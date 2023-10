So oft sie kann, versucht Rola Baker, über eine wackelige Internetverbindung von ihrem Haus in Moncton, NB aus, mit ihrer Familie in Gaza zu sprechen. Ihre beiden Brüder, drei Schwestern und ihre Familien haben alle ihre Häuser im belagerten Gebiet evakuiert und dort Zuflucht gesucht das Al Shifa Hospital, das größte Krankenhaus im Gazastreifen.

Was Bakers Sorgen noch verstärkt: Ihr Neffe erholt sich von einer Operation am offenen Herzen und ihre Schwester ist im sechsten Monat schwanger.

„Sie sagten, es sei vielleicht sicher (im Krankenhaus) … Es ist überhaupt nicht sicher“, sagte Baker, der nach Kanada zog, nachdem er in Gaza aufgewachsen war.

„Wenn ich mich mit meiner Familie verbinde, ist es jedes Mal, wenn sie sich von mir verabschiedet, so, als ob sie jederzeit sterben könnten“, fuhr sie fort. „Das ist die Situation dort. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich.“

ANSEHEN | Rola Baker spricht über ihre Familie in Gaza: Kanadier beschreibt den Versuch, eine schwangere Schwester in Gaza zu erreichen Empfohlenes VideoRola Baker, die in Moncton, NB, lebt, hatte mehrere Brüder und Schwestern in Gaza, als Israel die vollständige Belagerung des Gebiets verhängte – darunter eine Schwester, die im sechsten Monat schwanger war, als die Gewalt eskalierte.

Bakers Schwester ist eine von Tausenden schwangeren Frauen im Gazastreifen und im Westjordanland, während der gewaltsame Konflikt zwischen Israel und der Hamas in die zweite Woche geht.

Humanitäre Organisationen und Hebammen sagten, dass werdende Mütter entweder nicht in der Lage sind oder Schwierigkeiten haben, sichere Hilfe bei der Entbindung zu erhalten, da überlasteten Krankenhäusern Medikamente, Strom und Frischwasser ausgehen – Vorräte, die im Falle eines geburtshilflichen Notfalls besonders wichtig sind.

„Extreme Herausforderungen“

Nach Angaben der Vereinten Nationen gab es am Montag mehr als 120.000 schwangere Menschen in Gaza und im Westjordanland. Während die Kämpfe andauern, werden in Gaza jeden Tag rund 160 Kinder zur Welt kommen, im Westjordanland sollen innerhalb des nächsten Monats über 8.120 Kinder zur Welt kommen.

Die Vereinten Nationen sagten, diese Mütter stünden beim Zugang zur Gesundheitsversorgung vor „extremen Herausforderungen“, was zu erhöhten Gesundheitsrisiken während der Schwangerschaft und nach der Geburt führe.

Hebammen sagen, dass Mütter in der Region keine Behandlung für die sogenannten „Big Five“ erhalten können, die zu Totgeburten, Todesfällen bei Neugeborenen und Müttern beitragen: Blutungen, Infektionen, gebrochene Eileiterschwangerschaften sowie unbehandelte Präeklampsie und Eklampsie.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jede gebärende Person von einem Gesundheitsdienstleister oder Anbieter betreut wird, der sich mit der Notfallversorgung in der Geburtshilfe und Neugeborenenversorgung auskennt und Zugang zu diesen lebensrettenden Grundmedikamenten hat“, sagte Alixandra Bacon, eingetragene Hebamme und Co-Leiterin von globale und internationale Gesundheit an der University of British Columbia.

„In all diesen Fällen brauchen Sie nicht nur einen Gesundheitsdienstleister, sondern möglicherweise auch Strom, Sie brauchen sauberes fließendes Wasser – und der Zugang zu all diesen Dingen ist derzeit verwehrt.“

Ein Kind schläft in einem Kinderwagen, während Familien, die vor den israelischen Angriffen aus ihren Häusern geflohen sind, am Donnerstag in einem Zeltlager in einem von den Vereinten Nationen geführten Zentrum in Khan Younis im südlichen Gazastreifen Zuflucht suchen. (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)

Die International Federation of Midwives stellte außerdem fest, dass Frauen in Kriegszeiten einem erhöhten Risiko sexueller Gewalt, ungewollter Schwangerschaften und der Exposition gegenüber sexuell übertragbaren Krankheiten ausgesetzt sind.

Im Gazastreifen mangelt es an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten, seit Israel das Gebiet als Vergeltung für einen tödlichen Angriff der militanten Hamas-Gruppe auf Südisrael am 7. Oktober vollständig belagert hat. Hilfslastwagen konnten nicht von Ägypten nach Gaza gelangen Enklave Gaza, um Hilfe zu leisten.

Bei dem ersten Hamas-Angriff wurden in Israel rund 1.400 Menschen getötet, was den Angriff zum tödlichsten in der Geschichte des Staates macht. Bei den israelischen Angriffen wurden mindestens 3.800 Palästinenser getötet.

Die meisten Toten auf beiden Seiten sind Zivilisten.

Schwangere Menschen im Konflikt getötet

Werdende Mütter wurden in dem Konflikt getötet. Der 31-jährige Ala al-Kafarneh verlor seine schwangere Frau, als ein Luftangriff das Gebäude in Gaza-Stadt traf, das ihnen nach der Flucht aus ihrem Zuhause in Beit Hanoun als Zufluchtsort diente. Auch sein Vater, sein Bruder, seine Cousins ​​und seine Schwiegereltern starben.

„Wir sind der Gefahr entkommen und in den Tod geflohen“, sagte Kafarneh vor dem Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, mit einem Schnitt am Kopf und einem Gipsverband, der von der Schulter bis zum Handgelenk reichte.

Ala Al-Kafarneh, 31, der israelische Angriffe überlebte, bei den Angriffen jedoch seine schwangere Frau und mehrere Mitglieder seiner Großfamilie verlor, sitzt am 11. Oktober in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt. (Mohammed Salem/Reuters)

Hebammen gehören zu den Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die sich dafür entschieden haben, die Evakuierung zu verschieben und in Gaza zu bleiben, sagte der Verband, und setzten sich selbst dem Risiko aus, Müttern während der Schwangerschaft und Entbindung zu helfen. Nach internationalem Recht, einschließlich der vierten Genfer Konvention, sollen Gesundheitseinrichtungen und Arbeiter, die versuchen, Zivilistenleben zu retten, während des Krieges unangetastet bleiben.

„Mehr denn je würde ich sagen, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass wir Hebammen in dieser Zeit mit Ressourcen versorgen und dass die internationalen Gesetze zur Achtung von Krankenhäusern als Sicherheitszonen, Arbeitszentren und Sicherheitszonen eingehalten werden“, sagte Bacon.