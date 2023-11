Videoaufnahmen aus Dschabaliya im Gazastreifen zeigen tiefe Krater und ausgebrannte Gebäude. Menschen suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Bei einem Angriff der israelischen Armee wurden gestern Abend zahlreiche Menschen getötet und Hunderte verletzt. Laut einer Erklärung der israelischen Verteidigungskräfte richtete sich der Angriff gegen den Hamas-Kommandanten Ibrahim Biari, der an dem Massaker vom 7. Oktober in Israel beteiligt war. Er und etwa 50 Terroristen seien getötet worden, teilte die israelische Armee mit. Infolge der Bombardierung stürzten auch Hamas-Tunnel ein. Nach palästinensischen Angaben sollen sich unter den Opfern des Angriffs offenbar auch viele Zivilisten befinden. „Das ist die Tragödie des Krieges“, sagte der israelische Militärsprecher Richard Hecht gegenüber CNN. Inwieweit sind Angriffe auf so dicht von Zivilisten besiedelte Gebiete völkerrechtlich legitim? Und ist es überhaupt möglich, eine Organisation wie die Hamas im Einklang mit dem Völkerrecht zu bekämpfen? Diese Fragen beantwortet Matthias Hartwig vom Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht internationales Recht im Podcast.

Asylbewerber sollen bald schneller in Deutschland arbeiten können. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Die neue Regelung betrifft geduldete Ausländer und Asylbewerber. Menschen mit Duldung – derzeit etwa 250.000 Menschen – sollen grundsätzlich eine Arbeitserlaubnis erhalten. Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen sollen nach sechs Monaten statt nach neun Monaten arbeiten dürfen. Einerseits will die Bundesregierung die Ausgaben für Sozialleistungen reduzieren und gleichzeitig eine größere Akzeptanz von Asylbewerbern in der Bevölkerung schaffen. Die Entscheidung ist Teil eines Migrationspakets. Das Paket umfasst unter anderem auch bereits verabschiedete neue Regeln zur schnelleren Abschiebung abgelehnter Asylbewerber.

Außerdem im Podcast: Tausende Afghanen verlassen Pakistan derzeit in Richtung Heimat. Hintergrund dieser Massenflucht ist eine Ankündigung der pakistanischen Regierung. Vor einem Monat wurde beschlossen, dass die rund 1,7 Millionen Afghanen ohne Bleiberecht bis heute das Land verlassen müssen.

Was sonst? Indien debattiert über die 70-Stunden-Woche.

Moderation und Produktion: Jannis Carmesin

Herausgeberin: Pia Rauschenberger

