Letzten Samstag erwachte Alexandra Arriev in ihrer Wohnung in Jerusalem durch einen ungewöhnlich frühen Aufruf zum Schabbatmorgen, einem Ruhetag für jüdische Menschen.

Auf der Anrufer-ID war die Nummer ihrer 19-jährigen Schwester Karina zu sehen, die in den israelischen Streitkräften diente, wie es für alle Israelis über 18 Jahren Pflicht ist. Ihre Basis liegt in der Nähe von Nachal Oz, einem Kibbuz im Süden Israels, weniger als einen Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt.

Die 24-jährige Arriev erzählte CBC News, dass sie, sobald sie ans Telefon ging, „die Bomben und die Schreie der Mädchen hörte“.

Ihre Schwester erzählte Arriev, dass sie zusammen mit anderen Mädchen ihrer Militäreinheit in einem Luftschutzbunker in Nachal Oz zusammengekauert sei.

„Ich hörte, wie ihre Stimmen zitterten“, sagte Arriev. „(Da) herrschte wirklich Panik. Man konnte es am Telefon spüren.“

Ein Familienfoto von Alexandra Arriev (ganz links) und ihrer Schwester Karina (ganz rechts) mit ihren Eltern. (Eingereicht von Alexandra Arriev)

Arriev verstand zunächst nicht, was geschah, und dachte, es handele sich „nur um einen weiteren Bombenangriff (in) Israel“, der häufig in der Nähe der Städte und Kibbuze nahe der Grenze zum Gazastreifen geschieht.

Diesmal war es jedoch anders, sagte Arriev. Die Schreie waren so laut, dass sie ihren Freund weckten, der die durchdringenden Geräusche aus dem Hörer hörte.

Inmitten des Lärms erklärte Karina, dass sie anrufe, um sich zu verabschieden. Aber sie sagte zu ihrer älteren Schwester: „Versinke nicht in Trauer.“

„Sie hat mich gebeten, auf meine Eltern aufzupassen, damit sie ihr Leben weiterführen können, selbst wenn sie tot wäre“, sagte Arriev.

„Die Terroristen, sie sind hier“

Arriev und ihr Freund fuhren zum Haus ihrer Eltern in Jerusalem. Unterwegs war Karina im Gruppenchat der Familie auf WhatsApp und sagte, sie könne „Terroristen“ sehen, sie „Arabisch sprechen“ hören und dass „sie schossen“.

Karinas letzte Nachricht war um 7:40 Uhr Ortszeit: „Die Terroristen, sie sind hier.“

Als Arriev und ihr Freund gegen 8 Uhr morgens im Haus ihrer Eltern ankamen, war der Fernseher eingeschaltet und auf einen lokalen Nachrichtensender eingestellt. Ihre Eltern telefonierten und versuchten, die Polizei zu erreichen; Arrievs Mutter weinte.

Wie viele Familien in Israel waren die Arrievs in den Stunden nach dem schockierenden, vielschichtigen Angriff der Hamas auf Israel am vergangenen Samstag in Panik und versuchten verzweifelt, ihre vermissten Angehörigen zu finden.

Die Arrievs begannen, die Social-Media-Kanäle nach Informationen jeglicher Art über Karina zu durchsuchen. Es war ihre Mutter, die ihre Tochter in einem Video mit überlagertem arabischem Text erkannte, das auf einem israelischen Telegram-Kanal gepostet wurde, der Videos und Informationen vom Angriff vom Samstag sammelte und weitergab.

„Sie sagte zu meinem Vater: ‚Ist sie das nicht? Schau!‘“, sagte Arriev.

Sie erkannten Karina im Video nicht sofort, aber ihre Mutter bestand darauf.

„Sie sagte: ‚Kein Blick, schau genauer hin.‘ Und dann sagten wir: „Ja, das ist sie.“ „Ihre Augenbrauen, ihre Nase, ihr Mund, ihre Brust … ihre Kleidung, wir haben sie erkannt. Und auf ihrem Gesicht war Blut“, sagte Arriev.

„In diesem Moment gingen wir zur Polizei und sagten ihr, dass wir ein Video gesehen und sie erkannt hätten und was wir tun sollten.“

Es wird angenommen, dass eine fünfköpfige Familie als Geisel genommen wurde

Nach Angaben der israelischen Regierung wurden bei dem Angriff am 7. Oktober bis zu 150 israelische Zivilisten und Soldaten von Hamas-Kämpfern als Geiseln genommen, wobei mehr als 1.200 Israelis getötet wurden und Vergeltungsangriffe Israels auslösten, bei denen 1.100 Palästinenser ums Leben kamen Gesundheitsministerium von Gaza.

Kibbuze und Städte entlang der Gaza-Grenze, darunter Be’eri, Nachal Oz, Nir Oz und Kfar Aza, erlitten die größte Gewalt, wobei Bewohner wahllos in ihren Häusern, sicheren Räumen und auf der Straße getötet und Häuser geplündert und niedergebrannt wurden.

„Ich beobachte Gräueltaten, von denen ich als Jude, der nach dem Holocaust lebt, nie erwartet hätte, dass er sie erleben würde“, sagte Abbey Onn, eine 44-jährige Amerikanerin, die vor acht Jahren nach Israel zog.

Onn ist überzeugt, dass auch fünf ihrer Familienangehörigen von Hamas-Kämpfern als Geiseln genommen wurden.

Sie und ihre Familie in Herzliya, einer Stadt nördlich von Tel Aviv, wurden am Samstag um 6:30 Uhr durch Sirenengeheul geweckt.

Sie sprang aus dem Bett und brachte ihre beiden kleinen Kinder in den Luftschutzbunker ihres Hauses. Nachdem die Sirenen verstummt waren, versuchten Onn und ihre Familie, wieder ins Bett zu gehen. Aber wie bei den Arrievs veränderten Nachrichten in einem Familien-WhatsApp-Gruppenchat schnell den Verlauf ihres Vormittags.

Einige von Onns Verwandten lebten etwa 150 Kilometer von Herzliya entfernt in Nir Oz, einem Kibbuz in der Nähe von Gaza, der ebenfalls von Hamas-Kämpfern unterwandert war.

„Wir erhielten Nachrichten, dass Hamas-Terroristen im Kibbuz seien“, sagte Onn. „(Die Familienmitglieder) waren in ihren Luftschutzbunkern, aber sie konnten sie hören. Sie konnten Schüsse hören. Sie konnten sie in ihren Häusern hören und sie schickten Botschaften, dass sie Angst um ihr Leben hatten.“

Onn sagte, die Nachrichten im Familiengruppenchat seien immer panischer geworden: „‚Sie sind hier. Sie sind hier. Was machen wir? Was ist, wenn wir nicht rauskommen? Das ist ein Holocaust.“

Gegen 11 Uhr morgens Nachrichten von fünf Familienmitgliedern – Carmela Dan, 80; Ofer Kalderon, 50; Sahar Kalderon, 16; Noya Dan, 13; und Erez Kalderon, 12 – gestoppt.

„Wir wissen, dass es Stunden dauerte, bis die israelische Armee die Kontrolle über den Kibbuz erlangte, und als sie es schafften, war er bereits niedergebrannt und viele Menschen waren abgeschlachtet worden“, sagte Onn.

„Aber sie (das Militär) wissen, dass diese fünf nicht da waren.“

39 Stunden später Bestätigung der vermissten Schwester

Wie Arriev glaubt auch Onn, dass ihre Familienangehörigen als Geiseln genommen wurden, nachdem sie ein von der Hamas veröffentlichtes Video gesehen hat – in diesem Fall zeigt es, wie der 12-jährige Erez von Hamas-Kämpfern über die Grenze verschleppt wird.

Onn sagt, dass sie noch keine offizielle Bestätigung erhalten haben, dass ihre Familienangehörigen in Gaza als Geiseln gehalten werden, aber das Video von Erez reicht aus, um Onn und ihre Verwandten zu überzeugen.

„Die israelische Armee und das israelische System hier sind sehr gründlich, und so sind sie durch die Trümmer des Kibbuz gegangen und durchsuchen dies auch weiterhin, und es wurden keine Beweise dafür gefunden“, sagte sie.

Israelische Soldaten tragen die Leiche eines Opfers eines Angriffs von Militanten aus Gaza auf den Kibbuz Kfar Aza im Süden Israels. Mehrere Kibbuze nahe der Grenze zum Gazastreifen wurden von Militanten gestürmt, die eine Spur der Verwüstung und des Todes hinterließen. (Ronen Zvulun/Reuters)

Onn sagte, andere Verwandte, die den Angriff auf Nir Oz überlebt hätten, seien „sehr zuversichtlich“, dass die fünf derzeit Geiseln im Gazastreifen seien.

Arrievs Familie hingegen erhielt von der IDF die Bestätigung, dass Karina als Geisel genommen wurde, allerdings erst, nachdem die Familie berichtet hatte, sie im Telegram-Video gesehen zu haben.

„Warum muss die Familie hingehen und sagen, dass sie ihr Kind (identifiziert) hat? (Sie) haben die Mittel, die Intelligenz, was auch immer“, sagte Arriev.

Neununddreißig Stunden, nachdem sie das Telegram-Video von Karina zum ersten Mal gesehen hatten, klopfte es an der Tür ihrer Eltern. Auf der anderen Seite stand ein Armeebeamter und las ein offizielles Drehbuch vor, das bestätigte, dass Karina als vermisst galt.

„Wenn man eine Bestätigung von jemandem bekommt, der in Uniform kommt und auf den Schultern steht, hat man das Gefühl, dass es das ist, es ist endgültig“, sagte Arriev.

„Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Sie haben es bestätigt. Es ist nicht unsere Vision, die verschwommen ist – wir haben es uns nicht eingebildet.“

Nächste Schritte

Beide Familien fürchten, was als nächstes passieren wird.

Arriev sagte, ihre Fragen an die Militärbeamten seien weitgehend unbeantwortet geblieben. „Wir fragten sie: ‚Wissen Sie etwas? Können Sie uns mit jemandem in Verbindung bringen?‘“, sagte Arriev. „Aber nein, niemand beantwortet unsere Fragen.“

Sowohl Arriev als auch Onn hoffen, dass humanitäre Hilfsorganisationen die Geiseln erreichen und dringend benötigte Antworten auf ihr Wohlergehen geben werden.

Trümmer liegen auf einer Straße in Jabaliya im Gazastreifen. Große Teile des Gazastreifens wurden dem Erdboden gleichgemacht, da Israel mit unerbittlichen Luftangriffen auf die Hamas zurückschlägt, was die Ängste der Palästinenser, die in der Schusslinie leben, sowie der Angehörigen der dort festgehaltenen israelischen Geiseln verstärkt. (Hatem Moussa/The Associated Press)

„Meine Ängste sind alles – wie sie sie behandeln, wie wir sie freilassen“, sagte Onn. „Noya hat besondere Bedürfnisse, Carmela ist 80 und kann ohne Herzmedikamente nicht leben.

„Wir müssen das Rote Kreuz da reinholen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie freigelassen und sicher nach Hause gebracht werden. Das ist für mich derzeit die einzige Hoffnung und einzige Option.“