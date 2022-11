Angebote für PC-Gaming-Peripheriegeräte am Black Friday

Der letzte Freitag im November steht endlich vor der Tür und mit ihm das traditionelle Sperrfeuer der Black-Friday-Angebote. Natürlich besteht unsere erste und wichtigste Aufgabe um diese Zeit darin, Smartphone-Angebote für Sie zu finden. Allerdings sind wir hier bei GSMArena eher allgemeine Technikfreaks mit breitgefächerten Interessen – coole PC-Peripherie ist nur ein Beispiel.

Angebote für Gaming-Tastaturen

Lassen Sie uns ohne weiteres mit einigen Angeboten direkt in die Dinge springen Tastaturen. Razer bietet in den USA einige seiner Tastaturen als Promo an. Das BlackWidow V3 Mini ist eine hervorragende 65 % große Tastatur ohne 10 Tasten mit RGB-Beleuchtung pro Taste, bis zu 200 Stunden Akkulaufzeit und kabelloser HyperSpeed-Verbindungstechnologie für geringe Latenz. Es ist entweder mit klickenden grünen oder linearen gelben mechanischen Schaltern erhältlich.





Dann gibt es die Razer Huntsman Mini – ein noch kleineres kabelgebundenes Board mit 60 % und 10 Tasten, RGB pro Taste und Ihrer Wahl zwischen klickenden oder linearen optischen Schaltern. Der Preis ist schön auf 70 $ bei Amazon US oder 70 EUR bei Amazon DE reduziert. Letzterer Deal ist für ein schwarzes Brett mit lila Schaltern. Außerdem ist dies ein guter Ort, um darauf hinzuweisen, dass die meisten deutschen Tastaturlisten, einschließlich dieser, für Tastaturen mit QWERTZ-Layout gelten.





Als nächstes haben wir ein paar interessante Angebote von Corsair gefunden. Da ist der große Junge Korsar K100 Tastatur in voller Größe, die derzeit in ihrer optisch-mechanischen Schaltervariante erhältlich ist. Es ist eine kabelgebundene Tastatur mit 44 RGB-Zonen, Multimedia und zusätzlichen programmierbaren Tasten.





Der Klassiker und Berühmte Korsar K70 ist auch im verkauf. Es ist ein weiteres Board in voller Größe mit optisch-mechanischen OPX-Linearschaltern und Multimedia-Steuerelementen sowie viel RGB. Es kann für gehabt werden $120 oder mit linearen Cherry MX Red Switches in Deutschland z 150 Euro.





Angebote für Gaming-Mäuse

Weiter zu Mäuse. Das Corsair Scimitar RGB Elite hat einen schönen Preisnachlass $50 in den USA u 63 Euro in Deutschland. Es ist eine professionelle Gaming-Maus mit zwölf vollständig programmierbaren Tasten, die auf einem Schieber auf einer Seite montiert sind. Es ist großartig für MOBA- und MMO-Spiele.





Das Razer Naga Trinity bietet noch mehr Flexibilität mit seinen programmierbaren Tasten. Diese sind jetzt auf austauschbaren Platten montiert, sodass Sie jederzeit wählen können, ob Sie 2, 7 oder 12 programmierbare Tasten an Ihrer Maus haben möchten.





Das Razer Viper Ultimate ist eine viel einfachere Maus, aber immer noch kabellos, mit Hyperspeed-Technologie, bis zu 70 Stunden Akkulaufzeit und 8 programmierbaren Tasten.





Das Razer Basilisk V3 könnte verkabelt sein, aber es kommt mit einer ganzen Menge RGB und insgesamt 11 programmierbaren Tasten.





Das Razer Orochi V2 ist technisch gesehen auch eine Gaming-Maus, aber sie ist mehr auf den mobilen Einsatz ausgerichtet als alles andere. Es ist sehr leicht, bietet bis zu 950 Stunden Akkulaufzeit und verfügt über zwei Verbindungsmodi für zusätzliche Flexibilität – Razer HyperSpeed ​​oder Bluetooth. Es ist auch sehr preisgünstig, derzeit für $40 in den USA u 38 Euro auf Amazon DE.





Last, but not least, eine erschwingliche Option in der Razer DeathAdder V2. Es ist eine trendige kabelgebundene Maus mit ergonomischem Design und 8 programmierbaren Tasten.





Streaming-Webcam-Angebote

Schließlich haben wir eine Art „Verschiedenes“-Kategorie mit ein paar Angeboten Webcams. In Übereinstimmung mit dem allgemeinen „Gaming“-Thema des Artikels und der darin enthaltenen Produkte sind diese Webcams nicht nur Ihre durchschnittlichen, gewöhnlichen Kameras, sondern solche mit ziemlich hoher Qualität, die sich auch gut zum Streamen eignen als allgemeine Verwendung.

Dort ist der Razer Kiyo Prodie über ein Weitwinkelobjektiv mit einstellbarem FOV und einer maximalen Auflösung von 1080p@60fps verfügt.





Und es gibt auch die Elgato Facecam. Vielleicht haben Sie von Elgato wegen seines umfangreichen Produktportfolios in der Online-Streaming-Nische gehört. Die Elgato Facecam ist mit 1080p@60fps Qualität perfekt für solche Zwecke geeignet.