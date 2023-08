Grevesmühlen. Den ersten Tagesordnungspunkt, den Angelexperte Heinz Galling bei seinem Besuch bei den Mitgliedern der Ortsgruppe IV am Vielbecker See in Grevesmühlen angesprochen hatte, konnte er sofort absagen. „Wir haben hier keinen Müll, der letzte Arbeitseinsatz ist erst ein paar Tage her“, sagt Frank Wellmann vom erweiterten Vorstand des Vereins. „Das haben wir im Griff.“ Seit fast zehn Jahren ist der Verein, der mit 240 Mitgliedern einer der größten in der Region ist, für den Vielbecker See verantwortlich. „Angeln ist viel mehr als nur am See sitzen“, sagt Frank Wellmann. Wasserpflege gehört ebenso dazu wie Vereins- und Jugendarbeit.

Steigen Sie auf das Boot, anstatt Müll zu sammeln

Und so erging es Heinz Galling, der am frühen Samstagmorgen, 26. August, im Boot auf dem See einen Keulenwimpel vom Jungangler Ben Keller (12) entgegennahm. Mit Frank Wellmann an den Rudern suchten sie nach den besten Stellen, um Hechte und Barsche zu fangen. Und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Der erste (kleine) Hecht wurde nach wenigen Minuten geangelt, allerdings nicht vom Angelexperten.

Der junge Angler Ben Keller (12) überreicht den Vereinswimpel an Heinz Galling. © Quelle: Michael Prochnow

Guter Fischbestand im Vielbecker See

In der Zwischenzeit erfuhr er von Frank Wellmann, wie es den Fischern in Grevesmühlen ging. Dass der Vielbecker See über einen guten und vielfältigen Fischbestand verfügt, die Anzahl der Angler, die hier pro Jahr angeln dürfen, jedoch begrenzt ist, um das Wasser und den Bestand zu schützen. „Aber der Wasserstand ist noch etwa 20 Zentimeter zu gering“, sagt Frank Wellmann. „Das hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber für den flachen See ist es ein Problem.“

Der Schilfgürtel dehnt sich aus und da der Schilfgürtel ein Schutzgebiet ist, dürfen Angler dort nicht eingreifen. „Aber wenn wir nichts unternehmen, ist es gefährlich für den See.“ Auch das schnell wachsende Unkraut, das sich vor allem im Sommer unter der Wasseroberfläche bildet, ist ein immer größer werdendes Problem.

Die frisch renovierte Anlage der Ortsgruppe IV am Vielbecker See. © Quelle: Michael Prochnow

Dass Heinz Galling im Rahmen des NDR-Sommerfestes die Angler in Grevesmühlen besucht, hat einerseits mit dem Rahmenprogramm der Veranstaltung zu tun, andererseits aber auch damit, die Arbeit der Mitglieder in den Vordergrund zu stellen und ihnen eine Lobby zu geben. Am Nachmittag ging es zum Ploggensee, wo er sich auch beim Landesanglerverband über die aktuelle Lage informierte.