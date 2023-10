Sanad Al Ajrami hat diesen Monat bei der Organisation von Kundgebungen an seiner Schule in Toronto, der York University, mitgeholfen, in der Hoffnung, Licht auf die Notlage der Palästinenser in Gaza zu werfen – einschließlich der von ihm verlorenen Familienangehörigen – während des andauernden Israel-Hamas-Krieges.

Doch eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Fremden am Ende einer kürzlichen Kundgebung versetzte ihn in einen Schockzustand. „Jemand kam zu mir, stahl mir das Mikrofon … und warf mich fast in den Brunnen“, erinnert sich Al Ajrami, ein Student im zweiten Jahr. „Ich wollte … mir das Mikrofon zurückschnappen, und sie schlugen und stießen mich nach hinten.“

Er sagte, er habe vom Yorker Sicherheitsdienst immer noch nichts darüber gehört, ob gegen diese Person Maßnahmen ergriffen wurden.

Wenn kanadische Universitäten keine sicheren Foren für Bildung, Debatte und Diskussion seien, sagte er: „Wie sollen wir irgendwohin gelangen, wenn wir (diese) sicheren Räume nicht haben?“

An anderer Stelle auf dem Campus erzählte Jacob Burman, wie hart es für jüdische Studenten war, „besonders für diejenigen, die gut sichtbar sind oder den Davidstern tragen, wie ich.“ Als er eines Tages neben einem Kommilitonen stand, der eine israelische Flagge in der Hand hielt, erinnert sich der Viertklässler, wie er von Fremden und einem Mitschüler, mit dem er seit dem ersten Jahr den Unterricht besucht, wütend angeschrien wurde.

Während Protestkundgebungen an Schulen bisher weitgehend friedlich verliefen und es auf dem Campus mehr Sicherheitspersonal gebe, sei die Stimmung in York dieser Tage anders, sagte Burman. „Es gab (vorher) einige Ausbrüche, aber nie etwas so Großes, bei dem ich mir tatsächlich Sorgen um meine Sicherheit gemacht habe.“

Während hitzige Diskussionen über den Israel-Hamas-Krieg verschiedene Bereiche des kanadischen Lebens prägen, hat der Aufstand im Nahen Osten auch die Spannungen an vielen kanadischen Universitätsgeländen erhöht, und an mehreren Orten fanden Kundgebungen statt.

An Schulen wie der York University und der Toronto Metropolitan University wurden Studentenvereinigungen und andere Vereine von der Schulleitung wegen Äußerungen zum anhaltenden Konflikt getadelt oder kritisiert.

Akademiker, die sich für die Meinungsfreiheit auf dem Campus interessieren, sind beunruhigt darüber, dass abweichende Meinungen sich in persönliche Angriffe verwandeln, und befürchten, dass die freie Meinungsäußerung möglicherweise eingeschränkt wird.

Ein Student hält am Mittwoch während einer Protestkundgebung an der York University in Toronto ein Schild. (CBC)

„Kanadische Campusgelände sind derzeit ein komplizierter Ort, an dem man sich zurechtfinden kann, egal ob man Student, Fakultätsmitglied oder Verwaltungsbeamter ist“, sagte Shannon Dea, Philosophieprofessorin an der University of Regina, Dekanin der Künste und Expertin für freie Meinungsäußerung und akademische Freiheit.

„Wir hören derzeit von zunehmenden Vorfällen von Antisemitismus und Islamfeindlichkeit auf dem Campus und anderen öffentlichen Plätzen“, sagte sie. „Menschen kommen mit viel Schmerz und nicht immer mit viel Mitgefühl zusammen – und das macht Universitäten derzeit zu ziemlich schwierigen Orten.“

Dea sagte, Universitätsverwalter hätten die Pflicht, die akademische Freiheit und die freie Meinungsäußerung auf dem Campus zu verteidigen, aber auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Campus für Studenten, Mitarbeiter und Gemeindemitglieder sicher sei.

ANSEHEN | Studentenprotest ist „ein wichtiges Recht und eine wichtige Tradition“: Der Protest der Campus-Studenten ist ein „Markenzeichen der studentischen Meinungsäußerung“ Empfohlenes VideoObwohl es für diejenigen, die an Studentenprotesten auf dem Campus teilnehmen, eine komplizierte Zeit ist, ist es ein wichtiges Recht und eine wichtige Tradition, die es zu wahren gilt, sagt Shannon Dea, Expertin für freie Meinungsäußerung, Philosophieprofessorin und Dekanin der Künste an der University of Regina.

Die Vordenker von morgen heute auf dem Campus

Campusgelände sind seit Jahrzehnten Schauplatz von Diskussionen und Debatten über den Konflikt in Israel und den palästinensischen Gebieten – und sie seien aus vielen Gründen ein wichtiger Ort, den man beobachten sollte, sagte Dax D’Orazio, ein Forscher für Meinungsfreiheit und öffentlichen Diskurs in Kanada.

Erstens besuchen aufgrund der multikulturellen Zusammensetzung Kanadas natürlich auch Studenten aus der Region des Nahen Ostens oder mit Verbindungen zu ihr, sagte er.

Schulcampusse werden auch sowohl als „ein wirklich bedeutsames politisches Schlachtfeld“ als auch als ein Ort angesehen, an dem neue, herausfordernde Ideen entstehen und „Vordenker heranwachsen, die wir in den kommenden Jahrzehnten sehen werden“, sagte D’Orazio, ein Postdoktorand Fellow an der Queen’s University in Kingston, Ontario, und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Constitutional Studies der juristischen Fakultät der University of Alberta in Edmonton.

„An Universitäten wollen wir kritische, schwierige, sogar unangenehme Debatten und Diskussionen über wichtige Dinge führen“, sagt Dax D’Orazio, Postdoktorand an der Queen’s University und Forschungspartner des Center for Constitutional Studies der Universität von Alberta. (Eingereicht von Dax D’Orazio)

In diesem Klima, sagte er, sollten Universitätsleiter sorgfältig darauf achten, wie sie diese Zeit abweichender Meinungen über den Nahostkonflikt bewältigen, und sich bei der Abwägung von Maßnahmen gegen Studentenvereinigungen, Gruppen oder Einzelpersonen zur Verhinderung der freien Meinungsäußerung eng an geltende Gesetze und bestehende Richtlinien halten davor, Opfer einer übereilten Entscheidung zu werden.

„An Universitäten wollen wir kritische, schwierige, sogar unangenehme Debatten und Diskussionen über Dinge führen, die sowohl im Inland als auch im Ausland wichtig sind“, sagte D’Orazio.

„Wenn Universitäten nicht in der Lage sind – weder auf der Ebene der Studentenschaft noch auf akademischer Ebene –, eine echte, ernsthafte Debatte und Diskussion über wichtige Dinge zu führen, kann das den Rest der Gesellschaft abschrecken.“

Sorgfalt und Ausgeglichenheit sind erforderlich

Es sei von entscheidender Bedeutung, dass Gespräche über den Israel-Hamas-Krieg auf dem Campus stattfinden – zumindest um Informationen und Ressourcen zum Thema Selbstfürsorge mit der Schulgemeinschaft zu teilen, sagte Adam Muller, Direktor des Programms für Friedens- und Konfliktstudien an der Universität von Manitoba Winnipeg. Aber er räumte ein, dass jede Aktion ein Balanceakt sei.

„Verwalter kämpfen darum, das richtige Gleichgewicht zu finden, das einerseits dem Leid der Menschen, die wir täglich im Fernsehen sehen, gerecht wird und uns gleichzeitig so weit einschränkt, dass wir unsere Standpunkte äußern können Damit wir unter dem Konflikt leiden, tun wir dies auf eine Weise, die anderen Menschen keinen Schaden zufügt.“

Sogar seine Studenten, die sich bereits mit der Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts aus der Perspektive der Friedenskonsolidierung befassten, empfanden die Diskussionen als herausfordernd, sagte Muller.

„Sie haben große Schwierigkeiten, ihre Ansichten auf eine Weise zu teilen, die sich für sie echt anfühlt. Sie sind auf der Hut“, sagte er. „Selbst in einem Kontext wie der Friedensforschung stellen wir fest, dass Studierende, die lernen, Konflikte zu lösen, sowohl in ihrem Privatleben als auch in ihrem wissenschaftlichen Leben Schwierigkeiten haben, über dieses Thema zu sprechen.“

Adam Muller, Direktor des Friedens- und Konfliktforschungsprogramms an der Universität von Manitoba, sagt, er sei besorgt über Situationen, in denen Studenten gezielt angegriffen werden, beispielsweise indem ihre persönlichen Kontaktinformationen öffentlich weitergegeben werden. (Jeff Stapleton/CBC)

Wie Dea und D’Orazio äußerte auch Muller seine Besorgnis über die rachsüchtigen Situationen, die an manchen Universitäten in den Vereinigten Staaten stattfinden – zum Beispiel die Veröffentlichung persönlicher Kontaktinformationen von Autoren von Aussagen, die als kontrovers gelten – und über die Vorstellung einer solchen Art von Vergeltung könnte sich nach Kanada ausbreiten.

„Jemanden persönlich zu verunglimpfen, weil er einen Punkt zum Ausdruck bringt, mit dem man nicht einverstanden ist, ist äußerst besorgniserregend … Es fördert die Gewalt gegen diese Personen“, sagte er.

Muller sagte, er glaube, dass schwierige Debatten und Gespräche auf dem Universitätsgelände Struktur und Überlegung erfordern – und nicht nur uneingeschränkte freie Meinungsäußerung.

„Wir sind ein Ort, der sich um fundierte Diskussion, strukturierte Diskussion und großzügige Diskussion komplizierter Themen kümmert – und was auch immer wir tun können … um dies in der Institution zu fördern, sollten wir zu diesem besonderen Zeitpunkt tun“, sagte Muller . „Wir sollten es generell tun, aber natürlich gibt es gerade eine Krise, die dies besonders dringlich macht.“