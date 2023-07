Mit Schutzhelm, Schutzbrille und Warnweste führt Projektleiter Martin Jooste durch die regennasse Baustelle, die er in der winzigen angolanischen Exklave Cabinda betreut.

Cabinda ist durch die Demokratische Republik Kongo vom Rest Angolas getrennt und produziert 60 % des angolanischen Öls. Vor der Küste liegen Dutzende Öl- und Gasplattformen.

Wenn alles nach Plan läuft, wird auf der Baustelle in der Malembo-Ebene bis Mitte 2024 eine neue Raffinerie entstehen, die mit lokalem Cabinda-Öl versorgt wird.

Angola verfügt über Rohöl, verarbeitet es aber nicht, sagt Jooste im Gespräch mit der DW. „Die ganze Idee (der neuen Raffinerie) besteht darin, Angola unabhängiger vom Import raffinierter Produkte zu machen.“

Angola, Afrikas zweitgrößter Rohölproduzent, fördert täglich rund 1,1 Millionen Barrel Öl. Doch der südafrikanische Staat an der Atlantikküste verfügt derzeit nur über eine einzige in Betrieb befindliche Raffinerie, die sich in der Nähe der Hauptstadt Luanda befindet.

Der Mangel an Raffinerie-Infrastruktur führt dazu, dass Angola jedes Jahr enorme Summen für den Import von Kraftstoff ausgibt, um seinen eigenen Energiebedarf zu decken – im Jahr 2022 gab das Land 4 Milliarden US-Dollar (3,6 Milliarden Euro) für Erdölimporte aus, verglichen mit 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

„Wir sind immer noch sehr abhängig von Erdölprodukten aus dem Ausland“, sagte Angolas Wirtschaftsminister Mario Caetano Joao der DW.

„Wir verdienen viel Geld mit Öl auf dem internationalen Markt, wenn die Preise hoch sind. Aber … wir importieren etwa 70 % der Erdölprodukte. Wir müssen also unsere Ausgaben für Importe von dem abziehen, was wir mit dem Verkauf von Öl verdienen“, sagte er.

Die Cabinda-Raffinerie ist ein Joint Venture zwischen der britischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Gemcorp und der nationalen Ölgesellschaft Angolas, Sonangol. Man hofft, etwa 10 % des Inlandsbedarfs Angolas an raffinierten Ölprodukten wie Diesel und Kerosin decken zu können, wobei geplant ist, die Kapazität in weiteren Phasen zu erhöhen. Allerdings liegt das Projekt deutlich hinter dem Zeitplan zurück. Die ersten Bauarbeiten begannen im Jahr 2020. Ursprünglich sollte die Raffinerie Anfang 2022 in Betrieb gehen.

Neue Raffinerien sind auch in Soyo an der äußersten Nordküste Angolas in der Nähe von Cabinda und Lobito an der zentralen Küste geplant. Bei beiden Projekten kam es zu langen Verzögerungen.

Da jedoch der Druck, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, zunimmt, bezweifeln einige den Sinn solch ehrgeiziger Investitionen in Projekte für fossile Brennstoffe.

Projektleiter Martin Jooste ist für die Raffineriebaustelle in Cabinda verantwortlich Bild: Jonas Gerding/DW

Destillierter Diesel

In Cabinda erhebt sich der Destillationsturm über den Rest des Sandgeländes. Das erhitzte und verdampfte Rohöl wird in den Turm geleitet und kann am Boden in Produkte wie Gase, Naphtha, Kerosin, Diesel und Schweröl aufgetrennt werden, erklärt Projektleiter Jooste.

Die erste Phase der Raffinerie kostet nach Angaben der African Export-Import Bank 473 Millionen US-Dollar und wird in der Lage sein, 30.000 Barrel Öl pro Tag zu raffinieren. In der zweiten Phase ist eine Verdoppelung dieser Kapazität vorgesehen.

Laut Jooste importiert die Enklave Cabinda derzeit ihr gesamtes Benzin und Diesel, aber die Versorgung kann uneinheitlich sein.

„Manchmal stehen die Leute an der Tankstelle Schlange, um Treibstoff zu holen. Wenn sie einen konstanten Vorrat an Diesel (aus der neuen Raffinerie) haben, müssen sie hoffentlich nicht mehr anstehen“, sagte er.

In zwei weiteren Phasen plant Gemcorp außerdem die Raffinierung von Rohöl zu Benzin und Flüssiggas (LPG), auch Autogas genannt. Dafür sind weitere 800 Millionen US-Dollar eingeplant.

Die Gemeinde Malembo grenzt an die geplante Raffinerie. Miguel Matias Ngo vertritt fast 13.000 Einwohner, hauptsächlich Fischer und Bauern, die in den 10 Dörfern von Malembo leben.

Ngo sitzt auf einem Plastikstuhl neben seinem mit Wellblech gedeckten Haus und erzählt der DW von den vielen Ölfirmen, die sich in Cabinda niedergelassen haben, ohne dass die Gemeinde davon profitiert.

„Das größte Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist die Arbeitslosigkeit“, sagte Ngo, der ein Poloshirt und Turnschuhe trug. „Die Auswirkungen davon sind heute deutlich sichtbar, nämlich der Drogenmissbrauch bei Jugendlichen.“ Ngo ist besorgt darüber, dass so viele Alkoholprobleme haben oder Cannabis rauchen, und dass auch die Diebstähle hoch sind.

Die Bevölkerung vor Ort habe kaum eine Perspektive, während die Ölkonzerne nebenan satte Gewinne einstreichen, sagte er.

Gemcorp habe sich bisher anders verhalten, sagte Ngo. Das Unternehmen hat Gesundheitsprojekte gestartet und versprochen, Einheimische zu beschäftigen, sobald die Raffinerie in Betrieb ist.

Jobs für Angolaner

Der Leiter des Gemcorp-Betriebs in Luanda, Marcus Weyll, ist zuversichtlich, dass 90 % der Arbeitsplätze in der Raffinerie mit angolanischen Arbeitern besetzt werden können. Laut Gemcorp, das zu diesem Zweck ein Schulungszentrum eingerichtet hat, werden in der ersten Phase 1.300 direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen.

„Die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die soziale und wirtschaftliche Entwicklung jedes Landes, in dem wir ansässig sind, sind Teil unserer Investitionsstrategie“, sagte Weyll gegenüber der DW und fügte hinzu, dass die Raffinerie auch zur Diversifizierung der angolanischen Wirtschaft beitragen wird, indem sie einen Mehrwert für den Ölsektor schafft.

Auch der angolanische Journalist und Ökonom Carlos Rosado de Carvalho glaubt, dass der Bau der Raffinerie für die Inlandsversorgung ein Schritt in die richtige Richtung ist.

Allerdings seien erhebliche Investitionen in Sektoren jenseits von Öl und Gas erforderlich, sagte de Carvalho.

„Es ist eine Frage des Überlebens, denn das Öl geht zu Ende“, sagte er der DW und fügte hinzu, dass die bekannten Reserven Angolas nach 2035 nicht mehr viel erbringen würden. „Die Energiewende macht es noch dringlicher, die angolanische Wirtschaft zu diversifizieren, denn wenn wir in Zukunft mehr Öl entdecken, wird es viel weniger wert sein.“

Der Wirtschaftsexperte plädiert daher dafür, dass die Landwirtschaft, das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor sowie die Produktion erneuerbarer Energien schnellstmöglich ausgebaut werden sollten.

Fast zwei Drittel des angolanischen Stroms werden durch Wasserkraft erzeugt und das Potenzial des Landes für Solarenergie ist enorm. Insgesamt seien jedoch bessere Investitionsbedingungen erforderlich, sagte de Carvalho.

Langsame Energiewende

Wirtschaftsminister Joao hat einige Programme zur Diversifizierung der angolanischen Wirtschaft aufgelegt. Er sieht diese jedoch als Ergänzung zum Ölsektor und nicht als Konkurrenz.

„Unser Land hat einen sehr zerstörerischen Bürgerkrieg durchgemacht. Deshalb haben wir Nachholbedarf und können die Energiewende nicht so abrupt vorantreiben, wie wir es gerne hätten“, sagte er.

Ziel sei es, bis in die 2050er Jahre 80 bis 85 % der Energieversorgung des Landes aus erneuerbaren Quellen zu stammen.

Wirtschaftsminister Mario Caetano Joao in seinem Büro vor einem Porträt von Präsident Joao Lourenco Bild: Jonas Gerding/DW

Heute ist die Enklave Cabinda zur Stromerzeugung hauptsächlich auf Dieselgeneratoren angewiesen. Allerdings sei die Stromversorgung unzuverlässig, sagte Gemeindevertreter Ngo.

In den Dörfern kochen die Menschen normalerweise mit Holzkohle, die von im örtlichen Regenwald gefällten Bäumen hergestellt wird. Es gebe erneuerbare Alternativen, betonte die NGO, etwa die Verwendung von Solarmodulen, aber dafür würden finanzielle Unterstützung und Schulung erforderlich sein.

Vorerst hoffen die Mitglieder der Malembo-Gemeinde, dass die Raffinerie neue Arbeitsplätze schafft – und dass sie bald nicht mehr für Treibstoff anstehen müssen.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.