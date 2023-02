BERLIJN – De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel werd het slachtoffer van een paar Russische grappenmakers die haar belden en zich voordeden als de voormalige Oekraïense president Petro Poroshenko, blijkt uit fragmenten uit het gesprek dat maandag is gepubliceerd.

“Ik kan een telefoontje bevestigen met een beller die beweerde de voormalige (Oekraïense) president Petro Poroshenko te zijn”, zei een woordvoerster van Merkel tegen Deutsche Presse-Agentur.

Het telefoongesprek vond plaats op 12 januari, met Duits-Oekraïense vertaling door de taaldienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, voegde het kantoor van Merkel eraan toe. Het ministerie bevestigde later dat het de oproep had vertaald.

In de vrijgegeven opname, beluisterd door POLITICO, vroeg nep-Poroshenko Merkels mening over de oorlog in Oekraïne, het akkoord van Minsk, de Wit-Russische dictator Alexander Loekasjenko en de Poolse eisen tot herstel voor de misdaden van nazi-Duitsland.

Tegen het einde stelde hij zelfs voor om in het Russisch te blijven praten om ‘Poetin te ergeren’. Merkel antwoordde: “Nee, dat gaan we zeker niet doen… mijn Russisch is nog erger dan in 2014.”

Merkel zei in de opname dat de overeenkomst van Minsk Oekraïne kostbare tijd had opgeleverd. Ze zei echter niets onthullends, sprak zich uit voor de westerse eenheid in het conflict met Rusland en benadrukte dat ze niet wil dat er een “tweede publiek front” wordt opgezet voorbij de officiële kanalen.

“Ik zou het prima vinden als dit een gesprek tussen ons tweeën blijft en we geen groot perswerk hebben gedaan”, zei Merkel.

Aan het einde werd ook duidelijk dat Merkel zich ongemakkelijk voelde bij sommige vragen en het gesprek wilde beëindigen.

“Aangezien de beller het doel van zijn oproep niet uitlegde en in zijn mondelinge bijdragen de gevraagde onderwerpen voortdurend veranderden, kreeg de voormalige kanselier de indruk van een onprofessioneel gesprek”, zei het kantoor van Merkel tegen Kontraste.

“Dit gebeurt van tijd tot tijd”, zei Steffen Hebestreit, hoofdwoordvoerder van de huidige regering, maandag.

“We proberen van de kant van de regering zo voorzichtig mogelijk te zijn, en ons ook altijd gerust te stellen en zeker te stellen voordat dergelijke gesprekken met elkaar worden afgesproken.”

Hebestreit voegde eraan toe dat hij over het incident hoorde via berichten in de media.

De twee grappenmakers zijn Alexei Stolyarov en Vladimir Kuznetsov, beter bekend als Lexus en Vovan. De pro-Kremlin-komieken hebben herhaaldelijk beroemdheden en politici voor de gek gehouden, waaronder de Poolse president Andrzej Duda en de voormalige Britse leider Boris Johnson, door zich voor te doen als belangrijke figuren.