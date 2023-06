[ad_1]

Angreifer festgenommen – Bei Feier brutaal aanvallert: Tiroler reanimeert

Völlig eskaliert is am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Männern (32 and 63 Jahre) bij een particulier Feier in Bad Häring im Tiroler Bezirk Kufstein. Nachdem sich die zowel Einheimischen als die Haare regeren, soll der 32-Jährige seinen Derart forly attackiert haben, dass dieser sisterammenbrach en leblos lieblieb. Der Mann moet gereanimeerd worden. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Zur heften Auseinandersetzung kam es tegen 20.30 Uhr im Zuge einer Feier, sterven op een Parkplatz voor een Gasthaus in Bad Häring stattfand. Derzeitigen Erkenntnissen zollge soll der 63-Jährige zunächst seinem jüngeren Kontrahenten einen Faustschlag tegen de Hals verpasst haben. Als iedereen niet weet hoe het zit met de 32-jarige politiemensen die zich bezighouden met de bescherming van de politie, werken de mannen in wanken geriet, auf den Asphaltboden stürzte en dort bewust liegen. „Anwesende Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe, setzten die Rettungskette in Gang und zwei Frauen unverzüglich mit der Reanimation des Mannes“, rapporteerde de Polizei.Mit Notarzthubschrauber in de KlinikGegen 22 Uhr, nach der Erstversorgung for Ort, wurde der 63-Jährige mit dem Notarzthubschrauber vloog de Innsbrucker Klinik binnen. Van de 32-jarigen van de Verenigde Staten, waarvan de meeste Verletzungen erlitten hatte, wurde von der Polizei vorläufig festgenommen en zunächst ins Krankenhaus Kufstein bracht. „Ein beim 32-Jährigen durchgeführter Alkomat-Test ergab eine starke Alkoholisierung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde noch in den Nachtstunden die Festnahme des Tatverdächtigen aufgehoben“, dus die Ermittler. Entsprechende Anzeigen volgen.

Angreifer festgenommen – Bei Feier brutaal aanvallert: Tiroler reanimeert

[ad_2]

Austria News