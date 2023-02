Angesichts der deutlich steigenden Schweineimporte nach Deutschland hat die FDP Bundeslandwirtschaftsm

„Dass immer mehr heimische Bauern ihre Höfe schließen und gleichzeitig der Import von Fleisch zunimmt, ist ein Alarmsignal“, sagte FDP-Fraktionschefin Carina Konrad der „Bild“. Das bedeutet, dass immer mehr ausländische Waren, die lange Wege zurücklegen mussten und unter schlechteren Bedingungen produziert wurden, in den Einkaufskorb gelegt werden.

Statt die Tierhaltung in Deutschland weiter abschaffen zu wollen, müsse man jungen Landwirten wieder echte Zukunftsperspektiven geben, sagt Konrad. Außerdem bedarf es europaweit einheitlicher Tierschutzstandards. „Jeder gut gemeinte Vorschlag für zusätzliche Regelungen, die nur in Deutschland gelten, führt dazu, dass andernorts neue Ställe gebaut werden. In der Vergangenheit wurden die Landwirte viel zu sehr mit Bürokratie und immer neuen Auflagen gebändigt“, sagte der Agrarpolitiker. Auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, kritisierte Özdemirs Tierhaltung in Deutschland scharf: Es sei „einfach grotesk, in Deutschland über Klimaschutz zu reden und gleichzeitig immer mehr Fleisch zu importieren“, sagte Rukwied der „Bild“. „. Der Rückgang der Schweinehaltung in Deutschland beschleunigt sich. „Wir erleben einen beispiellosen Strukturbruch: 2022 ist die Zahl der Unternehmen um 1.900 auf 16.900 gesunken. Gleichzeitig sehen wir eine massive Verlagerung ins Ausland.“ Rukwied bemängelte, dass zu den Eckpunkten eines Bundesförderprogramms zur Umstellung der Tierhaltung eine völlig unzureichende Förderung gehöre: „Alles in allem ist das kein Programm zur Umstellung, sondern zum Rückbau aus der Tierhaltung.“ Laut Statistischem Bundesamt sank die Zahl der Schlachtschweine heimischer Herkunft im Jahr 2022 um 9,6 Prozent auf knapp 45,8 Millionen Tiere. Dagegen stieg die Zahl der in deutschen Betrieben geschlachteten Importschweine um 6,5 Prozent auf gut 1,2 Millionen Tiere 2022.

