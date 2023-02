Angela Basset was gevleid toen Ariana DeBose deed het ding.

ICYMI: De Black Panther: Wakanda voor altijd star ontving een shoutout van Ariana tijdens een optreden ter ere van vrouwelijke genomineerden bij de BAFTA Film Awards 2023. “Angela Bassett deed het ding / Viola Davismy Woman King’, rapte Ariana tijdens de ceremonie van 19 februari. “Blanchett, Cate-je bent een genie / Jamie Leeje bent van ons allemaal.”

Het muzikale nummer ging al snel viraal en oogstte een mix van reacties variërend van lof tot kritiek. Dus, waar staat Angela?

“Het was leuk om alle namen gevierd en uitgesproken te horen”, vertelde ze exclusief aan E! Nieuws’ Francesca Amiker bij de NAACP Image Awards 2023 op 25 februari. “Het is altijd goed om je naam te horen.”

De Oscar-genomineerde voegde eraan toe: “Ik vond het geweldig. Ik hou van Ariana.”

Angela was zelfs zo opgetogen over de buzzy rap dat ze ernaar verwees terwijl ze later die avond de prijs Entertainer of the Year in ontvangst nam. Toen ze het podium betrad, grapte de 64-jarige terwijl ze Ariana’s schouderbeweging nabootste: “Ik denk dat Angela Bassett het ding heeft gedaan.”