In Essen attackierten Angehörige eines verstorbenen Patienten sechs Krankenhausmitarbeiter und verletzten sie. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen, später jedoch wieder freigelassen.

In Essen-Huttrop wurden sechs Krankenhausmitarbeiter von Angehörigen eines verstorbenen Patienten angegriffen und verletzt. Eine 23-jährige Mitarbeiterin erlitt dabei schwere Verletzungen und befindet sich noch immer in Behandlung im Krankenhaus, schwebt aber außer Lebensgefahr. Die Polizei nahm einen 41-jährigen Tatverdächtigen fest, der noch am selben Abend wieder freigelassen wurde.