Am Sonntag planen die italienische Premierministerin Giorgia Meloni und die Präsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, die italienische Insel Lampedusa zu besuchen, wo diese Woche Tausende von Migranten aus Tunesien ankamen.

Meloni sagte in einem am Freitagabend auf X (ehemals Twitter) geposteten Video, dass Italien die Hilfe der EU brauche, um den Notfall zu bewältigen.

„Der Migrationsdruck, den Italien seit Jahresbeginn erlebt, ist unhaltbar“, sagte der rechtsextreme Politiker. Während sich Bilder von chaotischen Zuständen auf der Insel verbreiten, steht sie unter Druck, ihr Wahlversprechen zur Beendigung der Migration einzulösen.

Italien erhält seit Jahren personelle und finanzielle Unterstützung von der EU für den Betrieb von Aufnahmezentren und Registrierungsstellen, sogenannten „Hot Spots“. Doch in diesem Jahr sind fast 126.000 Migranten in Italien angekommen, fast doppelt so viele wie zum gleichen Datum im Jahr 2022. Nach Angaben der UN-Migrationsagentur sind mehr als 2.000 auf der gefährlichen Überfahrt zwischen Nordafrika und Europa gestorben.

Die Reichweite einer Marinemission wäre begrenzt

Meloni möchte, dass das Thema Migration auf die Tagesordnung des nächsten EU-Gipfels im Oktober gesetzt wird. In ihrer Videobotschaft forderte sie eine EU-Mission, um zu verhindern, dass Boote Tunesien verlassen.

Eine solche Maßnahme würde jedoch gegen das internationale Seerecht verstoßen, da weder italienische noch andere EU-Schiffe in der 12-Meilen-Zone vor der tunesischen Küste operieren dürfen, wo nur dieses Land zuständig ist. Selbst außerhalb dieser Zone dürften EU-Marineschiffe überhaupt nicht eingreifen, solange Boote mit Migranten seetüchtig sind.

Italien kann das Anlegen von Booten in seinen Häfen auch nicht dauerhaft verhindern, obwohl die dortigen Behörden seetüchtigen Booten aus Sicherheitsgründen zunächst den Zugang verweigern und sie anderen Häfen zuweisen können. Schiffbrüchigen auf Rettungsbooten muss von der italienischen Rettungsleitstelle in Rom ein sicherer Hafen zugewiesen werden, auch wenn dieser Hafen möglicherweise weit entfernt in Norditalien liegt.

Seit Jahresbeginn versucht die italienische Regierung, den Einsatz privater Rettungsschiffe zu erschweren. In der Praxis hatte dies kaum Auswirkungen auf die Zahl der Ankünfte; Nach Angaben der Küstenwache schaffen etwa 90 % der Migranten die Überfahrt auf eigene Faust und landen irgendwo innerhalb oder außerhalb eines Hafens in Italien.

Unter italienischer Führung gab es in den letzten Jahren mehrere gemeinsame EU-Seemissionen: Mare Nostrum, Triton und Sophia. Die jüngste wurde 2020 auf Antrag der italienischen Regierung eingestellt, da die Mandate, die zunächst die Seenotrettung umfassten, zu weit gingen.

Es gibt nur wenige Details darüber, wie Meloni, die im vergangenen Herbst ihr Amt angetreten hat, sich die von ihr geforderte neue Marinemission vorstellt.

Meloni, von der Leyen und der niederländische Premierminister Mark Rutte besuchten Tunesien im Juli und kündigten anschließend ein Migrationsabkommen mit dem tunesischen Präsidenten an. Tunesien ist derzeit das wichtigste Transitland für Migranten, die Nordafrika auf Booten verlassen. Als Gegenleistung für Wirtschaftshilfe in Höhe von rund einer Milliarde Euro (1,07 Milliarden US-Dollar) soll Tunesien Flüchtlinge an der Überfahrt nach Europa hindern.

Doch ob und wie es tatsächlich dazu kommen wird, bleibt unklar, zumal der tunesische Präsident Kais Saied wenige Wochen später erklärte, sein Land werde nicht als Flüchtlingslager der EU dienen.

Fortschritte auf dem Weg zu einem EU-Asylpakt?

Melonis Forderung, den „Neuen Pakt zu Migration und Asyl“ der EU so schnell wie möglich umzusetzen, dürfte von der Leyen zustimmen. In ihrer Rede zur Lage der EU am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg plädierte sie dafür, die Maßnahmen, die die Europäische Kommission seit Jahren vorschlägt, endlich zu verabschieden. Die EU-Innenminister konnten sich jedoch nicht auf die endgültigen Bestimmungen einigen.

Sollte der Pakt nach dem notwendigen Gesetzgebungsverfahren in ein bis zwei Jahren in Kraft treten, würde er schnellere Verfahren und schnellere Abschiebungen für eine begrenzte Zahl von Migranten vorsehen. Auch eine Verteilung der Migranten auf die Mitgliedstaaten wäre grundsätzlich möglich. Aber es würde die Migration definitiv nicht stoppen, wie Meloni gefordert hat.

Der Pakt wird auch von den rechtsnationalistischen Regierungen in Polen und Ungarn heftig abgelehnt, obwohl beide politisch mit dem italienischen Ministerpräsidenten verbündet sind.

Meloni fordert außergewöhnliche Maßnahmen

Meloni hat angekündigt, dass ihr Kabinett am Montag über „außerordentliche Maßnahmen“ entscheiden werde. Dazu könnten eine längere Inhaftierung bis zur Abschiebung und der Einsatz der Armee für den Betrieb von Aufnahmezentren für Migranten auf dem Festland gehören. Die Mehrheit der Menschen, die in Italien ankommen, bleiben nicht im Land, sondern ziehen in den Norden nach Frankreich, Österreich, Deutschland und in das Vereinigte Königreich.

Bei ihrer Ankunft in Lampedusa müssen die Migranten auf Boote warten, die sie zum italienischen Festland bringen Bild: Yara Nardi/REUTERS

Nach einem EU-Gesetz, der sogenannten Dublin-Verordnung, ist das Land der ersten Einreise für die Registrierung und mögliche Asylverfahren von Neuankömmlingen verantwortlich. Diese 30 Jahre alte Regelung, die von Italien angefochten wird, wurde nicht geändert, da sie eine einstimmige Zustimmung aller EU-Mitglieder erfordern würde. Die Mehrheit der Länder, die nicht an den Außengrenzen des Blocks liegen, lehnte eine Änderung ab.

Der Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.