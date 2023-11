Google ist mit seinem eleganten neuen Tablet, dem Pixel Tablet, offiziell zurück im Tablet-Bereich. Das Tablet bietet die dringend benötigte Konkurrenz für Apples iPad sowie andere Tablets im Android-Bereich, darunter auch die von Samsung. Es verfügt außerdem über alles, was ein großartiges Tablet-Erlebnis ausmacht, nicht zuletzt über ein cooles Lautsprecherdock, das ohne zusätzliche Kosten im Lieferumfang enthalten ist.

Leider gibt es derzeit keine direkten Rabatte. Aber Sie können etwas Geld sparen, wenn Sie ein älteres Tablet eintauschen möchten, das viele von uns irgendwo in der Schublade haben. Wir werden diese Seite weiterhin aktualisieren, sobald Angebote kommen und gehen. Schauen Sie also regelmäßig vorbei, um die besten verfügbaren Preise zu erfahren.

Google/Screenshot von CNET

Google kehrte nach mehreren Iterationen von Pixel-Telefonen und einer Reihe von Smart-Home-Geräten zu Tablets zurück, und es ist klar, dass das, was es aus diesen Geräten gelernt hat, im Pixel-Tablet (sowie im neuen Hybrid-Pixel Fold) zum Einsatz kommt. Es wird von Googles hauseigenem Tensor-G2-Chip angetrieben und sein Software-Erlebnis spiegelt das des Pixel-Telefons wider, anstatt sich wie beim Slate an ein Chromebook-ähnliches Erlebnis zu orientieren. Das mitgelieferte magnetische Lautsprecherdock verwandelt das Pixel Tablet außerdem in ein Smart Display à la Nest Hub.

Das Gerät verfügt über einen 11-Zoll-Bildschirm, 8 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher. Es gibt eine 8-Megapixel-Frontkamera für Videoanrufe und eine auf der Rückseite zum Aufnehmen von Fotos.

Schau dir das an: Pixel-Tablet zum Anfassen: Googles große Rückkehr zu Tablets (wieder) 03:01

Wie viel kostet das Pixel-Tablet?

Das Pixel-Tablet kostet in den USA 499 US-Dollar. Dieser Preis beinhaltet das 128-GB-Tablet sowie das Lautsprecherdock, das das Gerät in ein Smart Display verwandelt. Die 256-GB-Variante kostet 599 US-Dollar.

In welchen Farben ist das Pixel Tablet erhältlich?

Das Pixel Tablet ist in drei Farben erhältlich: Porzellan, Haselnuss und Rose. Die rosafarbene Farbvariante ist jedoch nur für das Basismodell mit 128 GB verfügbar.

Die besten Vorbestellungsangebote für Pixel-Tablets

Sie können ein neues Pixel-Tablet bei Amazon erwerben, obwohl derzeit keine Angebote verfügbar sind. Dennoch ist dies die beste Option, wenn Sie Ihr Tablet superschnell erhalten möchten oder über Amazon-Guthaben verfügen möchten.

Best Buy verkauft Ihnen ein brandneues Pixel-Tablet in der Farbe Ihrer Wahl zum üblichen Preis von 499 US-Dollar. Sie können diesen Preis jedoch senken, indem Sie Ihr altes Tablet eintauschen. Die Preise für die Inzahlungnahme variieren je nach Tablet, Konfiguration und Zustand, aber jede Kleinigkeit hilft und Sie können bis zu 325 US-Dollar sparen.