rede. Der Iran hat mehrere nukleare Forschungseinrichtungen in der Gegend von Isfahan.

Das Wall Street Journal berichtete am Sonntag unter Berufung auf Personen, die „mit der Operation vertraut“ seien, dass Israel hinter den Angriffen stecke. Kiew stellte eine Verbindung zum Krieg in der Ukraine her. „Die Logik des Krieges ist unerbittlich und mörderisch“, schrieb der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podoliak auf Twitter. „Und er stellt den Tätern und Komplizen harte Rechnungen aus. (…) Die Ukraine hat Sie gewarnt.“ Der Iran hat sich im Ukraine-Krieg offiziell für neutral erklärt, aber es gibt viele Hinweise darauf, dass Russland im Iran hergestellte Drohnen für seine Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur einsetzt.

USA: „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“

Unterdessen hat die US-Regierung militärische Maßnahmen nicht ausgeschlossen, um den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu erwerben. In einem Interview während seiner Reise in den Nahen Osten am Sonntag sagte US-Außenminister Antony Blinken gegenüber Al-Arabiya, dass alle Optionen auf dem Tisch lägen. Auf die Frage, ob dies eine militärische Option beinhaltete, schloss Blinken dies nicht aus. „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“, wiederholte er. Er betonte jedoch auch, dass der bevorzugte Weg die Diplomatie sei.

Der Iran hatte die Chance, zum internationalen Atomabkommen zurückzukehren, lehnte es jedoch ab, sagte Blinken. Bereits im Sommer 2022 hatte US-Präsident Joe Biden einen Anschlag „als letztes Mittel“ nicht ausgeschlossen. Die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Wiener Atomabkommens von 2015 zwischen dem Iran und dem Westen stecken seit vielen Monaten in einer Sackgasse. Diplomaten zufolge blockierte Teheran ein Abkommen kurz vor dessen Abschluss.

Auch die brutale Unterdrückung der jüngsten Proteste im Iran hatte das Vertrauen in die Verhandlungen erschüttert. Die USA haben die Verhandlungen vorerst auf Eis gelegt, die EU hat das Vorgehen des iranischen Sicherheitsapparats verurteilt und neue, harte Sanktionen verhängt.

Die Sorge um Atomwaffen wächst

Nachdem die USA 2018 aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen waren, hielt sich Teheran nicht mehr an die im Abkommen vereinbarten Restriktionen und verweigerte den Inspektoren der IAEO den Zugang. Der Iran reichert derzeit Uran auf eine Reinheit von 60 Prozent an. Dieser liegt laut IAEO nicht wesentlich unter den für Atomwaffen geforderten 90 Prozent. Der Iran behauptet, sein Nuklearprogramm nur für zivile Zwecke zu nutzen.

Erst vor wenigen Tagen haben die Vereinigten Staaten eine großangelegte Militärübung mit Israel abgeschlossen. Medienberichten zufolge war es die größte Militärübung, die Israel und die USA jemals gemeinsam abgehalten haben. Hintergrund ist die wachsende Besorgnis über das iranische Atomprogramm. Nach Angaben des israelischen Militärs sollte die Übung einer „Vielfalt regionaler Bedrohungen“ entgegenwirken. Seit der Islamischen Revolution im Iran 1979 ist Israel der erklärte Erzfeind des Landes – und umgekehrt.