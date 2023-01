Angebote für intelligente Thermostate in Großbritannien – Tech Advisor

Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in eine intelligente Heizung zu investieren. Bei Energiepreisen auf einem Allzeithoch amortisieren Sie Ihre Investition schneller als je zuvor. Ab diesem Zeitpunkt sparen Sie bei Ihren Energiekosten.

Und sobald Sie es installiert haben, können Sie Ihre Nutzung im Auge behalten, Ihre Heizung planen und intelligente Funktionen verwenden, um sicherzustellen, dass Sie keine Wärme in leeren Räumen verschwenden oder die Heizung eingeschaltet lassen, wenn keine vorhanden ist einer ist drin.

Aber ein tolles Angebot zu finden, beginnt damit, das richtige intelligente Heizsystem für Sie zu finden.

Welches intelligente Thermostat sollten Sie kaufen?

Verschiedene Marken intelligenter Heizsysteme konzentrieren sich auf unterschiedliche Wärmesparfunktionen. Abhängig von der Größe Ihres Hauses und Ihren Haushaltsgewohnheiten wird eines besser für Sie funktionieren als die anderen.

Um herauszufinden, welches das Richtige für Sie ist, stöbern Sie in unserer Zusammenfassung der besten intelligenten Thermostate, die wir getestet haben. Wir haben die wichtigsten in Großbritannien erhältlichen Marken überprüft und würden einen dieser Namen empfehlen, anstatt sich für eine unbekannte Marke zu entscheiden.

Wenn Sie unsere Bewertungen lesen, möchten Sie vielleicht ein paar Fragen im Hinterkopf haben.

Welche Funktionen sind Ihnen am wichtigsten? Zu den wichtigsten Funktionen gehören Geofencing und die Erkennung offener Fenster. Planen Sie weitere Investitionen in Ihre smarte Heizung? Sie können Ihr System in Zukunft jederzeit mit intelligenten Heizkörperventilen erweitern, also stellen Sie sicher, dass Sie ein System wählen, das diese zu einem vernünftigen Preis bietet. Benötigen Sie ein Mehrzonensystem? Wenn Sie ein größeres Zuhause haben, ist dies wahrscheinlich die beste Option für Sie. Sind Sie bereit, für die Installation zu bezahlen, oder benötigen Sie ein intelligentes Thermostat, das Sie selbst montieren können? Haben Sie einen Kombi- oder konventionellen Heizkessel? Sie müssen auch das richtige Kit bekommen.

Wann gibt es die besten Angebote?

Smarte Heizungen kommen in der Regel zu den wichtigsten Schlussverkaufszeiten des Jahres in den Verkauf: zu Ostern, am Black Friday (ab Anfang November über den Black Friday selbst bis hin zum Cyber ​​Monday) sowie im Weihnachts- und Januarschlussverkauf. Darüber hinaus können Websites ihre eigenen Verkäufe haben, wie z. B. der Prime Day von Amazon.

Denken Sie daran, dass Sie eine Prime-Mitgliedschaft benötigen, um während Amazon-Events einige Angebote zu erhalten. Wenn Sie kein Prime-Mitglied sind, melden Sie sich noch nicht an. Möglicherweise können Sie sich vor der Veranstaltung für Amazons kostenlose 30-Tage-Testversion von Prime anmelden.

Wo sollten Sie nach den besten Angeboten suchen?

Natürlich sollte Ihre erste Anlaufstelle die eigene Website Ihrer bevorzugten Marke sein. Dann versuchen Sie andere Einzelhändler wie Currys und Screwfix.

Es überrascht nicht, dass Amazon auch ein großer Händler für intelligente Heizungen ist. Wenn Sie erwägen, bei Amazon zu kaufen, können Sie den Preis eines Produkts, an dem Sie interessiert sind, auf einer Website wie Camelcamelcamel überprüfen und verfolgen. Dies gibt Ihnen ein gutes Gefühl für die beste Zeit des Jahres, um zu kaufen.

Da Amazon so ein Riese ist, neigen andere Einzelhändler dazu, seine Angebote während der Verkaufszeiten anzupassen. Wenn Sie also wissen, dass es im Juni wahrscheinlich zu einem erheblichen Preisverfall bei Amazon kommen wird, ist es mit einer Reihe von Angeboten ein guter Zeitpunkt zum Kaufen bei anderen Händlern erhältlich.