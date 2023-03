Marvel-fans zullen zich dit moment herinneren, voor altijd.

De cast van Black Panther: Wakanda voor altijd arriveerde op 12 maart in stijl bij de Oscars van 2023.

Angela Basset, Michael B Jordan En Danai Gurira zijn allemaal aanwezig om de gouden nacht te vieren tijdens de prijsuitreiking, waarin hun film verschillende prijzen in de wacht sleept, waaronder die voor beste kostuumontwerp, beste make-up en haarstyling, en ook voor beste visuele effecten. Bovendien is het nummer van de film “Lift Me Up”, uitgevoerd door Rihannais genomineerd voor Best Original Song, terwijl Bassett een Academy Award-nominatie ontving voor Best Performance by an Actress in a Support Role.

Bassett maakt kans op de felbegeerde onderscheiding voor vrouwelijke bijrol De walvis‘S Hong Chau, De Banshees van Inisherin‘S Kerry Condonevenals beide Jamie Lee Curtis En Stephanie Hu van Alles Overal Alles tegelijk. (Bekijk HIER een volledige lijst met genomineerden.)

Dit is de tweede Oscar-nominatie voor Bassett, die eerder genomineerd was voor Beste Actrice bij de Oscars van 1994 voor haar rol in Wat Heeft Liefde Ermee Te Maken.

Nadenkend over haar Academy Award-reis van toen tot nu, vertelde Bassett Laverne Cox op E!’s Live vanaf de rode loper dat ze ‘liefde en steun verergerd’ heeft gevoeld.

“Ik heb het de hele reis bij me gevoeld,” Bassett, gekleed in een prachtige paarse jurk ontworpen door Moschino’s Jeremy Scott, voortgezet. “Het is geweldig geweest.”