Angriff auf die Ukraine: Russland tauscht den Oberbefehlshaber aus

Stand: 08.10.2022 17:02

Nach zahlreichen Niederlagen haben die russischen Truppen in der Ukraine einen neuen Kommandeur. Der russische Luftwaffenkommandant General Surovikin soll die Invasion leiten, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Nach einer Reihe von Niederlagen hat die russische Armee den Kommandanten ihrer Ukraine-Offensive gewechselt. Der Kommandant der russischen Luftwaffe, General Sergej Surovikin, wurde zum Kommandeur aller in der Ukraine kämpfenden russischen Truppen ernannt. Das teilte Verteidigungsminister Sergej Schoigu durch einen Sprecher mit. Surovikin soll nun die „militärische Spezialoperation“ leiten.

Der 55-jährige Surovik gilt als Offizier mit langjähriger Kriegserfahrung, etwa in Syrien und zuvor in der russischen Republik Tschetschenien im Nordkaukasus. Der Gewinner des Preises „Held Russlands“ wurde 2017 zum Kommandeur der Weltraumstreitkräfte ernannt.

Surovikin befehligt bereits Streitkräfte im Süden

Dies ist das erste Mal, dass ein einziger Kommandant offiziell für die gesamte russische Truppe in der Ukraine verantwortlich ist. Im Sommer gab das Militär bekannt, dass Surovikin das Kommando über russische Truppen in der Südukraine erhalten habe.

Der Name des früheren Kommandanten der Operation in der Ukraine wurde nie offiziell genannt. Doch laut russischen Medienberichten handelte es sich dabei um Alexander Dwornikow, der zuvor auch in Tschetschenien und Syrien gedient hatte.

Rückzug aus der Region Charkiw

Die Ablösung des Kommandanten in der Ukraine, die ungewöhnlich öffentlich gemacht wurde, folgt auf eine Reihe von Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine.

Russische Truppen wurden Anfang September von der ukrainischen Armee aus dem größten Teil der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine vertrieben. Auch in der Region Cherson im Süden verlor die russische Seite große Gebiete. Im Osten bei Lyman waren die russischen Soldaten fast eingekreist. Dadurch steht Surovikin vor großen Herausforderungen.

Kritiker forderten eine Neugestaltung

Diese Rückschläge führten in Moskau zu offener Kritik, die sich vor allem gegen Verteidigungsminister Schoigu richtete. Kommentatoren zufolge kommt er mit der Ernennung von Surovikin nun denen entgegen, die angesichts der Niederlagen eine Umgruppierung der Truppen in der Ukraine gefordert hatten.

Als chaotisch und katastrophal wurde die Lage zuletzt von kremlnahen Militärbloggern beschrieben. Laut Medien reagierten Kriegsberichterstatter, Feldkommandanten und Wagners private Kampftruppen begeistert auf die Ernennung des „verantwortlichen“ Soldaten.

Explosion auf der Krimbrücke

Wenige Stunden vor Bekanntgabe der Ernennung Surovikins kam es auf der für Moskau strategisch wichtigen Brücke zwischen der von Russland besetzten Halbinsel Krim und dem russischen Festland zu einer Explosion. Teile der Brücke stürzten ein, drei Menschen kamen ums Leben.

Als Ursache für die Explosion gab Russland eine Lastwagenbombe an. Wer für den Bombenanschlag verantwortlich gemacht wird, wurde nicht bekannt gegeben.