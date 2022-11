Angesichts des drohenden Bahnstreiks leiten Technologieunternehmen Chips auf Lkw um

„Das ist Tech-Cargo aus Kalifornien“, sagt Goetz Alebrand, Head of Ocean Freight for the Americas bei DHL Global Forwarding. Alebrand sagte, es gebe jetzt mehr LKW-Kapazität als zu der Zeit, als im September zum ersten Mal mit einem Bahnstreik gedroht wurde, weil insgesamt weniger Containerschiffe US-Häfen anliefen.

DHL Global Forwarding prüft auch Containerstandorte und verlagert notfalls Importboxen soweit möglich aus den Bahnhöfen und überprüft alle Import- und Exportströme auf der Schiene, um zu prüfen, ob im Falle eines Streik, sagte Alebrand.

Zu den für DHL besorgniserregenden Gebieten gehören Dallas und Fort Worth, die Fracht vom Hafen von Houston erhalten. Der Hafen von Houston hat historische Frachtmengen verarbeitet, da sich der Handel aus Angst vor einem Streik unter den Hafenarbeitern an der Westküste von den Häfen an der Westküste zu den Häfen an der Golf- und Ostküste verlagert. Der andere Binnenhafen, in dem DHL Staus sieht, ist El Paso, ein großes Ziel für Fracht, die in Mexiko ein- und ausgeht.

„Der Kongress tagt nächste Woche wieder“, sagte Alebrand. „Wir warten jetzt ab, was passiert.“

Ein Bahnstreik könnte am 9. Dezember beginnen, wenn keine Einigung zwischen Gewerkschaften und Bahnunternehmen erzielt wird. Der Kongress kann eingreifen und seine Befugnisse durch die Handelsklausel der Verfassung nutzen, um Gesetze einzuführen, um einen Streik oder eine Aussperrung zu beenden, und die Bedingungen der Vereinbarungen zwischen den Gewerkschaften und den Transportunternehmen festzulegen.