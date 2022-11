Angeklagter vom 6. Januar, der heftige Hetzreden gepostet hatte, wurde vorgerichtliche Freilassung gewährt

Hogans Entscheidung schien von einer lang andauernden Frustration über die Fähigkeit mehrerer Angeklagter vom 6. Januar getragen zu sein, auf Beweise zuzugreifen und sich auf den Prozess in bestimmten Haftanstalten vorzubereiten. Obwohl einige Richter die Beschwerden der Angeklagten als übertrieben zurückgewiesen haben, stellte Hogan fest, dass die Rappahannock-Einrichtung besonders ungeeignet war, um die riesigen Mengen an Videobeweisen zu handhaben, die Nichols vor dem Prozess überprüfen musste.

Hogan lehnte einen Vorschlag der Staatsanwaltschaft ab, Nichols in eine Einrichtung in Lewisburg, Virginia, zu verlegen, die seiner Meinung nach ähnliche Probleme mit dem Zugang zu Beweisen hatte.

Nichols ist einer der prominentesten Angeklagten, die wegen Gewalt im Zusammenhang mit dem Angriff vom 6. Januar angeklagt sind. Seine erschreckenden, per Livestream übertragenen Hetzreden vor, während und nach dem Angriff waren vom Sonderausschuss vom 6. Januar und vor Gericht prominent hervorgehoben worden.

„Uns werden unsere Wahlen oder unser Land nicht gestohlen. Wenn wir herausfinden, dass Ihre Politiker dafür gestimmt haben, werden wir Ihren verdammten Arsch durch die Straßen schleifen“, sagte Nichols, als er zum US-Kapitol marschierte.

Staatsanwälte sagen, er habe sich mit einem Mitangeklagten verschwört , Alex Harkrider, Waffen nach Washington zu bringen und sich an Gewalt zu beteiligen. Hogan stimmte im März 2021 zu, dass Nichols eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellte, was seine Untersuchungshaft rechtfertigte.

Nichols war ursprünglich in einer Justizvollzugsanstalt in Washington, DC, untergebracht, aber nach einem gewalttätigen Vorfall im Gefängnis nach Rappahannock verlegt worden. Nichols behauptet, er sei nicht an der mutmaßlichen Gewalt beteiligt gewesen, aber sein Anwalt sagte, er sei in Einzelhaft gesteckt worden und man habe ihm seine Sachen weggenommen, bevor er in das andere Gefängnis verlegt wurde.

Seit Monaten reicht McBride eine Reihe von Anträgen ein, um Nichols Freilassung aus der Untersuchungshaft zu erreichen. Zuletzt beschwerte er sich darüber, dass Gefängnisbeamte in der DC-Einrichtung – vor Nichols‘ Verlegung nach Rappahannock – einen USB-Stick gestohlen hätten, der Beweise enthielt, die von Anwälten und Mandanten geschützt waren, die er zur Vorbereitung des Prozesses benötigte. McBride behauptete, dass die Beamten diese Informationen möglicherweise an die Regierung weitergegeben haben, um Nichols Verteidigung zu stören.

Hogan sagte, es gebe keine Beweise für McBrides Behauptung, dass etwas Unheimliches passiert sei, und wies wiederholt McBrides Charakterisierung der Vorfälle zurück, die sowohl Staatsanwälte als auch DC-Gefängnisbeamte zurückwiesen.

Aber Hogan stimmte dennoch zu, dass die Probleme mit Nichols Zugang zu den Entdeckungen legitim waren und rechtfertigte seine vorübergehende Entlassung aus der Haft vor seinem Prozess, der immer noch nicht anberaumt ist. Die Staatsanwälte forderten Hogan auf, mit den Parteien zusammenzuarbeiten und so schnell wie möglich einen Termin festzulegen.